Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Działalność gospodarcza » Dlaczego PFRON nie jest „tematem HR", lecz zagadnieniem finansowym i strategicznym w firmie

Dlaczego PFRON nie jest „tematem HR”, lecz zagadnieniem finansowym i strategicznym w firmie

18 marca 2026, 09:22
Grupa HR Quality
Grupa HR Quality
Specjalistyczne usługi HR: od rekrutacji po obsługę kadrowo-płacową i wsparcie dla pracowników z niepełnosprawnościami
Dlaczego PFRON nie jest „tematem HR", lecz zagadnieniem finansowym i strategicznym w firmie
Dlaczego PFRON nie jest „tematem HR”, lecz zagadnieniem finansowym i strategicznym w firmie
PFRON

W praktyce mówimy o kosztach wynikających z niespełnienia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (6%) oraz o mechanizmach legalnego ograniczenia tych wpłat. Podejmując temat zatrudniania pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności – a szerzej: kwestii PFRON – najczęściej kierujemy go do działów kadrowo-płacowych lub HR. Czy jednak jest to właściwe podejście? Dlaczego jest to decyzja o znaczeniu strategicznym dla firmy i powinna być podjęta na najwyższym szczeblu? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

PFRON jako decyzja strategiczna, a nie operacyjna

Przekazywanie odpowiedzialności za obszar PFRON wyłącznie do działów HR często obniża skuteczność działań i prowadzi do rozproszenia odpowiedzialności. W praktyce jest to temat, który wymaga decyzji zarządczej. Polityka firmy w zakresie PFRON powinna być elementem decyzji strategicznych, podejmowanych na najwyższym szczeblu zarządczym. Jej znaczenie dla przedsiębiorstwa ma bowiem charakter fundamentalny – finansowy, organizacyjny i wizerunkowy.

Obowiązek ustawowy, a nie dobra praktyka

Punktem wyjścia są regulacje prawne. W przypadku firm zatrudniających, co najmniej 25 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności nie jest wyłącznie dobrą praktyką czy działaniem wizerunkowym. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w art. 21 wprowadza mechanizm, w którym pracodawca niespełniający wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest zobowiązany do comiesięcznych wpłat na PFRON.

Warto podkreślić, że jest to jeden z nielicznych przypadków, w których ustawodawca tak wyraźnie ingeruje w strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Nie ogranicza się jedynie do ogólnych zapisów antydyskryminacyjnych - jak np. w przypadku równości płci - lecz wprost wprowadza mechanizm finansowy: brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia skutkuje obowiązkiem wpłat na PFRON. Już sam ten fakt powinien skłonić firmy do świadomego i systemowego zajęcia się tematem, zamiast sprowadzania go wyłącznie do rozliczeń kadrowo-płacowych. Niespełnienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na poziomie 6% skutkuje obowiązkiem wpłat.

Wymiar finansowy: realne i rosnące koszty

Na płaszczyźnie finansowej kluczowe jest podjęcie decyzji o wdrożeniu mechanizmu optymalizacji kosztów PFRON. Proces ten powinien rozpocząć się od rzetelnej diagnozy stanu obecnego – analizy poziomu zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wysokości obowiązkowych wpłat na fundusz.

Warto mieć świadomość, że koszty te są znaczące. Przykładowo, w firmie zatrudniającej 100 pracowników miesięczna kwota wpłat na PFRON przekracza 21 tys. zł. Co istotne, obciążenie to systematycznie rośnie wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. W ciągu ostatnich pięciu lat koszty te zwiększyły się o blisko 70%. Wzrost ten wynika bezpośrednio ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, od którego zależy wysokość wpłat. W uproszczeniu, w firmie ok. 100-osobowej może to oznaczać ponad 200 zł miesięcznie w przeliczeniu na etat.

PFRON a inne stałe koszty działalności

Znaczenie finansowe obowiązkowych wpłat na PFRON można porównać z innymi stałymi obciążeniami pracodawców. W ostatnich latach wiele uwagi poświęcano wzrostom cen energii elektrycznej. Tymczasem dane GUS pokazują, że średnie firmy biurowo-usługowe zatrudniające około 100 pracowników ponoszą miesięczne koszty energii na poziomie 5–15 tys. zł. W tym kontekście wpłaty na PFRON są często wyższe, choć znacznie rzadziej stanowią przedmiot debaty zarządczej.

W firmach produkcyjnych rachunki za energię – w zależności od branży – sięgają od 30 do nawet 100 tys. zł miesięcznie, co oznacza, że wpłaty na PFRON mogą odpowiadać nawet dwóm trzecim tych kosztów.

Decyzja o optymalizacji kosztów PFRON, a następnie o zatrudnianiu pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, otwiera przestrzeń do działań operacyjnych. Na tym etapie kluczową rolę odgrywają działy kadrowo-płacowe, odpowiedzialne m.in. za prawidłowe i terminowe składanie miesięcznych deklaracji do PFRON.

PFRON a raportowanie ESG

Kolejnym obszarem, w którym poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami ma coraz większe znaczenie, jest raportowanie ESG. W perspektywie najbliższych lat obowiązkiem tym objęte zostaną duże i średnie przedsiębiorstwa. Raporty ESG obejmują m.in. filar „S” – społeczny – w ramach którego firmy będą zobowiązane do wykazywania udziału pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności w strukturze zatrudnienia.

Obecny moment jest dobrym czasem na uporządkowanie strategii zrównoważonego zatrudnienia oraz budowanie dostępnego i inkluzyjnego środowiska pracy. Przygotowania do raportowania ESG powinny stać się impulsem do redefinicji dotychczasowej polityki zatrudnienia i podjęcia działań na poziomie strategicznym.

Wizerunek i odpowiedzialność społeczna

Za obszarem ESG idzie również wymiar reputacyjny: rośnie oczekiwanie rynku, by działania w obszarze inkluzji były realne i mierzalne, a nie deklaratywne. Dla wielu firm oznacza to konieczność zaprojektowania stanowisk i procesów tak, aby zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami było rzeczywiście możliwe i trwałe.

Kluczowe znaczenie w budowaniu organizacji odpowiedzialnej społecznie ma tu tworzenie realnej przestrzeni do zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności na stanowiskach umożliwiających pełne i efektywne wykorzystanie ich kompetencji.

Niewykorzystany potencjał rynku pracy

Na koniec warto zwrócić uwagę na jeden z najważniejszych argumentów przemawiających za kompleksowym podejściem do tematu PFRON – ogromny potencjał ludzki osób z niepełnosprawnościami. Odchodzą w przeszłość schematy polegające na obsadzaniu tych osób wyłącznie na najniższych i najgorzej opłacanych stanowiskach. Dynamiczny rozwój technologii, narzędzi dostępności oraz zmieniające się standardy społeczne sprawiają, że wielu kandydatów z tej grupy posiada wysokie kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje poszukiwane na rynku pracy.

W danych rynku pracy (np. BAEL/GUS) aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami pozostaje istotnie niższa niż w populacji ogólnej , co - przy dobrze zaplanowanym procesie rekrutacyjnym - ułatwia pozyskanie kompetentnych i lojalnych pracowników. Doświadczenia z okresu pandemii dodatkowo pokazały, że praca zdalna w wielu obszarach jest równie efektywna jak stacjonarna, otwierając rynek pracy dla osób dotychczas wykluczonych z powodu barier dostępności lub ograniczonej mobilności.

Podsumowanie

Powyższa analiza pokazuje, jak istotne dla rozwoju organizacji jest właściwe podejście do kwestii PFRON. Optymalne wykorzystanie tego systemu, przy jednoczesnym budowaniu inkluzywnej struktury zatrudnienia, wymaga współpracy wszystkich działów w firmie. Impuls do zmian powinien jednak wychodzić od zarządu, natomiast operacyjne wdrażanie strategii należy do działów finansowych, HR i kadr, a także osób odpowiedzialnych za komunikację i raportowanie (w tym ESG). Nie mniej ważna jest postawa samych pracowników – to od nich w dużej mierze zależy atmosfera w miejscu pracy i powodzenie każdej zmiany.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Wysokość wpłat na PFRON oraz możliwe mechanizmy ich obniżenia zależą od indywidualnej sytuacji pracodawcy.

Joanna Kubica, Konsultant ds. Rekrutacji osób z niepełnosprawnościami (joanna.kubica@hrquality.pl)

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
18 mar 2026

Rewolucja dla hodowców od 18 marca! Mniej biurokracji, nowe zasady i realne ułatwienia
17 mar 2026

Już jutro, 18 marca 2026 r., zaczynają obowiązywać przełomowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt. To jedna z najważniejszych zmian dla rolników ostatnich lat — nowe regulacje nie tylko dostosowują polskie prawo do unijnych standardów, ale też znacząco upraszczają codzienne funkcjonowanie gospodarstw. Sprawdź, co dokładnie się zmienia i kto skorzysta najbardziej.
Czy są jeszcze gdzieś jacyś obrońcy KSeF-u? Prof. Modzelewski proponuje spotkanie niezależnych ekspertów z autorami pomysłu KSeF
17 mar 2026

Profesor Witold Modzelewski podsumowując pierwszy miesiąc funkcjonowania obowiązkowego modelu Krajowego Systemu e-Faktur uważa, że „trzeba dać władzy możliwość wycofania się z tej operacji”. W tym celu Profesor proponuje „spotkanie bez udziału lobbystów i beneficjentów tego nieszczęścia z udziałem np. 10 ekspertów" z autorami pomysłu KSeF.
Paragony vs KSeF 2026: koniec paragonów z NIP. Co musisz zrobić przy kasie, żeby uniknąć błędów
18 mar 2026

Od 2026 roku sprzedaż B2B w sklepach zmienia się diametralnie. Paragon z NIP przestaje być fakturą, a większość przedsiębiorców musi wystawiać dokumenty wyłącznie w KSeF. W praktyce oznacza to nowe obowiązki przy kasie, inne zasady dokumentowania sprzedaży i koniec popularnych „paragonów do 450 zł” jako faktur. Sprawdź, jak prawidłowo wystawiać e-faktury, kiedy paragon ma jeszcze znaczenie i jak uniknąć najczęstszych błędów w rozliczeniach.

Płaca minimalna uruchamia efekt domina w prawie pracy. Te świadczenia rosną razem z nią
18 mar 2026

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia nie wpływa wyłącznie na wysokość pensji najmniej zarabiających. W 2026 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4 806 zł brutto, ale ta jedna liczba zmienia także kwoty wolne od potrąceń, wysokość dodatków za pracę w nocy oraz minimalne odszkodowania w sporach pracowniczych. W praktyce oznacza to, że każda podwyżka płacy minimalnej przesuwa granice odpowiedzialności finansowej pracodawców. Gdy rośnie płaca minimalna, automatycznie zmieniają się również inne elementy systemu: zwiększa się kwota wynagrodzenia chroniona przed potrąceniami, rosną dodatki za pracę w nocy, a także minimalna wysokość odszkodowań za dyskryminację.
Niezapłacona faktura to nie darmowy kredyt – wierzyciel ma narzędzia prawne by dopaść dłużnika i jego zarząd. Jak chronić płynność w firmie (na przykładzie branży TSL)
16 mar 2026

W relacjach biznesowych granica między partnerską wyrozumiałością a darmowym kredytowaniem dłużnika jest niebezpiecznie cienka. W czasach, gdy koszt pozyskania kapitału jest wysoki, a marże w branży TSL stale topnieją, warto wdrożyć zasady, które uchronią firmę przed utratą płynności. Jaki kurs powinna obrać niezapłacona faktura? Jakimi narzędziami dysponuje wierzyciel? Kiedy warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej, a kiedy można jeszcze poczekać?
KSeF ujawnił bałagan w księgowości wielu polskich firm. Przedsiębiorcy właśnie odkrywają, jak naprawdę działają ich procesy finansowe
17 mar 2026

Wokół KSeF najwięcej mówi się dziś o technologii: integracjach, systemach i sposobach wystawiania faktur. Tyle że to nie technologia okazuje się największym wyzwaniem. Dla wielu firm KSeF staje się momentem prawdy - pokazuje, czy ich finanse są naprawdę poukładane, czy dotąd działały siłą rozpędu.
Zwolnienie z raportowania ESG za 2025 i 2026 rok - ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw. Kto skorzysta?
16 mar 2026

Ustawa zwalniająca część firm z obowiązku raportowania ESG za lata 2025 i 2026 została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. To efekt wdrożenia unijnej dyrektywy Omnibus I, która teraz drastycznie ogranicza krąg przedsiębiorstw objętych raportowaniem pozafinansowym. Zwolnienie jest dobrowolne - decyzję podejmuje zarząd spółki.

KSeF: Jedna faktura wystarczy, żeby wpaść w obowiązek. Wielu przedsiębiorców się myli
17 mar 2026

Polscy przedsiębiorcy znajdują się dziś pomiędzy dwiema kluczowymi datami wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowy obowiązek wkrótce stanie się codziennością dla firm w całym kraju. Tymczasem właściciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wciąż zadają jedno pytanie: czy jeśli wystawiam zaledwie jedną lub dwie faktury miesięcznie, również muszę korzystać z systemu? Wielu z nich zakłada, że nowe przepisy dotyczą wyłącznie dużych firm. To jeden z najczęstszych i najbardziej kosztownych błędów w interpretacji przepisów.
Podatek katastralny i od pustostanów? Rząd odpowiada i zdradza plany reform mieszkalnictwa
16 mar 2026

Rząd nie prowadzi prac nad wprowadzeniem podatku od pustostanów czy podatku katastralnego - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski dodał, że do końca roku ma być przyjętych kilkanaście ustaw reformujących obszar mieszkalnictwa.
