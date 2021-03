Jakie są zalety i wady faktoringu?

Według badania “Płynność finansowa MŚP w pandemii”, przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów oraz firmę NFG, prawie 35% przedsiębiorstw wystawia obecnie mniej faktur niż przed pandemią. Powodem jest słabszy popyt na niektóre produkty oraz usługi, ograniczenia narzucone wskutek obostrzeń, a także problemy finansowe klientów. Wszystkie te czynniki sprawiają, że działalność firm często nie przebiega po myśli właścicieli.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa pozwalająca przedsiębiorcom odblokować środki finansowe zamrożone w wystawionych, ale nieuregulowanych jeszcze fakturach. Korzystając z takiego sposobu finansowania, działalność gospodarcza może szybko uzyskać niezbędną do jej funkcjonowania gotówkę.

Zazwyczaj na faktoring decydują się przedsiębiorcy, którzy wystawili, często wskutek niesprzyjających okoliczności, faktury z dłuższym terminem płatności. Tymczasem szybko okazuje się, że środki są niezbędne – finansowane są z nich pensje pracowników, comiesięczne zobowiązania bądź konieczne inwestycje.

- W sytuacji, gdy pojawiają się należności wymagające szybkiego opłacenia, przedsiębiorcy wykorzystują różne opcje finansowania. Nie każda firma może pozwolić sobie na kredyt czy leasing, przeszkodą bywa chociażby zbyt krótki okres funkcjonowania na rynku. W tym przypadku pomoże faktoring, który w 2020 roku zyskał na popularności, o czym informował między innymi Polski Związek Faktoringu. Aby ułatwić skorzystanie z niego przedsiębiorcom wystawiającym faktury w naszym programie, wprowadziliśmy w systemie funkcję faktoringu. Udostępniamy ją w porozumieniu z naszym partnerem, firmą Brutto – wyjaśnia Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Firmy faktoringowe zwykle oferują także dodatkowe usługi, takie jak odzyskiwanie zaległych należności bądź sprawdzanie wiarygodności kontrahentów.

Faktoring. Dla kogo takie usługi?

Z tego typu usług korzystają zazwyczaj mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Zwykle jest to dla nich łatwiej dostępne rozwiązanie, ponieważ firmy faktoringowe często nie biorą pod uwagę długości funkcjonowania działalności, a także branży, w której działa.

Komu faktoring opłaca się to najbardziej? Głównie przedsiębiorstwom, które sprzedają towary z odroczonym terminem płatności stałym kontrahentom. Niemniej, co warto podkreślić, to również dobra opcja dla mniejszych oraz średnich działalności gospodarczych mających przejściowe problemy związane z wydłużonymi terminami płatności. Takie rozwiązanie sprawdzi się chociażby w przypadku branż sezonowych oraz przy długotrwałej współpracy z zaufanymi kontrahentami.

Faktoring. Dlaczego na tak?

Główną zaletą korzystania z faktoringu jest przede wszystkim szybka poprawa płynności finansowej. Warto zaznaczyć, że niekiedy firmy nie mają dostępu do pieniędzy zamrożonych na fakturze nawet przez kilka miesięcy. Usługa faktoringu pozwala uzyskać dodatkowe finansowanie, chroniąc między innymi przed nieprzyjemnymi w skutkach zatorami płatniczymi.

Prostota całego procesu – to kolejny argument przemawiający za faktoringiem. Skorzystać z niego mogą firmy, które nie zbudowały jeszcze wystarczającej wiarygodności kredytowej, na przykład mają zbyt krótki staż funkcjonowania na rynku. Procedury nie są skomplikowane i nie wymagają między innymi badania historii zadłużenia.

- Należy spełnić kilka warunków, aby faktura została objęta opcją faktoringu. Dokument nie może być opłacony, nie może być też do niego wystawiona korekta. Procedura została zredukowana do minimum, wystarczy kliknięcie w jeden przycisk, aby przejść do strony, na której można złożyć odpowiedni wniosek. Potwierdzeniem rosnącego zainteresowania faktoringiem jest to, że funkcję dodaliśmy pod koniec 2020 roku i obecnie są już pierwsze firmy, które zdecydowały się skorzystać z tej możliwości – precyzuje Krzysztof Wojtas.

Dodatkową opcją, która jest istotna dla wielu przedsiębiorców, są informacje dotyczące kontrahentów, z którymi współpracują. Firmy faktoringowe mogą sprawdzić wiarygodność finansową i ocenić, czy transakcja się powiedzie. Dzięki temu współpraca dwóch podmiotów staje się transparentna, odbywa się na uczciwych zasadach oraz daje nadzieję na korzystny rozwój działalności gospodarczej.

Co należy podkreślić, firmy faktoringowe wspierają również swoich klientów w sytuacji, gdy kontrahent okaże się nieuczciwy i nie reguluje na czas swoich zobowiązań. Wówczas doświadczenie faktora może okazać się niezwykle pomocne.

Nie można jednak zapomnieć o pewnej różnicy między kredytem a faktoringiem. Pieniądze uzyskane wskutek tej ostatniej formy można spożytkować w dowolny sposób – użyć ich w trudniejszym okresie działalności, zainwestować bądź pokryć pilne zobowiązania. W przypadku kredytów bankowych instytucje ich udzielające mogą kontrolować wydatki przedsiębiorców.

Słabsze strony faktoringu

Czy faktoring w takim razie ma jakieś wady? Zanim się na niego zdecydujemy, należy przemyśleć, czy taki sposób finansowania będzie rzeczywiście korzystny dla przedsiębiorstwa. Skorzystanie z usług firmy faktoringowej, podobnie jak w przypadku kredytu, wiąże się z pewnymi kosztami. Wydatki mogą się jednak różnić, w zależności od wyboru firmy oraz rodzaju finansowania.

W ramach faktoringu przedsiębiorca otrzymuje pewne usługi dodatkowe, które niejednokrotnie łączą się z prowizjami, na przykład przygotowawczą, operacyjną, oraz odsetkami za finansowanie.

Wielu właścicieli działalności gospodarczych obawia się również pogorszenia relacji biznesowych z kontrahentami. Firma faktoringowa odbiera bowiem należności w imieniu przedsiębiorstwa. Taka sytuacja bywa traktowana jako sygnał o niewypłacalności firmy korzystającej z faktoringu bądź brak zaufania do kontrahentów.

Warto jednak zauważyć, że taka usługa staje się coraz popularniejsza, dlatego też więcej osób zdaje sobie sprawę ze sposobu, w jaki funkcjonuje oraz jest egzekwowana.

Decydując się na faktoring w firmie, należy dokładnie przeanalizować jej sytuację i poznać wszystkie możliwości. Jeśli okaże się, że taki sposób finansowania przyniesie spodziewane korzyści, a przedsiębiorstwo faktoringowe jest godne zaufania, warto na pewno zainteresować się taką opcją.