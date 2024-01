Ceny zbóż [II połowa stycznia 2024 r]. Ile kosztują pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, pszenżyto w Polsce i na giełdach światowych?

Jakie ceny osiągają zboża na polskim rynku i w eksporcie w drugiej połowie stycznia 2024 roku? Jakie są ceny na giełdach światowych? Ile kosztuje pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto?

Handel zbożami w II połowie stycznia 2024 r. – rynek polski

Izba Zbożowo-Paszowa w analizie z 22 stycznia 2024 r. przygotowanej razem ze Sparks Polska wskazuje, że na polskim rynku zbóż w II połowie stycznia 2024 roku handel ziarnem pozostaje umiarkowany.



Po stronie podażowej, aktualnie w Polsce jest nieco więcej zapytań dotyczących sprzedaży ziarna ze strony firm handlowych, które sondują rynek. Natomiast rolnicy w dalszym ciągu sprzedają niewiele licząc na wyższe ceny. Tym niemniej, biorąc pod uwagę spowolnione tempo eksportu zbóż (głównie pszenicy) z kraju, niewielki popyt na zboża ze strony przetwórców oraz zniżkujące ceny na giełdach światowych, trudno liczyć na wyraźne zwyżki cen w najbliższych tygodniach.



Po stronie popytowej, na polskim rynku mają miejsce przede wszystkim dostawy ziarna do wytwórni pasz/młynów w ramach wcześniej zawartych umów. Większość przetwórców wydaje się być pokryta w surowiec na najbliższe tygodnie. Umiarkowane zainteresowanie zakupami surowca w dalszym ciągu notuje się ze strony młynów jak i firm paszowych.



Początek roku to z reguły okres, kiedy produkcja pasz przemysłowych spada.



Zdaniem IZP w ostatnim czasie, cen zbóż oferowane przez przetwórców nieznacznie wzrosły, szczególnie w odniesieniu do jęczmienia i owsa, których w ofertach sprzedaży na rynku jest mało. Ceny jęczmienia paszowego wzrosły szczególnie w ofertach zakupów na północy kraju.

Ceny zbóż w Polsce

Ceny zbóż oferowane przez krajowych przetwórców wynosiły (ceny z dostawą w styczniu - stan na 19 stycznia 2024 r.):

- pszenica konsumpcyjna (12,5/76/250) - 850-930 zł/tonę;

- pszenica paszowa – 760-850 zł/tonę;

- żyto konsumpcyjne – 600-670 zł/tonę;

- żyto paszowe – 550-620 zł/tonę;

- pszenżyto – 680-760 zł/tonę;

- jęczmień paszowy – 730-820 zł/tonę;

- owies paszowy – 850-950 zł/tonę;

- kukurydza – 650-780 zł/tonę;

- rzepak – 1750-1890 zł/tonę.

Ceny zbóż w eksporcie

Izba Zbożowo-Paszowa informuje, że aktualnie przedmiotem eksportu zbóż drogą morską jest głównie kukurydza. Wyraźnie spowolnił natomiast eksport pszenicy drogą morską. Zdaniem Izby, w styczniu 2024 r. eksport kukurydzy przez porty wyraźnie przekroczy 300 tys. ton (z czego część będzie stanowić ukraińska kukurydza w tranzycie), a pszenicy może wynieść ok. 200 tys. ton. Ponadto w styczniu br. notuje się także załadunki mniejszych partii żyta i owsa na statki.



W porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny pszenicy oferowane przez eksporterów z dostawą do portów w styczniu br. spadły o 5 PLN/t, a ceny kukurydzy osłabły o 10 PLN/t i kształtowały się następująco (wg stanu na 19 stycznia 2024 r. - z dostawą do portów):

- pszenica konsumpcyjna (10.0/74/220) – 860-870 zł/t (dostawa G/G/Sz, do 15 II),

- pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 900-910 zł/t (dostawa G/G/Sz do 15 II),

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 940 zł/t (dostawa G/G/Sz, do 15 II),

- pszenica konsumpcyjna (13.0/76/250) – 955 zł/t (dostawa G/G/Sz, do 15 II),

- pszenica konsumpcyjna (13.5/76/250) – 980 zł/t (dostawa G/G/Sz, do 15 II),

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1015 zł/t (dostawa G/G/Sz, do 15 II),

- pszenica paszowa – 790-805 zł/t (dostawa G/G/Sz, do 15 II),

- żyto paszowe (68) – 645 zł/t (dostawa G/G/Sz, I-15 II),

- pszenżyto (68)– 730 zł/t (dostawa G/G/Sz, I-II),

- kukurydza (DON 2000) - 780 zł/t (dostawa G/G/Sz, I-II),

- kukurydza (DON 3000) - 760 zł/t (dostawa G/G/Sz, I-II),

- kukurydza (DON 4000) - 740 zł/t (dostawa G/G/Sz, I-II).



Zaś ceny oferowane przez eksporterów za ziarno ze zbiorów 2024 roku z dostawą do portów przedstawiały się następująco (wg stanu na 19 stycznia br.):

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 950 zł/t (dostawa G/G, VIII-IX 2024),

- pszenżyto (68) – 765 zł/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X 2024),

- żyto paszowe (68) – 680 zł/t (dostawa G/G, VIII-X 2024).

Handel zbożami z Ukrainą

Izba Zbożowo-Paszowa wskazuje, że Komisja Europejska finalizuje obecnie projekt nowego rozporządzenia o wolnym handlu z Ukrainą obejmującego okres do 6 czerwca 2025 roku. Projekt nowego rozporządzenia UE przedłużający bezcłowy handel z Ukrainą ma zostać przyjęty przez kolegium komisarzy w najbliższych dniach. W kolejnym kroku, będzie on wymagał akceptacji Parlamentu Europejskiego i Rady UE, ale o zmiany korzystne dla polskich rolników będzie bardzo trudno jeżeli nie będzie ich w projekcie KE. Z kolei, wschodnie państwa UE, w tym Polska żądają od Komisji Europejskiej nałożenia ceł importowych na ukraińskie zboże, powołując się na nieuczciwą konkurencję. Ministrowie rolnictwa z Bułgarii, Polski, Węgier, Rumunii i Słowacji wysłali pismo do KE z prośbą o wprowadzenie środków zaradczych twierdząc, że tańsze surowce rolne z Ukrainy wpychają się na ich rynki eksportowe. Ministrowie stwierdzili, „Bruksela musi wprowadzić środki, które chronią rynki państw członkowskich graniczących z Ukrainą, pomagając im jednocześnie w wykorzystaniu pełnego potencjału eksportowego” – stwierdzono w piśmie podpisanym przez ministrów.

Ceny na giełdach światowych - CBOT i MATIF

Jak informuje 22 stycznia 2024 r. Izba Zbożowo-Paszowa w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska - ceny pszenicy na giełdzie w Chicago nieznacznie spadły, trzeci tydzień z rzędu. Ceny pszenicy za oceanem pozostają pod presją utrzymującego się słabego tempa eksportu amerykańskiej pszenicy oraz zniżkujących cen kukurydzy. Prognozy pogody wskazują na utrzymywanie się niskich temperatur na wielkich równinach i środkowym zachodzie USA, ale pokrywa śnieżna zapewnia dobrą ochronę uprawom pszenicy ozimej. W piątek 19/01 cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2024 na giełdzie w Chicago wyniosła 217,96 USD/t i była o 0,5% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2024 spadła o 1,1% i wyniosła 221,71 USD/t.



Natomiast ceny pszenicy na francuskiej giełdzie MATIF (Marché à Terme International de France - najważniejsza europejska giełda obrotu płodów rolnych) w poprzednim tygodniu nieznacznie wzrosły.

W piątek 19 stycznia 2024 r. źródła żeglugowe podały, że ataki na żeglugę w regionie Morza Czerwonego doprowadziły w ostatnich dniach do wzrostu liczby statków transportujących zboże wokół Przylądka Dobrej Nadziei zamiast przez Kanał Sueski, co udzieliło pewnego wsparcia cenom pszenicy. Ponadto, notowane spore osłabienie kursu euro względem dolara w bieżącym tygodniu i większa aktywność głównych importerów poprawiły nastroje eksportowe w UE. Po długim okresie dominacji na rynku taniej rosyjskiej pszenicy, ziarno oferowane przez zachodnioeuropejskich dostawców wreszcie wygląda na bardziej konkurencyjne. Sprzedaż 60 tys. ton francuskiej pszenicy w ramach przetargu otwartego przez Egipt zostało optymistycznie przyjęte przez uczestników rynku zważywszy iż jest to pierwszy zakup francuskiego ziarna przez ten kraj od blisko 6 miesięcy. Niemniej jednak, nastroje na rynku pozostają ostrożne, po powolnym rozpoczęciu sezonu eksportowego w Europie Zachodniej i przy ciągle konkurencyjnych dostawach z krajów Basenu Morza Czarnego, w tym głównie z Rosji i Ukrainy.



W piątek 19 stycznia 2024 r. cena pszenicy w kontrakcie marcowym 2024 na MATIFie wyniosła 218,00 EUR/t i była o 0,9% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2024 wzrosła o 0,3% i wyniosła 220,50 EUR/t.

Źródło: Izba Zbożowo-Paszowa