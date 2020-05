Dokumentacja nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Załącznik nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym zawiera wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym. Niekiedy jednak ww. wyroby znajdują się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, np. gdy dokonujący ich nabycia wewnątrzwspólnotowego podatnik jest zarejestrowany jako podatnik akcyzy, ale nie prowadzi składu podatkowego ani nie jest zarejestrowanym odbiorcą.



Zakres obowiązków związanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym na potrzeby działalności gospodarczej podatnika wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym został określony przede wszystkim w art. 78 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Na podatniku spoczywa obowiązek dokonania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wzór formularza zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym określono w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.





Podatnik powinien również potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym. Uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony również przez dokument handlowy, jeżeli dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Gdy nabywane wyroby akcyzowe są opodatkowane stawką akcyzy inną niż zerowa podatnik powinien złożyć ponadto zabezpieczenie akcyzowe (zalecaną formą jest złożenie depozytu w gotówce), a następnie wystawić dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju i dołączyć ten dokument do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Przed dołączeniem do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy konieczne jest uzyskanie na tym dokumencie potwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy.

Dokonanie transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych opodatkowanych pozytywną stawka akcyzy wiąże się w również z obowiązkiem złożenia deklaracji uproszczonej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Złożenie deklaracji uproszczonej, obliczenie akcyzy i jej zapłata, na rachunek właściwego naczelnika urzędu skarbowego, powinny nastąpić w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W myśl 10 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej na terytorium kraju, powstaje z dniem otrzymania przez podatnika wyrobów akcyzowych, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub od dnia wystawienia dokumentu handlowego, w przypadku gdy wyroby akcyzowe przemieszczane są na podstawie dokumentu handlowego.

Ponadto podatnik obowiązany jest do prowadzenia ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych. Ewidencja ta może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 24.12.2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Może się też okazać, że podatnik będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji zgłoszenia AKC-R w zakresie danych związanych z zamiarem dokonywania nabyć wewnątrzwspólnotowych ww. wyrobów akcyzowych, powinien to zrobić nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

Podstawa prawna:

- art. 10 ust. 4, art.16 ust. 4, art. 78 ust. 1-2, art. 138c ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 864 ze zm.).

- § 2, § 5 – 9, § 35 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2534)

Konrad Bartuzel, radca prawny, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k. www.ecdpgroup.com