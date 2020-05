Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Koszty > Stosowanie 50% kosztów do przychodów z praw autorskich - MF wyda interpretację ogólną

Stosowanie 50% kosztów do przychodów z praw autorskich - MF wyda interpretację ogólną

Zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów z praw autorskich wywołują od lat wątpliwości podatników. Bardzo liczne są interpretacje indywidualne w tej kwestii wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Od ponad roku Ministerstwo Finansów zapowiada wydanie interpretacji ogólnej w tej sprawie, by w tej formie odpowiedzieć kompleksowo na pytania podatników. Ostatnio w udzielonej 23 kwietnia 2020 r. odpowiedzi na interpelacją poselską Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów poinformował, że "w Ministerstwie Finansów na ukończeniu są prace związane z wydaniem ogólnej interpretacji prawa podatkowego w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów z praw autorskich". Minister Finansów już teraz przyznał, że "do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, zgodnie z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9a ustawy PIT".