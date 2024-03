Jak rozpoznać pellet dobrej jakości? Jak sprawdzić samemu?

Jakość pelletu jest kluczowym czynnikiem decydującym o jego efektywności i bezpieczeństwie użytkowania. Niezależnie od tego, czy wykorzystujemy go do ogrzewania domu, czy jako surowiec w przemyśle, istnieją cechy, na które warto zwrócić uwagę, aby mieć pewność, że wybieramy produkt najwyższej jakości.

Dokumentacja jakości produktu - certyfikaty, specyfikacja techniczna, świadectwa pochodzenia surowców i inne

Dokumentacja jakości produktu jest niezwykle istotna dla każdego producenta, nie tylko pelletu. Dzięki niej producenci mogą udowodnić, że ich produkt spełnia określone normy i standardy jakości, co buduje zaufanie klientów i umożliwia skuteczną promocję produktu na rynku.

Dokumentacja jakości może obejmować różnorodne informacje, takie jak:

Certyfikaty jakości : potwierdzenie zgodności produktu z określonymi standardami, takimi jak DINPlus czy ENplus.

: potwierdzenie zgodności produktu z określonymi standardami, takimi jak DINPlus czy ENplus. Specyfikacja techniczna : szczegółowe informacje na temat parametrów produktu, takich jak kaloryczność, wilgotność, zawartość popiołu, rozmiar itp.

: szczegółowe informacje na temat parametrów produktu, takich jak kaloryczność, wilgotność, zawartość popiołu, rozmiar itp. Badania laboratoryjne : wyniki potwierdzające jakość produktu, badania przeprowadzane regularnie w celu monitorowania parametrów jakościowych.

: wyniki potwierdzające jakość produktu, badania przeprowadzane regularnie w celu monitorowania parametrów jakościowych. Audyty jakościowe : raporty z przeprowadzonych audytów oraz szereg działań podejmowanych w celu poprawy jakości produkcji.

: raporty z przeprowadzonych audytów oraz szereg działań podejmowanych w celu poprawy jakości produkcji. Świadectwa pochodzenia surowców: potwierdzenie pochodzenia i czystości używanych surowców.

Dokumentacja jakości jest dla producentów nie tylko narzędziem wewnętrznym, ale także ważnym elementem komunikacji z klientami. Udokumentowana jakość produktu umożliwia budowanie zaufania i lojalności klientów oraz wspiera pozytywny wizerunek marki na rynku. Dlatego każdy producent powinien inwestować w odpowiednią dokumentację, aby móc skutecznie konkurować i rozwijać swoją działalność. Klienci z kolei muszą mieć świadomość, że samo oznaczenie "A1" na worku nie gwarantuje certyfikacji produktu. Wielu producentów oraz handlarzy używa oznaczenia „A1” jako odwołania się do normy ISO 17225-2.Często spotykamy się z zjawiskiem znakowania które ma naprowadzić klienta na trop jakoby produkt posiadał system jakości. Jednak aby pełnoprawnie używać oznaczenia klasy jakości w systemach należy używać znaku wg specyfikacji posiadanego systemu.

Nieuregulowany rynek małych „garażowych” producentów oraz importu pelletu zza wschodniej granicy niesie ze sobą niepewność co do składu i czystości surowców używanych do produkcji pelletu. Klienci powinni być świadomi, że nie wszystkie produkty na rynku posiadają te same gwarancje jakości. Wybierając producenta, który przestrzega norm i certyfikatów, klienci mają pewność co do składu i parametrów technicznych produktu oraz zyskują możliwość reklamowania produktu na podstawie deklaracji producenta gdyż takie prawa daje klientowi system certyfikacji. Na wypadek problemów można zwrócić się bezpośrednio do producenta bądź ścieżka daje możliwość zgłoszenia problemów jakościowych w organach wydających certyfikaty. Należy stanowczo zaznaczyć że na rynku są produkty nie certyfikowane które zaspokajają jakościowo wymagania klientów i to jest fakt. Jednak faktem jest również brak pewności co do intencji takich sprzedających i czy „znajomość z klientem nie kończy się na bramie” .

Najwięksi producenci skupiają się na zapewnieniu wysokiej jakości surowca, korzystając z okorowanego materiału potartacznego, co minimalizuje zawartość popiołu w produkcie finalnym. Klienci są coraz bardziej świadomi, co prowadzi do selektywnego podejścia do zakupów, a nawet kontroli z ich strony, co zwiększa konkurencyjność na rynku.

Bezpieczne surowce

Wartościowy pellet zaczyna się od bezpiecznych i odpowiednio wyselekcjonowanych surowców. Jeśli pozyskujemy trociny z zakładu meblowego i jest to surowiec poszlifierski, to może być on zanieczyszczony chemicznie. Dywersyfikacja dostawców surowca powinna być podstawą. Lepszym rozwiązaniem jest materiał potartaczny. Inną sprawą jest zadbanie o to, aby surowiec był składowany w odpowiednich warunkach, eliminując ryzyko zanieczyszczeń, takich jak na przykład piasek,kora czy kamienie.

Pellet dobrej jakości powinien mieć jednolity kształt i gładką powierzchnię. Nie powinien zawierać zanieczyszczeń, takich jak kolorowe grudki czy inne obce substancje. Granulka jakościowego pelletu ma złamane nie równe końce co jest naturalnym zjawiskiem łamania się granulatupodczas produkcji. Jeśli pellet jest zbyt kruchy lub rozpada się na mniejsze kawałki, może to świadczyć o niskiej jakości produkcji.

Istnieją preferowane gatunki drewna do produkcji pelletu, takie jak sosna, dąb, buk czy brzoza. Każdy z nich ma swoje charakterystyczne cechy, które mogą wpływać na jego jakość jako paliwa, jednak ostateczna decyzja o doborze często zależy od dostępności surowca oraz preferencji producenta i klientów. Warto zwrócić uwagę, że choć rodzaj drewna może mieć wpływ na jakość pelletu, to ważniejsze są inne czynniki, takie jak proces produkcji, wilgotność surowca i sposób przechowywania.

Technologia produkcji

Firmy stosujące zaawansowane technologie i procesy spajania biomasy pod bardzo wysokim ciśnieniem mogą zapewnić bardziej jednolity produkt o wysokiej kaloryczności. Ważne, aby producenci przestrzegali surowych norm i standardów dotyczących produkcji.

Istotnym elementem jakości pelletu jest jego zdolność do bezproblemowego spalania oraz produkcji minimalnej ilości popiołu. Produkt o wysokiej jakości powinien spalać się równomiernie i efektywnie, bez tworzenia zanieczyszczeń w postaci pyłu, sadzy czy innych substancji szkodliwych dla środowiska. Zapewnienie czystości produktu potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi oraz kontrola procesu produkcji są kluczowe dla uzyskania pelletu, który spełnia oczekiwania klientów pod względem efektywności i ekologiczności spalania.

Pakowanie

Pakowanie pelletu, o temperaturze powyżej 4 st. Celsjusza , może prowadzić do wzrostu temperatury wewnątrz worka czy pomiędzy warstwami ułożonymi na palcie podczas przechowywania. To z kolei może spowodować rozkład pelletu i zmniejszenie jego jakości, dlatego ważne jest, aby producenci stosowali odpowiednie procedury chłodzenia przed pakowaniem. Woda na workach może być sygnałem, że produkt był niewłaściwie przechowywany lub transportowany, co może mieć negatywny wpływ na jakość pelletu. Dlatego przy jego wyborze należy zwracać uwagę na to, czy opakowania są suche i czy produkt został odpowiednio schłodzony i przechowywany.

Tańsze zamienniki

Dostrzegamy na polskim rynku problem niewiedzy klientów, co czasem skutkuje wyborem mniej wartościowych produktów. Większość decyduje się na zakup znanych marek, jednak niektórzy, chcąc zaoszczędzić, sięgają po tańsze produckty, które nie zawsze spełniają normy jakości.



Istotna jest ważność bieżących badań laboratoryjnych w kontekście deklaracji odpowiedniej klasy jakości produktu. Samo odniesienie się do certyfikatu sprzed kilku lat może być mylące i nie odzwierciedlać aktualnej jakości. Edukacja klientów obejmuje również informowanie ich o różnicy między deklaracją a faktycznym posiadaniem certyfikatów, aby uniknąć sytuacji, gdzie są oni po prostu wprowadzani w błąd.

Jak sprawdzić samemu jakość pelletu?

Jakość pelletu można sprawdzić w prosty sposób, nawet w warunkach domowych. Najpierw można kupić próbkę od producenta. Oto kilka kroków:

Wizualna ocena - przede wszystkim można obejrzeć pellet. Dobry pellet to taki o regularnym kształcie i jednolitej kolorystyce. Pellet powinien być suchy, twardy i gładki, bez widocznych zanieczyszczeń, odłamków czy pyłu.

- przede wszystkim można obejrzeć pellet. Dobry pellet to taki o regularnym kształcie i jednolitej kolorystyce. Pellet powinien być suchy, twardy i gładki, bez widocznych zanieczyszczeń, odłamków czy pyłu. Test na rozpadanie się - można wziąć kilka granulew pelletu i delikatnie je zetrzeć między sobą. Pellet dobrej jakości nie będzie się rozpadał. Jeśli jest słabej jakości, łatwo straci swój kształt.

- można wziąć kilka granulew pelletu i delikatnie je zetrzeć między sobą. Pellet dobrej jakości nie będzie się rozpadał. Jeśli jest słabej jakości, łatwo straci swój kształt. Test spalania - można przeprowadzić prosty test spalania, tj. przed zakupem większej ilości produktu nabyć kilka worków które po spaleniu i odpowiednim ustawieniu parametrów kotła ocenimy.

Testy mogą dać ogólne pojęcie o jakości pelletu, ale ostateczne jej potwierdzenie można uzyskać poprzez przetestowanie pelletu w piecu lub kominku grzewczym.

Słaba jakość i negatywne skutki

Słaba jakość pelletu może prowadzić do problemów z wytrzymałością mechaniczną, co objawia się rozpadem oraz odkładaniem się pyłów, które mogą zatykać zasobniki. Gdy pellet się rozpada, może to spowodować cofanie się płomienia w kominku lub piecu, co wpływa na efektywność spalania oraz wydajność ogrzewania a także stwarza zagrożenie pożarem. Dodatkowo powstająca drobna frakcja może prowadzić do zwiększonej ilości sadzy oraz zanieczyszczeń, co może negatywnie wpływać na sprawność i wydajność systemu grzewczego. Dlatego ważne jest, aby wybierać pellet wysokiej jakości, który będzie charakteryzował się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną i zapewni bezproblemowe oraz efektywne spalanie.

Opinie klientów

Warto również zwrócić uwagę na opinie innych klientów na temat danego produktu. Recenzje i komentarze mogą dostarczyć cennych informacji na temat doświadczeń użytkowników związanych z jakością i wydajnością pelletu.

Wybierając pellet dobrej jakości możemy mieć pewność, że korzystamy z efektywnego i ekologicznego źródła energii. Pamiętajmy więc o powyższych czynnikach podczas zakupu pelletu, aby zapewnić sobie komfort i bezpieczeństwo użytkowania oraz osiągnąć oczekiwane rezultaty.

Edukacja to podstawa

Edukacja klientów nie polega jedynie na promowaniu zakupu pelletu certyfikowanego, ale również na budowaniu świadomości dotyczącej różnic jakościowych między produktami. Jeśli worek 15 kg był wysłany do badania 3 lata temu, a producent dalej utrzymuje, że jest to produkt certyfikowany, to mija się z prawdą. Rekordzista pochwalił się badaniem sprzed 8 lat.



Radzimy klientom, aby dokładnie sprawdzali pochodzenie, skład oraz podstawy certyfikacji oferowanych produktów. Nie należy ulegać pokusie niskiej ceny kosztem jakości i bezpieczeństwa.

Autor: Marcin Łazicki, Maximer Sp. z o.o.

Firma Maximer Sp. z o.o., powstała w 2009 roku, dzięki wieloletniemu doświadczeniu kadry zarządzającej w branży, oferuje produkty najwyższej jakości, potwierdzone certyfikatami jakości pelletu drzewnego DINplus oraz ENplus (A1).