CIT-8 za 2025 r. – 10 najczęstszych błędów, które mogą kosztować firmę dopłatę lub korektę

Do 31 marca 2026 r. podatnicy CIT, których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, mają obowiązek złożyć zeznanie CIT-8 za 2025 r. i wpłacić należny podatek. Poniżej zestawiamy dziesięć typowych błędów, które najczęściej kończą się dopłatą, korektą lub postępowaniem podatkowym. Każdy punkt to gotowa lista kontrolna: sprawdź i wyeliminuj ryzyko przed wysłaniem deklaracji.

BŁĄD 1 Złożenie zeznania na nieaktualnym formularzu lub bez kwalifikowanego podpisu

⚠ Ryzyko: brak UPO, uznanie deklaracji za niezłożoną, sankcje karnoskarbowe

Zeznanie CIT-8 za 2025 r. należy złożyć wyłącznie elektronicznie, w systemie e-Deklaracje, na formularzu oznaczonym indeksem 34. To nowy wzór, obowiązujący dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2025 r. Użycie wcześniejszej wersji formularza lub złożenie zeznania w wersji papierowej (z wąskimi wyjątkami) organy podatkowe traktują jako brak złożenia deklaracji.

Deklarację musi podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba uprzednio zgłoszona na formularzu UPL-1. Nie można używać podpisu zaufanego ani zestawu danych autoryzujących. Nagminnym problemem jest wygaśnięcie pełnomocnictwa UPL-1 wskutek zmian kadrowych lub podpisanie zeznania przez osobę spoza aktualnego UPL-1. Skutek: brak Urzędowego Poświadczenia Odbioru i formalnie niezłożona deklaracja.

Jedynym wyjątkiem od obowiązku elektronicznego są podmioty, które uzyskały wyłącznie dochody zwolnione z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 updop i jednocześnie nie sporządzały informacji PIT-11.

✔ Co sprawdzić przed wysłaniem

Formularz: upewnij się, że używasz wersji CIT-8(34), dostępnej na www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/

UPL-1: zweryfikuj, czy osoba podpisująca widnieje w aktualnym pełnomocnictwie złożonym w urzędzie skarbowym.

Termin: 31 marca 2026 r. — złożenie po terminie bez czynnego żalu skutkuje wszczęciem postępowania karnoskarbowego.

BŁĄD 2 Błędne stawki amortyzacyjne lub niedozwolone ich podwyższanie i obniżanie

⚠ Ryzyko: zawyżenie kosztów uzyskania przychodów, konieczność korekty lat poprzednich

Odpisy amortyzacyjne to jeden z najczęściej kwestionowanych przez organy skarbowe elementów CIT-8. Ustawa o CIT zezwala na stosowanie stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do updop), ich indywidualnych odpowiedników dla środków używanych lub ulepszonych, a także — po spełnieniu warunków — na przyspieszoną amortyzację lub jednorazowy odpis.

Błąd podwyższania stawki: przepisy dopuszczają podwyższenie stawki wyłącznie dla środków trwałych używanych w złych warunkach lub w pracy wielozmianowej (art. 16i ust. 2 updop). Stosowanie współczynników bez udokumentowania spełnienia tych warunków jest nieuzasadnione podatkowo. Organy coraz częściej żądają protokołów z opisem warunków pracy maszyn.

Błąd obniżania stawki: obniżenie stawki amortyzacji jest dopuszczalne, ale wyłącznie od pierwszego miesiąca roku podatkowego lub od miesiąca wprowadzenia środka do ewidencji. Późniejsza zmiana stawki w trakcie roku lub jej retrospektywne zastosowanie do lat minionych jest niedozwolona i skutkuje koniecznością korekty zeznań za poprzednie lata.

Błąd amortyzacji jednorazowej: jednorazowy odpis do wartości 100 000 zł (art. 16k ust. 14 updop) przysługuje dla fabrycznie nowych środków trwałych z grup 3–6 i 8 KŚT o wartości co najmniej 10 000 zł. Zaliczenie do jednorazowego odpisu urządzenia z grupy 7 (transport) lub zakupionego jako używane to błąd, który organ wykryje. Zwłaszcza jak w przyszłości zyska możliwość porównania ewidencji środków trwałych z JPK_ST_KR.

✔ Co sprawdzić przed wysłaniem

Czy stawki amortyzacyjne są zgodne z Wykazem lub indywidualnie ustalonym harmonogramem?

Czy do amortyzacji jednorazowej zakwalifikowano wyłącznie fabrycznie nowe środki z właściwych grup KŚT?

Czy obniżenie stawki nie nastąpiło w środku roku podatkowego lub wstecznie?

BŁĄD 3. Rozbieżność między amortyzacją bilansową a podatkową

⚠ Ryzyko: automatyczne wytypowanie do kontroli po porównaniu CIT-8 z JPK_KR_PD

Amortyzacja bilansowa i podatkowa często różnią się stawkami, momentem rozpoczęcia lub metodą. Różnica ta tworzy kategorię odpisów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (NKUP), która musi być wyodrębniona w księgach i wykazana w odpowiednich pozycjach CIT-8. Brak tej ewidencji był uciążliwością administracyjną — od 2025 r. stał się jednak wymogiem technicznym.

Od 1 stycznia 2025 r. podatnicy o przychodach powyżej 50 mln EUR zobowiązani są przesyłać JPK_KR_PD. To struktura pliku zakładającą m.in. właściwe znaczniki dla kont NKUP. Rozbieżność między wartością odpisów w CIT-8 a danymi z ewidencji środków trwałych (JPK_ST_KR, obowiązek raportowania od 2026 r.) jest jednym z sygnałów alarmowych dla algorytmów Ministerstwa Finansów.

✔ Co sprawdzić przed wysłaniem

Czy amortyzacja podatkowa wykazana w CIT-8 jest spójna z ewidencją środków trwałych?

Czy odpisy niestanowiące KUP (np. amortyzacja samochodów osobowych ponad limit 150 000 zł) są właściwie wyłączone z kosztów w deklaracji?

Czy ewidencja środków trwałych zawiera podział na amortyzację bilansową i podatkową?

BŁĄD 4 Błędne koszty kwalifikowane w uldze B+R — brak wyodrębnionej ewidencji

⚠ Ryzyko: zakwestionowanie całości odliczenia przez organ, konieczność dopłaty podatku

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (art. 18d updop) pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania od 100 do 200 proc. kosztów kwalifikowanych — w zależności od rodzaju podatnika i kategorii kosztów. Korzystanie z ulgi wymaga złożenia załącznika CIT-BR. Najpowszechniejsze błędy to:

Brak wyodrębnionej ewidencji: organy skarbowe wymagają odrębnej ewidencji kosztów kwalifikowanych (art. 9 ust. 1b updop). Brak tej ewidencji dyskwalifikuje całe odliczenie - nawet jeśli koszty faktycznie zostały poniesione.

Zaliczanie do kosztów kwalifikowanych wydatków spoza katalogu: katalog z art. 18d ust. 2–3 updop jest zamknięty. Nie wchodzą do niego m.in. koszty ogólne zarządu, zakup gotowych rozwiązań IT ani amortyzacja samochodów osobowych.

Brak ewidencji czasu pracy pracowników B+R: wynagrodzenia i składki można odliczyć tylko w takiej części, jaka odpowiada czasu pracy poświęconemu działalności B+R. Brak kart czasu pracy jest najczęstszą przyczyną utraty ulgi podczas kontroli.

Brak formalnego wyodrębnienia projektów B+R: organy oczekują dokumentacji opisującej cel, metodologię i wyniki każdego projektu jako potwierdzenia, że działalność spełnia definicję z art. 4a pkt 26 updop.

✔ Co sprawdzić przed wysłaniem

Czy istnieje odrębna ewidencja kosztów kwalifikowanych na dedykowanych kontach analitycznych?

Czy wynagrodzenia pracowników B+R są objęte ewidencją czasu pracy z wyodrębnieniem projektów?

Czy załącznik CIT-BR jest wypełniony i dołączony do zeznania?

BŁĄD 5. Nieprawidłowe kwalifikowanie wydatków do ulgi na robotyzację i ulgi na prototyp

⚠ Ryzyko: zakwestionowanie odliczenia, konieczność korekty CIT-8/O

Ulga na robotyzację (art. 38eb updop) obowiązuje do końca roku podatkowego zakończonego przed 1 stycznia 2027 r. i pozwala na dodatkowe odliczenie 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Praktyka pokazuje dwa typy błędów:

Zawężenie do odpisów amortyzacyjnych: podatnicy często odliczają wyłącznie odpisy amortyzacyjne od robota, tymczasem kosztami kwalifikowanymi są też koszty nabycia wartości niematerialnych (oprogramowania sterującego), koszty szkoleń pracowników (do 30 proc. kosztów nabycia robota) oraz koszty wdrożenia i nabycia maszyn peryferyjnych niezbędnych do obsługi robota.

Kwalifikowanie maszyn niespełniających definicji robota: art. 38eb ust. 3 updop definiuje robota przemysłowego przez cztery cechy łącznie: automatycznie sterowany, programowalny, wielozadaniowy, stacjonarny lub mobilny. Maszyna jednocelowa — np. linia do pakowania wyłącznie jednego produktu — nie spełnia warunku wielozadaniowości.

Analogicznie ulga na prototyp (art. 26ga updop) dotyczy tylko fazy próbnej produkcji, a nie produkcji seryjnej. Odliczanie kosztów wytworzenia pierwszych partii przeznaczonych do sprzedaży jest błędem.

Ulga Załącznik do CIT-8 Kluczowe ryzyko błędu Ulga B+R CIT-BR Brak ewidencji kosztów kwalifikowanych i czasu pracy B+R Ulga na robotyzację CIT-8/O Kwalifikowanie maszyn jednocelowych lub pominięcie kosztów szkoleń Ulga na prototyp CIT-8/O Odliczanie kosztów produkcji seryjnej zamiast próbnej Ulga na ekspansję CIT-8/O Odliczanie kosztów, które nie dotyczą zwiększenia przychodów ze sprzedaży

BŁĄD 6. Pominięcie lub przekroczenie limitu kosztów hipotetycznych odsetek i KFD

⚠ Ryzyko: zawyżenie lub zaniżenie kosztów podatkowych, ryzyko zakwestionowania podczas kontroli

Przepis art. 15cb updop pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tzw. koszty hipotetycznych odsetek — gdy zysk spółki jest przekazywany na kapitał zapasowy lub rezerwowy albo gdy wspólnicy wnoszą dopłaty. Roczna stopa odsetek hipotetycznych wynosi dla 2025 r. 6,75 proc. (stopa referencyjna NBP z końca 2024 r. + 1 pkt proc.), a roczny limit kosztów — 250 000 zł.

Przykład Spółka z o.o. przekazała w 2025 r. zysk z 2024 r. (4 000 000 zł) na kapitał zapasowy. Obliczone odsetki: 4 000 000 × 6,75% = 270 000 zł. Ponieważ przekraczają limit, do kosztów zalicza się 250 000 zł. W CIT-8 za 2025 r. należy zaznaczyć kwadrat 1 w poz. 35 (część B.3) i wpisać kwotę w poz. 36, a następnie uwzględnić ją w kosztach w części D.2 (najczęściej poz. 62 lub 63).

Odrębnym ryzykiem jest nieprawidłowa kalkulacja limitu kosztów finansowania dłużnego (KFD) na podstawie art. 15c updop. Typowy błąd to sumowanie progu 3 mln zł oraz 30 proc. podatkowej EBITDA, podczas gdy limit stanowi wyższą z tych dwóch wartości — nie ich sumę. Od 2022 r. potwierdza to zarówno fiskus jak i sądy administracyjne. Podatnicy pomijają też możliwość przenoszenia niewykorzystanego limitu KFD na kolejne 5 lat: brak odpowiedniej ewidencji w CIT-8 powoduje bezpowrotną utratę tej korzyści.

✔ Co sprawdzić przed wysłaniem

Hipotetyczne odsetki: czy zaznaczono poz. 35 w części B.3 i ujęto kwotę (max 250 000 zł) w kosztach w części D.2?

KFD: czy limit wyliczono jako wyższą z wartości: 3 mln zł albo 30 proc. podatkowej EBITDA?

Przenoszenie KFD: czy w CIT-8 wykazano nierozliczone nadwyżki KFD z lat poprzednich uprawniające do odliczenia w ciągu 5 lat?

BŁĄD 7 Błędne rozliczenie strat z lat poprzednich — zły limit, złe źródło, przedawnienie

⚠ Ryzyko: zawyżenie odliczeń, dopłata podatku z odsetkami 11 proc. rocznie

Zasady odliczania strat reguluje art. 7 ust. 5 updop. Podatnik ma do wyboru dwa mechanizmy i musi wybrać jeden. Ich łączenie jest niedozwolone.

Jednorazowe odliczenie do 5 mln zł - w dowolnym z pięciu kolejnych lat. Nieodliczona nadwyżka ponad 5 mln zł rozliczana jest w pozostałych latach pięcioletniego okresu, nie więcej niż 50 proc. tej straty rocznie.

- w dowolnym z pięciu kolejnych lat. Nieodliczona nadwyżka ponad 5 mln zł rozliczana jest w pozostałych latach pięcioletniego okresu, nie więcej niż 50 proc. tej straty rocznie. Rozliczanie do 50 proc. rocznie - przez kolejne pięć lat, bez jednorazowego odliczenia.

Najczęstsze pomyłki:

• stosowanie obu metod w stosunku do jednej straty: podatnicy niekiedy stosują jednorazowe odliczenie do 5 mln zł w pierwszym roku i próbują dodatkowo zastosować 50 proc. w kolejnych. To błąd — oba mechanizmy są alternatywne.

• Pominięcie przedawnienia: strata z 2020 r. jest ostatnią, którą można odliczyć w zeznaniu za 2025 r. Strata z 2019 r. i wcześniejsze przepadły bezpowrotnie.

• Przekraczanie granic koszyków: straty poniesione od 2018 r. mogą być odliczane wyłącznie od dochodu z tego samego źródła przychodów (zyski kapitałowe vs. pozostała działalność). Podmiot wykazujący dochód operacyjny i stratę na zyskach kapitałowych nie może obniżyć ogólnej podstawy opodatkowania — art. 7 ust. 3 pkt 2a updop zabrania tego wprost.

Przykład Spółka wykazała 500 000 zł straty za 2023 r. W zeznaniu za 2024 r. odliczyła jedynie 100 000 zł (ze względu na niski dochód). W CIT-8 za 2025 r. spółka może odliczyć pozostałe 400 000 zł w całości. Fakt, że w roku poprzednim spółka odliczyła tylko część straty, nie odbiera jej prawa do skorzystania z mechanizmu jednorazowego odliczenia (do 5 mln zł) w kolejnym roku. Potwierdza to korzystna dla podatników interpretacja Dyrektora KIS z 2 maja 2024 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.109.2024.2.KK), według której limit 5 mln zł przysługuje na dany rocznik straty, a nie tylko w pierwszym roku jej rozliczania.

BŁĄD 8 Pominięcie obowiązku naliczenia minimalnego podatku dochodowego

⚠ Ryzyko: zaległość podatkowa i odsetki 11 proc. rocznie, zablokowanie odliczenia w kolejnych latach

Minimalny podatek dochodowy (art. 24ca updop) obowiązuje od rozliczenia za 2024 r. Dotyczy podatników wykazujących stratę ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe lub osiągających rentowność poniżej 2 proc. przychodów. Wykazanie straty podatkowej na zasadach ogólnych nie kończy więc obowiązku sprawdzenia, czy należy zapłacić daninę minimalną.

Ważne Z podatku minimalnego zwolnione są spółki, które w danym roku odnotowały spadek przychodów o co najmniej 30% w stosunku do roku poprzedniego.

Podstawę opodatkowania oblicza się jedną z dwóch metod (do wyboru): klasyczną — 1,5 proc. przychodów operacyjnych plus nadwyżka kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych lub uproszczoną 3 proc. przychodów operacyjnych. Brak analizy obu wariantów to błąd, gdyż przy dużym finansowaniu dłużnym metoda uproszczona bywa korzystniejsza.

Przykład Spółka uzyskała 9 750 000 zł przychodów i poniosła 10 523 000 zł kosztów → strata 773 000 zł. Podstawa podatku minimalnego (metoda klasyczna): 9 750 000 × 1,5% = 146 250 zł. Podatek: 146 250 × 10% = 14 625 zł → poz. 258 CIT-8 i obowiązkowy załącznik CIT/M.

✔ Co sprawdzić przed wysłaniem

Czy rentowność przekracza 2 proc.? Jeśli nie — czy zbadano obowiązek podatku minimalnego?

Czy porównano obie metody kalkulacji i wybrano korzystniejszą?

Pamiętaj: zapłacony podatek minimalny można odliczyć od podatku CIT przez kolejne trzy lata ale tylko jeśli zostanie prawidłowo wykazany w CIT-8 za 2025 r.

BŁĄD 9 Błędna suma zaliczek miesięcznych lub kwartalnych

⚠ Ryzyko: odsetki za zwłokę od różnicy między zaliczkami a podatkiem należnym

Zeznanie CIT-8 rozlicza się roczne, ale podstawą do wyliczenia ewentualnej dopłaty lub nadpłaty jest suma zaliczek uiszczonych w ciągu roku. Błędy w tej sekcji należą do najłatwiej wychwytywanych przez system e-Deklaracje, bo kwota zaliczek jest weryfikowana automatycznie wobec wpłat odnotowanych w systemie POLTAX.

Typowe uchybienia:

Nieuwzględnienie zaliczki uproszczonej: podatnicy stosujący metodę uproszczoną (1/12 podatku z CIT-8 sprzed dwóch lat) nierzadko mylą rok bazowy. Dla zaliczek w 2025 r. podstawą jest CIT-8 za 2023 r. Użycie danych z 2024 r. zawyża lub zaniża zaliczki.

Błędne rozliczenie metody kwartalnej: metoda kwartalna jest dostępna wyłącznie dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność. Stosowanie jej bez spełnienia warunków skutkuje naliczeniem odsetek jak od zaległości w zaliczkach miesięcznych.

Pominięcie różnicy kursowej na zaliczkach: przy działalności prowadzonej w walutach obcych, zaliczka obliczona od dochodu w PLN może różnić się od faktycznie należnej po przewalutowaniu. Warto dokonać weryfikacji na koniec roku.

Brak wykazania nadwyżki zaliczek: gdy suma zaliczek przewyższa podatek należny, nadpłata powinna być właściwie wykazana w CIT-8 (poz. 319–323) i zadeklarowana do zwrotu lub zaliczenia na poczet następnego okresu.

✔ Co sprawdzić przed wysłaniem

Czy suma zaliczek w CIT-8 jest zgodna z faktycznymi wpłatami powierdzonymi w historii rachunku bankowego?

Czy stosowana metoda (miesięczna / uproszczona / kwartalna) była dopuszczalna dla danego podatnika?

Czy nadwyżka zaliczek nad podatkiem należnym jest właściwie zadeklarowana do zwrotu lub kompensaty?

BŁĄD 10 Nieprawidłowe ujęcie dochodów zagranicznych i dywidend z polskich spółek

⚠ Ryzyko: zaniżenie lub zawyżenie podstawy opodatkowania, konieczność korekty

Dwa obszary sprawiają tu nieproporcjonalnie wiele problemów w stosunku do swojej pozornej oczywistości.

Zakład zagraniczny - metoda wyłączenia z progresją. Polska spółka prowadząca działalność przez zakład w Niemczech (lub innym kraju, z którym Polska zawarła umowę UPO stosującą metodę wyłączenia) wykazuje w CIT-8 przychody i koszty zagranicznego zakładu (poz. 57 i 67 zeznania), jednocześnie wyłączając osiągnięty dochód z podstawy opodatkowania przez informację CIT-8/O (poz. 12 i 77 CIT-8/O, następnie poz. 97 CIT-8). Częstym błędem jest niewykazywanie tych dochodów w ogóle — co narusza zasadę nieograniczonego obowiązku podatkowego z art. 3 ust. 1 updop — albo ich nieprawidłowe zaksięgowanie jako zwolnionych bez dopełnienia formalności w CIT-8/O.

Podatek u źródła pobrany za granicą. Spółka otrzymująca należności licencyjne od zagranicznych kontrahentów pomniejszone o potrącony WHT powinna odliczyć ten podatek od CIT płaconego w Polsce. Kwoty odliczeń wykazuje się w poz. 175 i 187 załącznika CIT-8/O, a następnie w poz. 147 CIT-8. Pominięcie tych pozycji lub wykazanie kwoty brutto (przed odliczeniem WHT) jako kosztu jest błędem — podwójnie obciążającym spółkę.

Dywidenda od polskiej spółki nie wchodzi do CIT-8. Dywidendy wypłacane przez polskie spółki są opodatkowane u źródła płatnik pobiera 19 proc. CIT. Odbiorca dywidendy nie wykazuje jej ani w przychodach (poz. 52 CIT-8), ani w podstawie opodatkowania. Błędne wykazanie dywidendy jako przychodu zawyża dochód i prowadzi do nadpłaty podatku ,co choć nie szkodzi fiskalnie, oznacza potrzebę korekty.

✔ Co sprawdzić przed wysłaniem

Czy dochody z zagranicznego zakładu są wykazane w poz. 57/67 zeznania i jednocześnie wyłączone w CIT-8/O?

Czy pobrany za granicą WHT jest odliczony w poz. 147 CIT-8 przez CIT-8/O?

Czy dywidenda od polskich spółek nie trafiła omyłkowo do poz. 52 zeznania?

Lista kontrolna CIT-8

Formularz CIT-8(34), złożony elektronicznie z kwalifikowanym podpisem osoby z aktualnym UPL-1. Stawki amortyzacyjne zgodne z Wykazem; brak niedozwolonej zmiany stawki w trakcie roku. Odpisy amortyzacyjne niestanowiące KUP wyodrębnione w ewidencji i wyeliminowane z kosztów w deklaracji. Koszty kwalifikowane ulgi B+R z kompletną ewidencją i ewidencją czasu pracy; załącznik CIT-BR dołączony. Ulga na robotyzację — robot spełnia definicję z art. 38eb updop; odliczono koszty szkoleń i oprogramowania. Hipotetyczne odsetki — limit 250 000 zł zachowany; poz. 35–36 (część B.3) i D.2 CIT-8 wypełnione. traty z lat poprzednich — właściwe źródło (koszyk), brak strat przedawnionych (2019 r. i wcześniejsze), limit 5 mln zł lub 50 proc. zachowany. Podatek minimalny — zbadano obowiązek; jeśli dotyczy, poz. 258 i załącznik CIT/M wypełnione. Suma zaliczek zgodna z wpłatami; nadpłata zadeklarowana do zwrotu lub kompensaty. Dochody zagraniczne i WHT wykazane przez CIT-8/O; dywidenda od polskich spółek niewykazana jako przychód.

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 5, art. 9 ust. 1b, art. 15c, art. 15cb, art. 16i, art. 16k, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 18d, art. 20 ust. 1, art. 22, art. 24ca, art. 26, art. 27, art. 38eb ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 278 ze zm.).