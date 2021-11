SLIM VAT 2 - zmiany w uldze na złe długi

Ulga na złe długi. Pakiet SLIM VAT 2 zaczął obowiązywać od 1 października 2021 r. Jedną z istotniejszych zmian przewidzianych w nowych przepisach jest uproszczenie stosowania ulgi na złe długi. Jest to bezpośredni skutek wyroku TSUE z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19. Na wstępie należy zaznaczyć, że pomimo kilku pozytywnych rozwiązań przewidzianych w SLIM VAT 2, to jednak pakiet ten nie implementuje w pełni wyroku TSUE.

Czy CIT jest podatkiem dobrowolnym?

Czy CIT jest podatkiem dobrowolnym? W raporcie „Księga wstydu Ministerstwa Finansów – dyskryminacja podatkowa polskich firm” Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazuje jak wielka jest skala niepłacenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). ZPP ocenia, że CIT jest de facto podatkiem dobrowolnym. Jak wynika ze statystyk, płacą go jedynie ci, którzy chcą to robić. Przykładowo spółka T-Mobile Polska zapłaciła w ciągu ostatnich 5 lat łącznie niecałe 31 tys. zł podatku (przy przychodach w tym okresie ponad 43 mld zł) . Natomiast spółka Volkswagen Motor Polska zapłaciła w ciągu ostatnich 5 lat łącznie niecałe ok. 535 tys. zł podatku (przy przychodach w tym okresie prawie 32 mld zł i otrzymanej pomocy publicznej ponad 924 mln zł). Zdaniem ZPP remedium na obecną patologię byłoby wprowadzenie powszechnego i prostego podatku przychodowego.

Jakość raportowania klimatycznego w Polsce

Raportowanie klimatyczne. Poziom zgodności raportowania klimatycznego spółek notowanych na GPW z rekomendacjami TCFD jest niższy o 13 pkt proc. od średniej światowej - wynika z badania EY Polska: Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego Polska 2021. Natomiast jakość tych ujawnień jest niższa o 15 pkt proc.

Świadczenia o podobnym charakterze a podatek u źródła

Świadczenia o podobnym charakterze a podatek u źródła. W przypadku dokonywania płatności za usługi niematerialne np. doradcze, prawne, księgowe na rzecz kontrahentów zagranicznych należy mieć na uwadze fakt, że w określonych przypadkach może powstać obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce (tzw. podatek u źródła).

Eksport towarów (pośredni i bezpośredni) – jaka stawka VAT?

Eksport towarów - stawka VAT. Jako spółka polska sprzedaliśmy towar spółce na Węgrzech, która następnie sprzedała ten towar na Ukrainę. Dostawa szła bezpośrednio z Polski na zasadach EXW. Transport organizowała spółka z Węgier. Czy w związku z tymi warunkami Incoterms powinniśmy zastosować stawkę VAT 23%? Czy może powinniśmy potraktować tę dostawę jako eksport ze stawką 0% VAT?

Przedawnienie faktur - 1 stycznia 2022 r. przedawnią się faktury z 2019 roku

Przedawnienie faktur. 1 stycznia 2022 r. przedawnią się faktury wystawione w 2019 r. Po tym czasie odzyskanie pieniędzy od dłużników przed sądem stanie się niemożliwe - przypominają eksperci Krajowego Rejestru Długów. Należności nie przepadną, jeśli przedsiębiorcy zdecydują się na windykację polubowną.

Usługa transportu międzynarodowego towarów na gruncie podatku VAT

Usługa transportu międzynarodowego towarów na gruncie podatku VAT to bardzo złożone zagadnienie. W związku z tym wymaga każdorazowo dogłębnej weryfikacji danej transakcji przez świadczącego usługi pod kątem ustalenia właściwej stawki podatku VAT. Należy mieć na względzie, że klasyfikując dane świadczenie mające podłoże międzynarodowe należy odwołać się do ustawy o VAT, ale także do treści stosownego Rozporządzenia Ministra Finansów określającego warunki do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT.

Odsetki ustawowe - podwyżka od 4 listopada 2021 r.

Odsetki ustawowe - podwyżka od 4 listopada 2021 r. Wskutek podwyższenia stopy referencyjnej NBP (z 0,5% do 1,25%), podwyższeniu uległa od 4 listopada 2021 r. wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie - określonych w kodeksie cywilnym. Mimo podwyższenia od 4 listopada br. także wysokości stopy lombardowej NBP - bez zmian pozostaje wysokość odsetek od zaległości podatkowych i odsetek od niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne. Nie zmieni się także (przynajmniej do 31 grudnia 2021 r.) wysokość odsetek "za opóźnienie w transakcjach handlowych", bowiem do ustalenia wysokości tych odsetek stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1 stycznia (do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) oraz w dniu 1 lipca (do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia).

Podwyżka stóp procentowych NBP od 4 listopada 2021 r.

Podwyżka stóp procentowych NBP. Na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe NBP ze skutkiem od 4 listopada 2021 r. Stopa referencyjna została podwyższona o 75 pb (punktów bazowych) do 1,25%. Stopa depozytowa wzrosła do 0,75%. Stopa lombardowa została podniesiona do 1,75%. Stopa redyskontowa weksli wzrosła do 1,30%, a stopa dyskontowa weksli została ustalona na poziomie 1,35%.

Czy PIT- 2 mogą złożyć pracownicy płacący ryczałt od najmu prywatnego?

PIT- 2 a pracownicy płacący ryczałt od najmu prywatnego. Przychodzą do nas pracownicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, czy też wynajmują mieszkanie rozliczając się ryczałtem. Czy takie osoby mogą złożyć PIT-2 i korzystać z ulgi podatkowej, natomiast osoby, które z najmu, dzierżawy oraz z działalności rozliczają się według skali podatkowej nie powinny składać PIT- 2?

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet niezapłaconego mandatu

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet niezapłaconego mandatu. Nowelizacja przepisów o ruchu drogowym w zakresie zwiększenia wysokości kar grzywny za wykroczenia drogowe budzi wiele kontrowersji. Często podnoszonym argumentem jest brak szybkiego i skutecznego poboru kar nałożonych mandatem karnym. Uchwalona 29 października 2021 r. nowelizacja zawiera zmiany przepisów podatkowych, które w założeniu mają ułatwić egzekucję nieuiszczonych dobrowolnie grzywien.

Polski Ład a usługi niematerialne

Polski Ład a usługi niematerialne. Ustawa podatkowa Polskiego Ładu wśród wielu zmian podatkowych, uchyliła art. 15e ustawy o CIT. Czy to oznacza, że problemem podatników przestanie być obowiązek limitowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. Sposób na Polski Ład od 2022 roku?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. W dniu 29 października 2021 r. Sejm przypieczętował Polski Ład, czyli podatkową rewolucję, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. Zmiany uderzą przede wszystkim w przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz będących wspólnikami spółek cywilnych lub jawnych. Przedsiębiorcy szukają rozwiązań, które mogłyby zneutralizować wpływ nowych regulacji zwiększających nałożone na nich obciążenia publicznoprawne, wśród których znajdują się powiększone składki zdrowotne oraz brak możliwości odliczania ich od podatku.

Nowy typ interpretacji podatkowych – VAT UE Cross-Border Rulings

Dla polskich podatników planujących transakcje transgraniczne, KAS oferuje nową instytucję ochronną: VAT UE CBR (ang. Cross-Border Rulings). Podatnicy obawiający się wystąpienia niekorzystnych skutków podatkowych w VAT w Polsce i innym kraju UE, będą mogli zabezpieczyć transakcję poprzez skorzystanie z nowej interpretacji. Jak działa VAT UE CBR, jakie korzyści oferuje?

Przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych - będą zmiany

Przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Projekt ten ma udoskonalić w szczególności przepisy dotyczące obowiązku składania sprawozdań o praktykach płatniczych. Proponowane zmiany mają uprościć proces składania sprawozdań oraz wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Ponadto wprowadzone mają być zmiany zwiększające efektywność prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić jego udzielenia?

Urlop na żądanie - odmowa. Czy pracodawca musi zgodzić się na urlop na żądanie? Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie? W jakim najpóźniejszym terminie pracownik ma obowiązek zgłosić żądanie udzielenia tego urlopu. Sprawdźmy co wynika z przepisów i orzecznictwa sądów.

Podatek od nieruchomości kolejowych - zmiana zakresu zwolnienia

Podatek od nieruchomości kolejowych. 2 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt ten doprecyzowuje zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, jeśli chodzi o grunty kolejowe. Dotyczy to w szczególności gruntów zajętych na prowadzenie działalności przez zarządców infrastruktury kolejowej i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

APA,MAP, ICAP, opinie zabezpieczające i Program Współdziałania - narzędzia zabezpieczające uczciwych podatników

Procedury związane z cenami transferowymi (APA,MAP, ICAP), opinie zabezpieczające i Program Współdziałania - to narzędzia oferowane przez Krajową Administrację Skarbową i służące istotnemu ograniczeniu ryzyk podatkowych przedsiębiorców. Dla fiskusa to możliwość weryfikacji prawidłowości rozliczeń w procedurach koncyliacyjnych, opartych na dobrowolnej współpracy. „Promujemy narzędzia zabezpieczające podatników, którzy chcą być uczciwi i stawiają na dobrowolne wypełnianie obowiązków podatkowych” – mówi Anna Chałupa, z-ca Szefa KAS.

Wprowadzenie spółki na NewConnect

Wprowadzenie spółki na NewConnect. Wiele startupów ale także przedsiębiorstw działających już jakiś czas na rynku, w celu pozyskania dodatkowych środków na rozwój często rozważa wprowadzenie spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”). Jakie działania należy podjąć aby do tego skutecznie doprowadzić?

Polski Ład: Zmiany podatkowe

Polski Ład: Zmiany podatkowe. 29 października 2021 r. zakończyły się prace legislacyjne w Sejmie i Senacie nad podatkową częścią Polskiego Ładu. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Kwota wolna na europejskim poziomie, brak opodatkowania płacy minimalnej i dla 2/3 emerytów – to kluczowe zmiany tej ustawy. Nowe przepisy podatkowe mają też wspierać innowacje, ekspansję zagraniczną, inwestycje i rozwój firm. System podatkowy ma stać się (wg zamierzeń Rządu) jednym z motorów wzrostu gospodarczego. Wpłynie również pozytywnie na rynek pracy zmniejszając koszty zatrudnienia i zachęcając do powrotu Polaków mieszkających za granicą. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Podatkowa część Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r.

Polski Ład - zmiany w podatkach od 2022 roku. Sejm opowiedział się za wprowadzeniem podatkowej części Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku odrzucając tym samym poprawkę Senatu, która zakładała, że nowe rozwiązania podatkowe miałyby wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów i w zakresie walut wirtualnych od 31 października

Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych, stają się działalnością regulowaną - poinformowało Ministerstwo Finansów. Podmioty prowadzące aktualnie taką działalność powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Obydwa rejestry będzie prowadził Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Stawka 8% VAT w budownictwie mieszkaniowym - dostawa i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego

Stawka 8% VAT w budownictwie mieszkaniowym. Dostawa i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2, które stanowią budynki mieszkalne sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupowaniu PKOB 1110 stanowią usługę modernizacji obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i w konsekwencji podlegają opodatkowaniu wg stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 41 ust. 12 oraz art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy o VAT. Warunkiem zastosowania 8% stawki VAT, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części. Po drugie, obiekty budowlane lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku. Tak wynika z wiążącej informacji stawkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 października 2021 r.

Inflacja w październiku +6,8% r/r - w listopadzie kolejna podwyżka stóp NBP

Inflacja. Według wstępnego szacunku GUS inflacja w październiku wyniosła 6,8 proc. rdr. Rynek oczekiwał wzrostu o 6,4 proc. Zdaniem ekonomistów, podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej można oczekiwać dalszych podwyżek stóp procentowych. W najbliższych miesiącach wskaźnik CPI przebije 7 proc., a w 2022 r. średnio wyniesie ponad 5 proc.

Fikcyjne faktury - 1000 firm podejrzanych w śledztwie KAS i CBA

Fikcyjne faktury. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA), rozbiła grupę przestępczą, która zajmowała się obrotem fałszywymi fakturami. Zatrzymano 33 osoby. 78 osób usłyszało zarzuty karne i karne-skarbowe. Sprawa ma charakter rozwojowy.