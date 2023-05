Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

Sprzedaż samochodu po wycofaniu go z działalności rolniczej nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu VAT . Natomiast sprzedaż tego samochodu bez wycofywania go z działalności rolniczej stanowiłaby czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, która prawdopodobnie byłaby zwolniona z VAT. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Opodatkowaniu VAT podlegają przede wszystkim odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), o ile czynności te są dokonywane przez podmioty działające w charakterze podatników (art. 2 ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE). Tym samym nie podlegają opodatkowaniu VAT odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, które:

nie są dokonywane przez podatników lub

są dokonywane przez podatników, którzy jednak w związku z tymi czynnościami nie działają w charakterze podatników.

Ta druga sytuacja ma miejsce, jeżeli sprzedawane są towary będące w przeszłości składnikami majątku przedsiębiorstw podatników (w tym gospodarstw rolnych rolników ryczałtowych), jeżeli przed sprzedażą zostały przez podatników przekazane na cele osobiste.



Taka właśnie sytuacja ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym, co prowadzi do wniosku, że sprzedaż samochodu po wycofaniu go z działalności rolniczej nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Ważne Nie podlegają opodatkowaniu VAT odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług w Polsce, dokonywane przez podatników, którzy jednak w związku z tymi czynnościami nie działają w charakterze podatników.

Natomiast czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT byłaby sprzedaż tego samochodu bez wycofania go z działalności rolniczej. Przy założeniu jednak, że rolnik ryczałtowy nie nabył samochodu jako czynny podatnik VAT ani nie wykorzystywał go na cele działalności opodatkowanej, byłaby to dostawa zwolniona z VAT. Na podstawie bowiem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od VAT dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podstawa prawna art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 556; art. 2 ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 347 poz. 1; ost.zm. Dz. Urz. UE L z 2022 r. Nr 155 poz. 1.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy