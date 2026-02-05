Ulga na sponsoring w CIT

Ulga na sponsoring, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., jest instrumentem podatkowym wspierającym działalność społecznie użyteczną w obszarze sportu, kultury, nauki oraz szkolnictwa wyższego. Konstrukcyjnie polega na tym, że podatnik rozlicza łącznie 150% poniesionych wydatków: 100% jako koszty uzyskania przychodów (KUP) oraz dodatkowe 50% jako odliczenie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18ee ustawy o CIT.

Odliczenie jest limitowane do wysokości dochodu z danego roku podatkowego i dotyczy przychodów innych niż z zysków kapitałowych. Istotą ulgi jest wspieranie określonych celów publicznych przy zachowaniu wymogu kosztowego charakteru wydatku oraz jego związku z działalnością gospodarczą podatnika.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Podstawowym warunkiem jest poniesienie wydatków, które nie zostały podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócone ani wcześniej odliczone od dochodu, a ich charakter umożliwia uznanie ich za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych.

W ramach katalogu wydatków kwalifikowanych przepisy przewidują trzy grupy:

działalność sportową,

działalność kulturalną,

wsparcie szkolnictwa wyższego i nauki.

W zakresie sportu kwalifikowane są wydatki poniesione na finansowanie klubów sportowych niedziałających w celu osiągnięcia zysku (w szczególności na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach, korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych, stypendia sportowe i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, jeżeli wpływa to na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększa dostępność aktywności sportowej w społeczności lokalnej), stypendiów sportowych rozumianych jako jednostronne, bezzwrotne świadczenia pieniężne przyznawane przez wskazane podmioty, a także imprez sportowych niebędących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

REKLAMA

Czy trzeba monitorować wydatki?

Jednocześnie na sponsorze nie ciąży obowiązek monitorowania wydatkowania przez klub sportowy wydatków w ramach umowy sponsoringu. Wystarczy, że w umowie znajdzie się oświadczenie Klubu o przeznaczeniu środków zgodnie z jego statutem. Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 13 października 2022 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.40.2022.2.KW:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Jeżeli zatem w okolicznościach opisanych we wniosku, Spółka zamierza zawiązać umowę sponsoringu z Klubem Sportowym, który w statucie ma wprost i jednoznacznie zapisane, iż jest on klubem sportowym jednosekcyjnym i prowadzi sekcję (...) to dla zastosowania odliczenia od dochodu, o którym mowa w art. 18ee ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18ee ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT Spółka nie musi prowadzić szczegółowej analizy sposobu wydatkowania środków pozyskanych od niej przez Klub Sportowy w ramach umowy sponsoringu.”

W zakresie kultury kwalifikowane są wydatki na działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, w tym finansowanie instytucji kultury wpisanych do właściwego rejestru oraz działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

W obszarze szkolnictwa wyższego i nauki kwalifikowane są m.in. stypendia dla studentów (za wyniki w nauce lub sporcie) i doktorantów, opłaty za studia lub inne formy kształcenia (zgodnie z umową z podmiotem prowadzącym kształcenie), wynagrodzenia studentów odbywających praktyki i staże, studia dualne organizowane przez pracodawcę we współpracy z uczelnią oraz wynagrodzenia absolwentów wypłacane przez 6 miesięcy od zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe. Dla części wydatków odliczenie jest uzależnione od ich poniesienia na podstawie umowy zawartej z uczelnią.

Kluczowe jest rozróżnienie sponsoringu właściwego i niewłaściwego. Sponsoring właściwy polega na tym, że sponsor – w zamian za przekazanie środków – otrzymuje świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym, promocyjnym lub informacyjnym (np. ekspozycja logo, materiały promocyjne), co do zasady uzasadnia zaliczenie wydatku do KUP i umożliwia skorzystanie z dodatkowego 50% odliczenia w uldze na sponsoring. W takim układzie sponsoring służy budowaniu rozpoznawalności i może pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem, co spełnia standard kosztowy przepisów o podatku dochodowym. Natomiast sponsoring niewłaściwy, w którym sponsor nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego, jest w istocie darowizną; darowizny nie stanowią kosztów uzyskania przychodów i nie korzystają z ulgi na sponsoring. Potwierdza to stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 21 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.453.2022.3.BJ:

„W przypadku, gdy sponsor nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego od podmiotu sponsorowanego, poniesione przez niego wydatki mają charakter darowizny (tzw. sponsoring niewłaściwy).”

Odliczenie w uldze na sponsoring jest dokonywane w zeznaniu rocznym za rok, w którym poniesiono koszty: odpowiednio w CIT-8, z dołączeniem informacji zawierającej wykaz kosztów podlegających odliczeniu (CIT-CSR). Odliczenie nie może przekroczyć dochodu podatnika w danym roku, dotyczy wyłącznie kosztów rzeczywiście poniesionych i niezwrotnych, a jego zastosowanie obniża podstawę opodatkowania.

Aleksandra Szczepaniak - Manager, Doradca Podatkowy