Transport towarów do Niemiec i krajów Beneluxu - formalności celne, logistyczne i wyzwania organizacyjne

Największe zagrożenia i wyzwania dla branży TSL przy transporcie do Niemiec i krajów Beneluxu to rygorystyczne wymogi dotyczące zabezpieczenia ładunków, czy ścisłe reżimy czasowe dostaw. – Sprawna realizacja transportu wymaga odpowiednio przygotowanej dokumentacji, należy też zwrócić uwagę na zakazy jazdy w święta i ograniczenia w strefach niskiej emisji – mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Transport towarów do Niemiec i krajów Benelux - trzeba znać przede wszystkim terminy dni wolnych od pracy i obowiązujących wówczas zakazów jazdy

Transport towarów do Niemiec i krajów Beneluxu stawia przed przewoźnikami szereg wyzwań logistycznych i organizacyjnych. Kluczowe obszary, które wymagają szczególnej uwagi podczas planowania przewozów na tym kierunku to znajomość dni wolnych od pracy i obowiązujących wówczas zakazów jazdy.

– Często święto lub zakaz jazdy nie obowiązuje w całym kraju, a jedynie w wybranych landach/regionach, dlatego lepiej mieć przygotowaną listę tras alternatywnych. Warto podkreślić, że są grupy towarów, których przewóz zwalnia z zakazu jazdy. Dodatkowo przy wjeździe do Niemiec i krajów Beneluxu należy uwzględnić opłaty drogowe, w tym Eurowinietę oraz strefy niskiej emisji, do których wjazd jest ograniczony i często wymaga specjalnych pozwoleń bądź uiszczenia dodatkowych opłat – wyjaśnia Joanna Bożek, kierownik biura Imex Logistics Sp. z o.o. w Mielcu.

Wymagania dotyczące wyposażenia pojazdów

Szczególnym wyzwaniem jest terminowość dostaw, zwłaszcza w branży spożywczej. W wielu zakładach załadunki i rozładunki są umawiane na konkretne godziny, a spóźnienia mogą skutkować długim czasem oczekiwania. Dostawy do portów, na targi czy lotniska wymagają dodatkowych formalności – nie tylko awizacji na konkretne godziny, ale też wyrobienia specjalnych przepustek. Istotnym aspektem są także godziny pracy firm, szczególnie w Niemczech, gdzie w piątki zakłady często pracują krócej.



– Należy pamiętać, że Niemcy bardzo rygorystycznie podchodzą do odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu, stąd konieczność wyposażenia samochodów dostawczych w odpowiednią ilość pasów mocujących, mat antypoślizgowych, czy narożników. Niektóre firmy mają własne wymogi co do długości klamer przy pasach, grubości mat, a nawet koloru mat zabezpieczających – podkreśla Joanna Bożek.

Wyzwania regulacyjne i wymogi celne

Sprawna realizacja transportu wymaga konieczności planowania i zgłaszania przewozów z dużym wyprzedzeniem, aby uniknąć zakłóceń w łańcuchu dostaw.



– Dobrym przykładem są wyzwania związane z transportem w okresie świątecznym. Konfiguracja tegorocznego kalendarza pokazuje, że po nowym roku wystąpi znaczący przestój. Transport do Polski będzie praktycznie wyłączony przez 10 dni ze względu na układ świąt – mówi Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.



Aspekty prawne i celne stanowią kolejną istotną kwestię. W przypadku importu towarów przez Niemcy i kraje Beneluxu można zastosować procedurę odprawy fiskalnej. Pozwala ona na dopuszczenie towaru do obrotu w jednym kraju z przeznaczeniem do innego kraju członkowskiego UE.



– Odprawa fiskalna nie wymaga specjalnych pozwoleń od urzędu celnego, ale konieczne jest ustanowienie przedstawiciela fiskalnego. Podczas planowania przewozu należy rozważyć koszty i ewentualne ryzyko przy odprawach importowych w portach zachodnich - Rotterdamie czy Hamburgu. W przypadku odprawy fiskalnej np. w Niemczech towar może mieć niższy fracht i być szybciej dostarczony do Polski niż ten, który idzie drogą morską do polskich portów morskich. Jednak koszty w przypadku odprawy w Niemczech mogą być wyższe, szczególnie, jeśli będzie wymagana kontrola bądź rewizja towaru, ponieważ opłaty rozliczane są według lokalnie obowiązujących cenników – wyjaśnia Joanna Porath.



VAT z odprawy fiskalnej powinien być rozliczony w deklaracji podatkowej z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego z zastosowaniem europejskiego numeru podatkowego przedstawiciela fiskalnego danego kraju członkowskiego np. Niemiec czy Niderlandów.



– Transport do Niemiec i krajów Beneluxu wymaga od firm przewozowych szczegółowego planowania i uwzględnienia wielu czynników. Skuteczna realizacja dostaw na tym kierunku zależy nie tylko od znajomości przepisów i procedur, ale także odpowiedniego przygotowania dokumentacji i przestrzegania lokalnych regulacji – podsumowuje Joanna Porath.