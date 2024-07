Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu. Kiedy i jak rozliczyć VAT?

Jeżeli samochód był wykupiony z leasingu na cele prywatne i nie był już wykorzystywany do celów firmowych, jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu. Podatnik nie działa w tym przypadku jako podatnik VAT. Najnowsza interpretacja Dyrektora KIS z maja 2024 r. może sugerować, że Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie.

Wykup samochodu z leasingu, przekazania na cele prywatne a potem sprzedaż

W piśmie Dyrektora KIS z 2 maja 2024 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.148.2024.1.MMA) czytamy:

Po wykupie, nie użytkowała Pani samochodu będącego przedmiotem zakupu do celów prowadzonej działalności gospodarczej a tym samym nie wykorzystywała Pani samochodu do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Samochód używany był jednie dla Pani celów prywatnych, bez związku z prowadzoną przez Panią działalnością gospodarczą. W rejestrach zakupu, od momentu zakupu samochodu do jego sprzedaży, nie znalazły się żadne faktury, które dokumentowały wydatki związane z wykorzystywaniem auta do celów firmowych. Auto nie posłużyło Pani jako środek trwały wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej. Nie miała Pani zamiaru traktować samochodu jako towaru do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto nie ma Pani w planach dokonywać cyklicznych zakupów i sprzedaży samochodów dla celów zarobkowych poza zwyczajowym zakupem i sprzedażą.



Mając na uwadze przedstawione przepisy oraz okoliczności sprawy wskazane przez Panią, stwierdzić należy, że dokonując sprzedaży samochodu osobowego nie działała Pani w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a sprzedaż nie była dokonywana w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, lecz w ramach zarządu majątkiem osobistym.



Powyższe wynika z faktu, że samochód został po zakończeniu umowy leasingu wykupiony przez Panią do celów prywatnych. Nie dokumentowała Pani fakturami żadnych wydatków związanych z samochodem oraz nie działa Pani w charakterze przedsiębiorcy trudniącego się handlem samochodami.



Tym samym wskazać należy, że sprzedaż przez Panią samochodu stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności. A zatem, dokonała Pani zbycia samochodu, stanowiącego Pani majątek prywatny, korzystając z przysługującego Pani prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem powyższego, zbycie samochodu nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czy odliczanie VAT ma tu znaczenie? [Komentarz]

W omawianym przypadku podatnik wykupił samochód do celów prywatnych, czyli nie odliczył VAT od jego zakupu. Ponadto, co jest podkreślane w cytowanej interpretacji, samochód nie był wykorzystywany do celów służbowych, gdyż podatnik nie odliczał VAT od żadnych wydatków związanych z tym samochodem.

Może to sugerować zmianę stanowiska organów podatkowych, bo jeszcze w 2023 r. w interpretacjach indywidualnych czytaliśmy, że nie ma znaczenia, czy podatnik odliczał VAT od wydatków bieżących po wykupieniu samochodu z leasingu do celów prywatnych, gdy był wykorzystywany nadal do celów firmowych (zob. pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2023 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.269.2023.5.ID):

Mając na uwadze przedstawione przepisy oraz opis sprawy należy wskazać, że w odniesieniu do planowanej sprzedaży fakt odliczenia bieżących kosztów związanych z eksploatacją przedmiotowego samochodu w działalności gospodarczej, tj. zakup paliwa, filtrów, oleju do tego pojazdu, które zostały zużyte w związku z użytkowaniem pojazdu w działalności mieszanej nie będzie miał wpływu na opodatkowanie sprzedaży ww. pojazdu podatkiem VAT. W związku ze sprzedażą pojazdu nie będzie Pani działała w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a sprzedaż przedmiotowego samochodu nie będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy, lecz w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Jest to pierwsza interpretacja, która zwraca uwagę na nieodliczanie VAT od wydatków bieżących związanych z wykorzystywaniem samochodu do celów służbowych.

Podstawa prawna art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 361

oprac. Joanna Dmowska