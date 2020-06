Dofinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych - konkurs "Bony na innowacje dla MŚP" 2020

„Bony na innowacje dla MŚP” to dwuetapowy konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Etap 1 usługowy umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Dofinansowanie w konkursie może wynieść do 85 proc. wartości projektu – a to oznacza, że przedsiębiorcy mogą liczyć nawet na 340 tys. zł wsparcia.



Pomyślne ukończenie etapu 1 usługowego daje możliwość sfinansowania wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną w ramach etapu 2 inwestycyjnego. Przedsiębiorcy mogą otrzymać maksymalnie 560 tys. zł a całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 800 tys. zł (wkład własny wynosi co najmniej 30 proc. wartości projektu).

Co się zmieniło?

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy (konkurs ogólny) oraz Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus

Czas trwania obecnej VII rundy wydłużono o ponad 1 miesiąc, tj. do 30 czerwca 2020 r.

Dodano nową VIII rundę, która będzie trwała od 1 lipca do 30 września 2020 r.

Bony na innowacje dla MŚP – etap 2 inwestycyjny (konkurs ogólny) oraz Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus

Zakończenie naboru w konkursie planowano na 7 lipca br. Obecnie dla przedsiębiorców przewidziano aż 3 dodatkowe rundy: VIII - od 8 lipca do 8 września 2020 r., IX - od 9 września do 9 listopada 2020 r. oraz X - od 10 listopada do 30 grudnia 2020 r.

Równolegle trwają konkursy na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację rządowego programu Dostępność Plus. Różnią się one od konkursów ogólnych głównie kryteriami oceny dotyczącymi rezultatów projektów. Innowacje muszą być produktowe, a Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych barier dostępności m.in. seniorów, osób z niepełnosprawnościami (fizycznymi lub poznawczymi) lub osób czasowo mniej sprawnych. Bariery dostępności dotyczą też np. kobiet w ciąży, osób z małymi dziećmi w wózkach, osób poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem, ale też osób o nietypowym wzroście.

