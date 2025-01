Transfer danych osobowych do Kanady – czy to bezpieczne? Co na to RODO?

Kanada to kraj, który kojarzy się nam z piękną przyrodą, syropem klonowym i piżamowym shoppingiem. Jednak z punktu widzenia RODO Kanada to „państwo trzecie” – miejsce, które nie podlega bezpośrednio unijnym regulacjom ochrony danych osobowych. Czy oznacza to, że przesyłanie danych na drugi brzeg Atlantyku jest ryzykowne?

Decyzja Komisji Europejskiej jako fundament zaufania

RODO przewiduje, że Komisja Europejska może uznać państwo trzecie za bezpieczne dla danych osobowych, jeśli spełnia ono określone standardy ochrony. Kanada znalazła się na tej liście już 20 grudnia 2001 roku. Stało się to za sprawą ustawy PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act), przyjętej rok wcześniej.

Czym jest PIPEDA? To kanadyjska ustawa federalna, która reguluje gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych w ramach działalności komercyjnej. Obowiązuje w sektorze prywatnym, organizacjach non-profit, a nawet w wybranych instytucjach rządowych. Jednak nie cała Kanada podlega tej regulacji. W prowincjach takich jak Quebec, Alberta i Kolumbia Brytyjska obowiązują lokalne przepisy o ochronie danych, które są jednak zbliżone do zasad federalnych.

Dziesięć zasad ochrony danych w praktyce

PIPEDA opiera się na dziesięciu kluczowych zasadach, które w praktyce brzmią znajomo każdemu, kto miał do czynienia z RODO:



1. Organizacje ponoszą odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych i muszą wyzna-czyć osobę odpowiedzialną za zgodność z przepisami.

2. Każda organizacja musi jasno określić cele, dla których gromadzi i przetwarza dane osobowe.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko po uzyskaniu zgody osoby, której dotyczą, a zgoda musi być świadoma i odpowiednio uzasadniona.

4. Organizacje powinny ograniczyć gromadzenie danych do minimum niezbędnego do realizacji określonych celów.

5. Wykorzystywanie, ujawnianie i przechowywanie danych osobowych powinno być zgodne z celami, dla których dane te zostały zebrane, oraz ograniczone czasowo do niezbędnego minimum.

6. Dane osobowe muszą być aktualne i kompletne, aby mogły być przetwarzane w sposób rzetelny.

7. Organizacje mają obowiązek stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem czy modyfikacją.

8. Polityka ochrony danych i praktyki organizacji powinny być transparentne i łatwo dostępne dla osób, których dane dotyczą.

9. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, może uzyskać informacje o ich wykorzystaniu oraz żądać ich poprawienia, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.

10. Organizacje powinny posiadać procedury umożliwiające osobom fizycznym zgłaszanie skarg i kwestionowanie zgodności działań organizacji z zasadami PIPEDA.

Podobieństwa z RODO są oczywiste, ale PIPEDA kładzie szczególny nacisk na zgodę jako podstawę przetwarzania danych. Zgoda musi być znacząca, czyli świadoma i odpowiednia do kontekstu.

Sektor publiczny w Kanadzie stawia kolejny krok

Nie tylko sektor prywatny w Kanadzie podlega rygorom ochrony danych. Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej z 15 stycznia 2024 roku, kanadyjski rząd rozszerzył prawa dostępu i korekty danych osobowych przetwarzanych przez sektor publiczny na wszystkie osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa czy miejsca zamieszkania. To znacząca zmiana – wcześniej takie prawa przysługiwały jedynie obywate-lom Kanady i stałym rezydentom.

Kanada na tle Europy pod kątem ochrony danych

Choć PIPEDA nie jest ustawą kompleksową (nie obejmuje wszystkich organizacji i prowincji), jej przepisy znacząco podnoszą poziom ochrony danych w relacjach między Kanadą a Unią Europejską. W porównaniu do innych krajów, takich jak Szwajcaria, Kanada ma bardziej złożony system, wynikający z federalnej struktury państwa.



Prowadząc działalność na linii UE–Kanada, warto zwracać uwagę na zgodność działań z regulacjami PIPEDA i lokalnymi przepisami poszczególnych prowincji. Ocena poziomu ochrony powinna uwzględniać specyfikę danego przypadku, ponieważ nawet drobne różnice w przepisach mogą mieć istotne znaczenie w praktyce.



Bezpieczeństwo danych to temat wymagający stałego monitorowania – zarówno ze strony organizacji, jak i podmiotów regulacyjnych. Poznanie zasad obowiązujących w Kanadzie to klucz do zrozumienia, jak zapewnić ochronę danych w zgodzie z międzynarodowymi standardami.



r.pr. Daniel Rybarszyk, Compliance RK Legal - RK RODO