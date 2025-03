Transport do Serbii – strategiczny rynek w regionie Bałkanów

Transport towarów do Serbii wymaga szczególnego przygotowania logistycznego i znajomości lokalnych uwarunkowań. Państwo to nadal pozostaje poza Unią Europejską i strefą Schengen, dlatego konieczne jest sprostanie wielu wymogom z zakresu obsługi celnej i dokumentacji transportowej. Jak skutecznie wejść na ten perspektywiczny rynek?

Transport do Serbii - co trzeba wiedzieć

- Rośnie znaczenie Serbii jako hubu logistycznego na Bałkanach;

- Pomimo pewnych wyzwań proceduralnych kraj ten oferuje duże możliwości dla przedsiębiorców z Unii Europejskiej;

- Wolny Obszar Celny w Nowym Sadzie oferuje dodatkowe możliwości optymalizacji procesów logistycznych.



Aby skutecznie realizować przewozy na tym kierunku, przewoźnicy muszą spełnić szereg wymogów formalnych i przygotować się na lokalne uwarunkowania operacyjne:

1) Wymagana kompletna dokumentacja papierowa w formie tradycyjnej (brak e-CMR) – podstawą są: SAD, CMR, faktura handlowa oraz dodatkowe certyfikaty dla wybranych grup towarów;

2) Preferencyjne warunki celne dzięki Układowi SAA – ulgi dla wielu kategorii towarów oraz możliwość korzystania z Wolnego Obszaru Celnego w Nowym Sadzie;

3) Specyfika transportu w regionie – górzyste ukształtowanie terenu i trudne warunki zimowe wymagają doświadczonych kierowców.



Każdy z tych elementów wymaga precyzyjnego przygotowania, ale odpowiednie zaplanowanie transportu pozwala na sprawną realizację przewozów do Serbii.

REKLAMA

Autopromocja

Dokumentacja i aspekty formalne

W przeciwieństwie do standardów unijnych, Serbia nie korzysta z systemu e-CMR, co oznacza konieczność kompletnej dokumentacji papierowej. Podstawowe dokumenty obejmują: Jednolity Dokument Administracyjny (SAD), list przewozowy CMR oraz fakturę handlową. Dodatkowo, transport produktów spożywczych wymaga deklaracji fitosanitarnych lub weterynaryjnych.



– Najlepiej zbudować łańcuch odprawy od eksportu w UE do importu w Serbii lub odwrotnie, tj. zagwarantować odprawę na obu końcach tej podróży. Dzięki temu unikniemy braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów z UE – podkreśla Joanna Porath.



Istotnym aspektem są również różnice w standardach jakości między UE a Serbią, co może skutkować wymogami dodatkowych certyfikatów dla niektórych rodzajów towarów. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie podatkowe, gdzie kluczowe jest otrzymanie komunikatu IE518, potwierdzającego faktyczne opuszczenie obszaru celnego UE przez towar dla zastosowania 0 proc. stawki VAT.

Możliwości i wyzwania operacyjne

Znaczącym ułatwieniem w wymianie handlowej jest funkcjonujący Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (SAA), wprowadzający preferencyjne stawki celne dla wielu kategorii towarów. W ramach układu określono proces obniżania i znoszenia taryf celnych i kontyngentów taryfowych dla towarów pochodzących z UE i Serbii, co otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorców z obu stron.



Przewoźnicy muszą jednak uwzględnić szereg czynników operacyjnych, w tym wydłużone czasy oczekiwania na przejściach granicznych oraz opłaty za korzystanie z serbskich autostrad. Dodatkowo, górzyste ukształtowanie terenu wymaga doświadczonych kierowców, a zimą trzeba się liczyć z utrudnieniami związanymi z oblodzeniem.



Wolny Obszar Celny w Nowym Sadzie oferuje dodatkowe możliwości optymalizacji procesów logistycznych. To rozwiązanie pozwala na usprawnienie procedur celnych i ograniczenie kosztów związanych z odprawą towarów.



– Pomimo wszystkich wyzwań, Serbia pozostaje atrakcyjnym rynkiem dla przedsiębiorców z UE. Kluczem do sukcesu jest dobre przygotowanie i współpraca z doświadczonymi partnerami logistycznymi – podsumowuje ekspertka z agencji AC Porath.