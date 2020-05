Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – pytania i odpowiedzi

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - p odstawowe informacje

Dzięki jednorazowej pożyczce przedsiębiorcy mogą pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Po ostatnich zmianach w Tarczy Antykryzysowej o pożyczkę ubiegać się mogą również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników.

Jednym z podstawowych warunków uzyskania pożyczki jest, by mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.





Wnioski o udzielenie pożyczki dostępne są na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy, Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia - psz.praca.gov.pl oraz poprzez platformę: praca.gov.pl wraz z formularzem umowy. Wypełnione wnioski należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę praca.gov.pl. Formą rekomendowaną jest złożenie wniosku w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Znacznie przyspieszy to otrzymanie pożyczki.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - n ajważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i przebywając na L4 (nie zawieszając działalności) można ubiegać się o pożyczkę?

Jeżeli mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest czasowo niezdolny do pracy wskutek choroby i pobiera z tego tytułu zasiłek chorobowy, to nie ma przeszkód, aby ubiegał się w tym czasie o pożyczkę. Oczywiście jest to możliwe, tylko o ile ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i pobierająca zasiłek macierzyński ma prawo ubiegać się o pożyczkę?

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie stanowi przeszkody do ubiegania się o pożyczkę, o ile przedsiębiorca spełnia warunki do jej uzyskania, działalność gospodarcza nie została zawieszona, a osoba wnioskująca o pożyczkę ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka.

Czy warunek określony w ustawie, zgodnie z którym przedsiębiorca musiał prowadzić działalność przed 1 marca jest spełniony także wtedy, gdy przedsiębiorca prowadził, ale zawiesił swoją działalność przed 1 marca, a następnie rozpoczął prowadzenie jej na nowo albo wznowił jej wykonywanie po 1 marca?

Warunkiem uzyskania pożyczki jest prowadzenie działalności przed dniem 1 marca 2020 r. To oznacza, że przedsiębiorca w dniu 29 lutego 2020 r. prowadził działalność gospodarczą i nie mogła być tego dnia zawieszona. Oprócz tego przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien mieć też aktywną działalność gospodarczą w dniu składania wniosku.

Ustawa daje również możliwość uzyskania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku określonego spadku obrotów przez przedsiębiorstwo. Czy mikroprzedsiębiorcy mogą łączyć ze sobą tę formę pomocy i pożyczkę?

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców jest niezależną formą wsparcia i można ją łączyć z innymi instrumentami dostępnymi w ramach Tarczy Antykryzysowej. Należy jednak pamiętać, że środki dwóch lub więcej dofinansowań ze środków publicznych nie mogą być przeznaczone na pokrycie dokładnie tego samego kosztu.

Czy składając wniosek o umorzenie pożyczki trzeba przedstawić jakieś dokumenty np. rachunki z wydatków?

Przy składaniu wniosku o umorzenie pożyczki nie będzie konieczności przedstawiania rachunków z wydatków. Takie dokumenty należy jednak zachować w razie ewentualnej kontroli.

Czy istnieją ograniczenia co do celów, na które można przeznaczyć środki z pożyczki i czy mogą być one kwestionowane?

Cele pożyczki zostały określone w ustawie. Środki mają pokryć bieżące koszty działalności gospodarczej. Zatem żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca wykaże, że są to wydatki związane z prowadzoną przez niego bieżącą działalnością gospodarczą.

Wnioski o przyznanie pożyczki muszą przejść ocenę i akceptację Urzędów Pracy. Czy istnieje możliwość, aby przyśpieszyć procedury i aby pomoc szybciej trafiła do przedsiębiorców?

Ministerstwo zaapelowało do samorządów i urzędów pracy o sprawną obsługę wniosków i rozpatrywanie ich bez zbędnej zwłoki. Dodatkowo resort przekazał środki przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań z ustawy COVID-19 w wysokości 0,5 proc. kwoty z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez PUP. Urzędy otrzymały też wytyczne i instrukcje dotyczące realizacji wniosków od przedsiębiorców. Podstawą jednak jest prawidłowo wypełniony (nieskomplikowany) wniosek. Proces przyznania pożyczki przyspieszy złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w formie elektronicznej.

We wniosku należy wypełnić rubrykę dotyczącą deklarowanej wielkości przedsiębiorstwa. Dokument odwołuje się do prawa przedsiębiorców, jednak w załączniku do wniosku znajduje się odniesienie do definicji mikroprzedsiębiorcy z przepisów unijnych. Czy kierować się zatem definicją z wniosku, czy z załącznika?

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca, który zgodnie z prawem krajowym jest mikroprzedsiębiorcą, jednocześnie nie będzie się zaliczał do tej kategorii w rozumieniu przepisów unijnych. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ to przepisy krajowe w tym przypadku określają grupę beneficjentów tej formy wsparcia. Przedsiębiorca musi zatem określić we wniosku wielkość przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Natomiast w załączniku musi podać wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z prawem unijnym, co nie ma wpływu na możliwość uzyskania pożyczki.

Przy wypełnianiu wniosku należy odpowiedzieć na pytanie, czy przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę otrzymał już inną pomoc publiczną w ramach walki z COVID-19. Problem polega na tym, że podmiot, który stara się o zwolnienie ze składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie wie, kiedy taką pomoc otrzyma. Jak zatem należy wypełnić w tym momencie wniosek?

Zgodnie z przepisami, ZUS informuje płatnika o dokonanym zwolnieniu z opłacania składek poprzez profil płatnika w Platformie Usług Elektronicznych lub pocztą. W informacji będzie zamieszczone w jakiej wysokości została udzielona pomoc oraz jaka jest data udzielenia pomocy.

Jeśli przedsiębiorca nie otrzymał takiej informacji, nie dysponuje oficjalną wiedzą w tym zakresie, nie podaje jej we wniosku.

Źródło: gov.pl

