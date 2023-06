Wypłata dywidendy, a estoński CIT

Ważne

Odnosząc się do punktu 2 wskazać można, że moment obowiązku podatkowego, w przypadku podmiotów na ryczałcie, przypada na koniec trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dojdzie do wypłaty lub rozdysponowania zysku spółki. Podjęcie uchwały o podziale zysku i jego wypłacie w danym roku skutkować więc będzie koniecznością zapłaty podatku, co do zasady, do końca marca roku następnego.