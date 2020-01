Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2020 r.

Od początku 2020 roku stawki podatku akcyzowego są wyższe o około 10% w stosunku do dotychczas obowiązujących. Dotyczy to napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich. Ustawodawca wprowadził również podatek akcyzowy na płyn do papierosów elektronicznych.