Jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Czym jest skład podatkowy?

Skład podatkowy jest miejscem o szczególnym statusie, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane, przeładowywane, wprowadzane lub wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Konstrukcja składu podatkowego pozwala na korzystanie z tej procedury w najszerszym możliwym zakresie. Instytucja składu podatkowego (w tym m. in. magazynowego, produkcyjnego czy usługowego) pozwala na odsunięcie w czasie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego do momentu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy (co do zasady będzie to moment dopuszczenia wyrobów akcyzowych do konsumpcji).

W konsekwencji funkcjonowanie instytucji składów podatkowych pozwala nie tylko na przesunięcie momentu obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, lecz również umożliwia przemieszczanie wyrobów akcyzowych pomiędzy poszczególnymi składami podatkowymi zlokalizowanymi w różnych częściach kraju lub UE bez obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.





Czym jest procedura zawieszenia poboru akcyzy?

W tym miejscu powstaje pytanie na czym polega procedura zawieszenia poboru akcyzy i jakie korzyści ze sobą niesie? Procedura ta stosowana jest przy produkcji, magazynowaniu, przeładowywaniu oraz przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, podczas stosowania której nie powstaje zobowiązanie podatkowe – pomimo powstania obowiązku podatkowego (w praktyce oznacza to odroczenie zapłaty podatku akcyzowego).

Procedura zawieszenia poboru akcyzy może być stosowana wyłącznie przez:

podmiot prowadzący skład podatkowy,

podmiot będący zarejestrowanym odbiorcą,

podmiot będący zarejestrowanym wysyłającym.

Usługowy skład podatkowy

W składzie podatkowym mogą być magazynowane i produkowane nie tylko wyroby własne przedsiębiorcy prowadzącego skład podatkowy, ale także wyroby należące do podmiotów trzecich. Przepisy nie wykluczają zatem prowadzenia tzw. usługowego składu podatkowego, w którym podmiot prowadzący skład podatkowy nie dokonuje produkcji na swoją rzecz, lecz produkuje wyroby na zlecenie podmiotu trzeciego lub udostępnia miejsce magazynowe na rzecz swoich kontrahentów.

Miejsce prowadzenia składu podatkowego – wymagania techniczne

Przedsiębiorca, decydując się na otwarcie składu podatkowego powinien dysponować odpowiednio przystosowanym do tego miejscem, tj. przede wszystkim posiadać tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa dzierżawy, najmu, prawo własności), a także odpowiednią infrastrukturą techniczną.

Miejsce, w którym będą magazynowane wyroby akcyzowe, powinno być dostosowane do bezpiecznego ich składowania. Proponowana lokalizacja składu podatkowego, stan lub wielkość pomieszczeń, w których ma być prowadzony skład podatkowy oraz ich wyposażenie powinny umożliwiać sprawowanie kontroli nad znajdującymi się tam wyrobami akcyzowymi.

Zgodnie z przepisami wykonawczymi, miejsce prowadzenia składu podatkowego powinno w szczególności być wydzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia. Dodatkowo, konieczne jest oznaczenie miejsca poprzez umieszczenie tablicy zawierającej napis „Skład podatkowy”, a także imię, nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego skład podatkowy. Skład podatkowy powinien ponadto posiadać zabezpieczenia techniczne lub elektroniczne gwarantujące nienaruszalność i niezmienialność znajdujących się w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych.

W celu prowadzenia składu podatkowego, podmiot występujący z wnioskiem zobowiązany jest również do posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego umożliwiającego prowadzenie składu podatkowego, takiego jak np. zbiorniki produkcyjne, magazynowe, wagi, mieszalniki, nalewaki itd.

Dodatkowo, wszystkie urządzenia wykorzystywane w ramach składu podatkowego powinny posiadać odpowiednie dokumenty legalizacyjne (np. z urzędów miar).

Miejsce prowadzenia składu podatkowego – dokumentacja

Miejsce, w którym ma być prowadzony skład podatkowy powinno spełniać także szereg wymogów związanych z prowadzeniem określonego rodzaju działalności gospodarczej, które są wymagane m. in. przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Ochrony Środowiska, czy też Państwową Inspekcję Sanitarną. Informacje te są potwierdzane w oświadczeniu składanym wraz z wnioskiem.

Ponadto, wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, podmiot ubiegający się powinien złożyć oświadczenie, w którym potwierdza, że:

nie jest prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,

w miejscu lub pomieszczeniu, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, nie jest prowadzony inny skład podatkowy,

nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych.

Magazynowanie wyrobów w składzie podatkowym

W składzie podatkowym wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy mogą być magazynowane wraz z m. in. wyrobami akcyzowymi o innym statusie (np. wyroby zwolnione lub z zapłaconą akcyzą) czy wyrobami nieakcyzowymi. Każdorazowo będzie to jednak wymagało spełnienia określonych warunków (wyroby muszą być magazynowane oddzielnie, miejsca magazynowania wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy musi zostać wskazane w odpowiedniej ewidencji, sposób magazynowania poszczególnych towarów pozwala na określenie ich ilości).

Autorzy:

dr Elżbieta Lis – doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Szymon Chyra – doświadczony konsultant podatkowy w Andersen Tax & Legal, Poland

