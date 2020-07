Dopłaty do odsetek kredytu obrotowego - ruszył Fundusz Dopłat do Oprocentowania BGK

"Wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO) pozwoli obniżyć koszt kredytu obrotowego zaciągniętego przez firmę. Przedsiębiorca spłaci tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, resztę pokryje dopłata z budżetu państwa" - poinformował BGK w komunikacie.

Jak wyjaśniono, kredytów z dopłatami będą udzielały do końca 2020 roku banki komercyjne i spółdzielcze, które podpiszą lub już podpisały umowę z BGK. To do nich powinien udać się przedsiębiorca, aby uzyskać wsparcie.

"Przedsiębiorca, który dziś zaciąga kredyt obrotowy potrzebny do tego, aby utrzymać się na rynku, będzie mógł obniżyć jego koszt dzięki dopłatom z Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Z dopłat będą mogły korzystać zarówno małe i średnie firmy, jak i te duże. Całkowita wartość funduszu to ponad pół miliarda złotych" - powiedziała cytowana w komunikacie wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W komunikacie wyjaśniono, że Fundusz dopłaci do oprocentowania kredytów obrotowych (czyli finansujących bieżącą działalność firmy) – nowych i już zaciągniętych; BGK pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy; wsparcie z Funduszu dotyczy wyłącznie odsetek kredytu - nie pomniejsza rat kapitałowych. Ponadto mikro-, małe i średnie firmy otrzymają dopłatę do oprocentowania w wysokości dwóch punktów procentowych, a duże jednego punktu procentowego.





Banki będą udzielały kredytów z dopłatą przedsiębiorcom oraz podmiotom, które prowadzą działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

"Wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania można łączyć z innymi programami, np. zaciągając kredyt z dopłatą zabezpieczony gwarancją płynnościową lub gwarancją de minimis. To ważne wsparcie, szczególnie dla firm, które z powodu przejściowych trudności finansowych, bez zabezpieczenia ze strony BGK w ogóle nie mogłyby się ubiegać o kredyt obrotowy" - powiedziała cytowana w komunikacie prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska Muzyczka.

Jak tłumaczy BGK, chcąc skorzystać z kredytu z rządową dopłatą, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek w banku kredytującym, który podpisał umowę z BGK. Należy uwiarygodnić, że kryzys wpłynął lub niebawem wpłynie na kondycję finansową firmy. Bank kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zgodnie z własnymi procedurami oraz z uwzględnieniem postanowień ustawy.

Dopłaty dotyczą także obecnie spłacanych kredytów obrotowych. Chodzi zatem zarówno o kredyty zaciągnięte w związku z kryzysem, jak i te, które przedsiębiorcy zaciągnęli będąc jeszcze w dobrej sytuacji, ale kryzys wpłynął lub niebawem wpłynie na ich kondycję finansową. W takim przypadku przedsiębiorca powinien udać się do banku, który udzielił mu finansowania i zapytać o możliwość uzyskania rządowego wsparcia w spłacie odsetek.

Fundusz Dopłat do Oprocentowania działa w Banku Gospodarstwa Krajowego. Limit wydatków na dopłaty na 2020 rok to ok. 296 mln zł, a na 2021 r. – 271 mln zł z budżetu państwa.

Rozwiązanie zostało przyjęte na mocy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

BGK przekazało, że aktualna lista banków kredytujących, które uczestniczą w programie, jest dostępna na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, w zakładce "pakiet pomocy". Lista będzie aktualizowana, kiedy kolejne banki dołączą do programu.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju; aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. (PAP)

