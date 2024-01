Emisje CO2 i gazów cieplarnianych. Obowiązki sprawozdawcze 2024 - raport ALC do 31 marca

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) przypomina o obowiązkach sprawozdawczych wynikających z art. 64 ust. 1 ustawy z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2023 r. poz. 589 ze zm.), które należy wykonać do 31 marca każdego roku.

Emisja CO 2 - obowiązki sprawozdawcze

Chodzi o złożenie do KOBiZE:



1) Raportu dotyczącego poziomu działalności zawierającego informacje na temat poziomu działalności każdej podinstalacji w poprzednim roku kalendarzowym, zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1842 oraz

2) Sprawozdania z weryfikacji raportu dotyczącego poziomu działalności, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2067.



Zgodnie z art. 64 ust. 3 ww. ustawy raport o poziomach działalności (tzw. raport ALC) należy wprowadzać za pomocą elektronicznego formularza, który jest dostępny na stronie https://ksw.kobize.pl/.



Dostęp do systemu posiadają podmioty zarejestrowane w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, do których przypisano instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji (dla jednego podmiotu może być przypisane kilka instalacji). Dlatego też pierwsze logowanie odbywa się z wykorzystaniem bieżącego loginu i hasła do Krajowej bazy.



Po kliknięciu w przycisk Administracja (w menu z lewej strony), pojawia się okno zarządzania użytkownikami. W tym miejscu zalogowany użytkownik podmiotu w Krajowej bazie może dodawać nowych użytkowników systemu krajowych środków wykonawczych. Użytkownicy systemy KŚW będą posiadać dostęp wyłącznie do tego systemu.



Infolinia systemu Krajowych Środków Wykonawczych 22 56 96 598 jest dostępna w dni robocze w godz. 9:00-15:00.



Poradnik w zakresie wprowadzania danych do systemu Krajowych Środków Wykonawczych znajduje się pod linkiem.



Aby zalogować się do systemu, należy wejść na stronę internetową: https://ksw.kobize.pl/

Podstawa prawna: art. 64 ust. 1 ustawy z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 589 ze zm.).