Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Akcyza na wina i stare banderole – aktualny stan prawny

Obecnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich (Dz.U. 2023 poz. 1203). W tym rozporządzeniu Minister Finansów przedłużył do końca 2024 roku okres ważność znaków akcyzy (banderol), których wzory zostały określone w:

1) poz. IV i VIII załącznika nr 1,

2) poz. IV załącznika nr 2

– do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1147, z 2020 r. poz. 2310, z 2021 r. poz. 203 i 758 oraz z 2022 r. poz. 860) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 lutego 2021 r., naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed dniem 1 stycznia 2022 r.



Przy czym tego przedłużenia nie stosuje się do znaków akcyzy, których wzory określono w poz. IV załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia z 2019 roku, naniesionych na opakowania jednostkowe importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich sprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2021 r.

Pierwotnie ważność tych znaków akcyzy była przedłużona do końca 2023 roku przez ww. rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich (Dz.U. 2022 poz. 1357).

Dzięki temu przedłużeniu wyroby winiarskie oznaczone tymi banderolami, będące w sprzedaży, można obecnie legalnie sprzedawać do końca 2024 r.



Jak informowało Ministerstwo Finansów, celem tego rozporządzenia jest ułatwienie podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów winiarskich płynną sprzedaż zapasów wyrobów oznaczonych dotychczasowymi znakami akcyzy.



Kolejne przedłużenie ważności banderol akcyzowych o starym wzorze na winach

W dniu 10 czerwca 2024 r. opublikowano projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w tej sprawie. Chodzi o kolejne przedłużenie ważności znaków akcyzy na tych samych wyrobach winiarskich – tym razem do 31 grudnia 2025 r.



Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu, Minister Finansów przychylił się do postulatów przedsiębiorców z branży winiarskiej. W tym m.in. zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. Informowali oni, że mali importerzy, producenci, jednostki handlu hurtowego i detalicznego oraz podmioty działające w kanale sprzedaży obejmującym hotele, restauracje, catering lub kawiarnie (HoReCa) posiadają nadal niesprzedany towar opatrzony banderolami o tzw. „starym” wzorze i wskazują na problemy z jego zbytem.

Ważne Te „stare banderole” na wyrobach winiarskich mają wymiary 14 mm x 110 mm oraz 16 mm x 160 mm i są naklejone w formie odwróconej litery „U” na zamknięciu i szyjce butelki. Nowe banderole są znacznie mniejsze i inaczej naklejane na butelkach (na szyjce butelki w kształcie odwróconej litery L albo litery I oraz przy tylnej etykiecie w pionie albo w poziomie).

Dodatkowo okazuje się, że na rynku wina od 2022 roku notowane są spadki sprzedaży, spowodowane istotnym ograniczeniem konsumpcji wina przez konsumentów.



W 2023 r. wolumenowo sprzedaż „wina total”(ogólnie ujęta grupa różnych kategorii wyrobów winiarskich), wg danych CMR obejmujących sklepy detaliczne do 2500 m², zmniejszyła się o 12,7%, podczas gdy branża, przygotowując się do procesu zmiany znaków akcyzy na nowy wzór, zakładała stały wzrost o 6% rok do roku, bazując na doświadczeniu poprzednich lat i prognozach analityków.



Szczególnie trudna sytuacja występuje w tzw. segmencie win super premium, tj. powyżej 50 zł za butelkę 0,75 l. Szacunki wskazują, że „starymi” banderolami oznaczone jest tam jeszcze nawet ponad 20% towaru. Dlatego też w magazynach producentów i importerów znajdują się nadal duże ilości towaru, a odbiorcy już odmawiają przyjęcia ich w obawie, że nie zdążą ze sprzedażą przed końcem 2024 r. Wydłużenie terminu ważności „starych” banderol naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o kolejny rok umożliwi przekazanie tego towaru jednostkom handlu, które na chwilę obecną deklarują, że nie przyjmą opakowań wina opatrzonych „starymi” banderolami, jeśli nie będą miały pewności, że zdążą z jego sprzedażą.



Z tych powodów, Minister Finansów postanowił pomóc firmom z branży winiarskiej i przedłużyć o dodatkowy rok, tj. do dnia 31 grudnia 2025 r., okres ważności znaków akcyzy (tzw. starych banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Ceny win w Polsce. Czy smakosze win znów zapłacą więcej?

Opisywana zmiana przepisów będzie dokonana w interesie przedsiębiorców z branży winiarskiej, tak aby nie ponieśli strat ani dodatkowych kosztów wskutek niemożności sprzedania zgromadzonych zapasów. A zatem z pewnością przedłużenie ważności starych banderol na winach nie będzie powodem podwyższania cen win w Polsce. Na te ceny mają wpływ inne czynniki – koszty produkcji, dystrybucji, jakość wina i popyt. Oczywiście na cenę wpływają także podatki płacone przez przedsiębiorców, w tym także podatek akcyzowy – ale stawki tego podatku akurat teraz się nie zmieniają.

Źródło: Projekt (z 15 maja 2024 r.) rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich.