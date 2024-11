Leasing samochodu lub maszyny. Operacyjny, finansowy czy zwrotny? Dlaczego warto skonsultować z księgową

Posiadanie firmowego samochodu, nowoczesnych urządzeń, sprzętów czy też maszyn może być albo koniecznością biznesową albo nawet źródłem przewag konkurencyjnych. Tym bardziej, że jest możliwość skorzystania z różnych form finansowania. Przedsiębiorcy bardzo często decydują się na leasing, ale w większości nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Pochopne działanie i nieprzemyślany wybór oferty mogą okazać się niekorzystne finansowo. Jak tego uniknąć? O najważniejsze kwestie związane z leasingiem i jego konsekwencjami dla prowadzonej działalności gospodarcze warto zapytać…księgową.

Leasing operacyjny, finansowy czy zwrotny?

Leasing jest formą umowy, w której jedna strona (leasingodawca) przekazuje drugiej (leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego przedmiotu (np. samochodu, maszyn, nieruchomości) przez ustalony czas, w zamian za regularne opłaty zwane ratami leasingowymi.



Przedsiębiorcy zainteresowani leasingiem mają do wyboru jego 3 podstawowe formy - leasing operacyjny, finansowy oraz zwrotny. Pierwsza opcja przewiduje, że przedmiot leasingu nie stanowi własności leasingobiorcy, ale po zakończeniu umowy nabywa on prawo do jego zakupu, najczęściej za pewien procent wartości.



Przy leasingu finansowym przedsiębiorca po wskazanym okresie i spełnieniu wszystkich warunków automatycznie staje się właścicielem leasingowanego przedmiotu. Przedsiębiorca może też kupić dany środek trwały za gotówkę i odzyskać zainwestowany kapitał korzystając z leasingu zwrotnego. O tym, która forma w danym przypadku jest najbardziej opłacalna, decydują m.in. mechanizmy związane z księgowaniem kosztów.

Który leasing najbardziej opłaci się w mojej firmie? Warto zapytać księgową

To właśnie kwestie księgowe najczęściej przesądzają o wyborze pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym. Warto zwrócić się do swojej księgowej, aby przedstawiła różne scenariusze podatkowe.



Jak mówi Patryk Niezbecki, Manager ds. Projektu Finansowania Firm w CashDirector S.A.: - W leasingu operacyjnym kosztami uzyskania przychodu są: opłata wstępna, rata leasingowa (część kapitałowa i odsetki) oraz koszty użytkowania przedmiotu. Natomiast przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na leasing finansowy, odliczą odpisy amortyzacyjne, część odsetkową raty leasingowej i również koszty użytkowania przedmiotu.



Jeżeli przedsiębiorca potrzebuje środków na kolejną inwestycję oraz dysponuje już innymi środkami trwałymi na własność, warto sprawdzić możliwości związane z leasingiem zwrotnym.



Księgowa zna zasady dotyczące rozliczania Vat, rat leasingowych oraz amortyzacji, które mają bezpośredni wpływ na obciążenia podatkowe firmy. Takie wyliczenia pomogą klientowi łatwiej podjąć decyzję, który wariant leasingu będzie dla niego korzystniejszy.

Zrozumienie przepisów np. VAT

Przepisy dotyczące leasingu mogą być skomplikowane dla przedsiębiorcy. Tymczasem księgowa zajmująca się tymi kwestiami na co dzień z łatwością wyjaśni wszelkie prawne kwestie. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na uregulowania związane z podatkiem VAT. Jak zaznacza Patryk Niezbecki: - Podatek VAT w leasingu operacyjnym płacony jest w racie leasingowej, natomiast w leasingu finansowym przedsiębiorca zapłaci cały podatek z góry na początku leasingu.



Co ważne, występują różne stawki VAT, ponieważ prawo przewiduje inne dla usług (leasing operacyjny) a inne dla dostawy towarów (leasing finansowy).

Planowanie finansowe i analiza ryzyka

Konsultacja z księgową umożliwia też lepsze planowanie finansowe, ponieważ potrafi ona przewidzieć wpływ leasingu na płynność finansową firmy w perspektywie krótko- i długoterminowej. Zwykle umowa leasingu trwa minimum 6 miesięcy, a maksymalnie 5 lat. W tym czasie wiele się może zmienić, dlatego przedsiębiorca powinien uwzględnić swoje plany, np. te związane z nowymi inwestycjami, z koniecznością ponoszenia kosztów leasingu. W przypadku leasingu o zmiennym oprocentowaniu, wahania stóp procentowych wpłyną na wysokość rat leasingowych.

Wsparcie w negocjacjach

Wsparcie księgowej w wyborze leasingodawcy jest bardzo ważne. Analizując warunki różnych umów leasingowych księgowa wskaże, na co zwrócić szczególną uwagę, a także określi czasami nieoczywiste różnice między ofertami. Dzięki temu przedsiębiorca oszczędza nie tylko czas, ale także pieniądze. Dodatkowo księgowa może pomóc określić harmonogram spłaty, aby dopasować go do bieżących działań firmy. Jak podkreśla Patryk Niezbecki: - Kładziemy duży nacisk na to, by księgowe z CashDirector służyły przedsiębiorcom wsparciem biznesowym. W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów stworzyliśmy w firmie specjalny dział, który pomaga uzyskać finansowanie na preferencyjnych warunkach i wspiera klienta na każdym etapie procesu leasingowego. Absolutny standard w pracy księgowych to próba dobrania rozwiązania do potrzeb klienta i analiza najkorzystniejszego rozwiązania zarówno w obszarze finansowym, jak i księgowym.



Konsultacja leasingu z księgową pozwala na lepsze zrozumienie wszystkich aspektów finansowych, optymalizację kosztów oraz minimalizację ryzyka związanego z tą formą finansowania. To również gwarancja, że koszty związane zakupem i leasingiem będą prawidłowo rozliczone w zakresie księgowym.

