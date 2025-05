Likwidacja sp. z o.o. – jak to zrobić zgodnie z prawem

rozwiń >

Spółka z o.o. - łatwo zacząć, trudniej skończyć

Popularność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie budzi wątpliwości. Przedsiębiorcy zakładają spółki z o.o. ze względów optymalizacyjnych inni w celu ograniczania ryzyka prowadzenia działalności, jeszcze inni dlatego, że ,,spółkę ma sąsiad, a ja nie mogę być gorszy”.



Często wpływ na decyzję o założeniu spółki ma fakt, iż jest to stosunkowo proste. Przy założeniu, że rejestrujemy spółkę w systemie s24, a sąd rejestrowy sprawnie przystąpi do rozpatrzenia naszego wniosku, proces założenia spółki może trwać jedynie 24 godziny, jednakże jest to bardzo optymistyczne założenie, zwykle jednak ten proces nie przekracza kilku dni.



Co w przypadku, gdy z jakiegoś powodu Spółka nie spełni naszych oczekiwań, czy zwyczajnie prowadzenie działalności w tej formie nie będzie dla nas opłacalne? Czy byt spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możemy zakończyć z taką samą łatwością z jaką powołaliśmy ją do istnienia?



Nic bardziej mylnego, proces likwidacji spółki z o.o. – bo o nim mowa – to bardziej skomplikowany proces zawierający w sobie kilka etapów.

Uchwała o rozwiązaniu spółki

Pierwszym krokiem w procesie likwidacji jest podjęcie uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki. Może ona zostać sporządzona elektronicznie, za pomocą portalu S24, bądź jeśli nie jest to możliwe – w formie aktu notarialnego. W uchwale należy wskazać likwidatorów, którymi co do zasady są członkowie zarządu. Uchwała zapada większością 2/3 głosów, o ile umowa spółki nie przewiduje inaczej.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRS

Następnie likwidatorzy muszą w terminie 7 dni zgłosić do sądu rejestrowego fakt otwarcia likwidacji, nazwiska i adresy likwidatorów oraz sposób reprezentacji spółki. Należy także uaktualnić dane w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz informacje w Urzędzie Skarbowym i REGON w zakresie nazwy. Kolejnym krokiem jest publikacja ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), w którym należy poinformować o otwarciu likwidacji i wezwać wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.

Czynności księgowe podczas likwidacji

Równolegle likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który musi zostać zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników. Bilans ten powinien uwzględniać wszystkie składniki aktywów spółki według ich wartości zbywczej na dzień otwarcia likwidacji. Dodatkowo konieczne będzie także sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień przed otwarciem likwidacji.

Realizacja czynności likwidacyjnych

Po tych formalnościach likwidatorzy przystępują do realizacji czynności likwidacyjnych, takich jak zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań i upłynnienie majątku. Nowe interesy mogą być podejmowane wyłącznie w celu ukończenia spraw już rozpoczętych.

Podział majątku spółki między wspólników

Podział majątku spółki między wspólników może nastąpić dopiero po zakończeniu czynności likwidacyjnych oraz po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia likwidacji w MSiG.

Wykreślenie spółki z KRS

Proces likwidacji kończy się wykreśleniem spółki z rejestru przedsiębiorców KRS. W tym celu należy podjąć odpowiednie uchwały, właśnie m.in. o podziale majątku, o zakończeniu likwidacji. czy też o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów Spółki. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą tego wpisu w KRS o wykreśleniu spółki. Przejście przez wszystkie te etapy wymaga znajomości przepisów i przestrzegania określonych terminów. Warto zasięgnąć pomocy ekspertów, aby sprawnie przeprowadzić procedurę i uniknąć ewentualnych błędów.

Podsumowanie

Likwidacja spółki z o.o. nie należy do najprostszych. Proces ten wymaga przejścia przez szereg etapów, takich jak uchwała wspólników, czynności likwidacyjne oraz wykreślenie spółki z KRS. Chociaż jest to procedura skomplikowana i czasochłonna, warto to zrobić dobrze, aby zamknąć sprawę raz na zawsze.

Należy też pamiętać, że likwidacja to nie jedyna droga do zakończenia działalności spółki. Istnieją również inne sposoby, o których opowiem w kolejnych artykułach. Każda z tych metod ma swoje zalety, ograniczenia oraz wymogi formalne, które warto rozważyć, zanim podejmie się decyzję o zamknięciu spółki.



Autor: Maciej Malicki, Kancelaria Mentzen