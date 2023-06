Zasady przekształcenia prostej spółki akcyjnej w „zwykłą” spółkę akcyjną” lub spółkę z o.o.

Ile trzeba włożyć do koperty (lub za ile kupić prezent) idąc na wesele? Takie pytanie zadaje sobie co roku spora liczba naszych rodaków. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że ok. 18 proc. Polaków przeznaczy na to od 701 do 1000 zł, a 16 proc. zamierza przeznaczyć więcej niż 1 tys. zł.