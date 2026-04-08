Strona główna » Księgowość » Podatki » CIT » Skarbówka zmienia podejście do kar umownych. Korzystna interpretacja szefa KAS

Skarbówka zmienia podejście do kar umownych. Korzystna interpretacja szefa KAS

08 kwietnia 2026, 07:43
Skarbówka zmienia podejście do kar umownych. Korzystna interpretacja szefa KAS
Kwestia podatkowego rozliczania kar umownych od lat pozostaje jednym z najbardziej spornych obszarów w praktyce CIT. Choć przepisy się nie zmieniają, zmienia się sposób ich interpretacji – i jak pokazuje najnowszy przykład, coraz częściej na korzyść podatników.

Kara umowna za opóźnienie

W marcu 2026 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił niekorzystną interpretację dotyczącą kary umownej za opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych oraz związanych z nią odsetek i kosztów procesu. Uznano, że wszystkie te wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów jako element racjonalnego ryzyka gospodarczego.

Sprawa dotyczyła spółki realizującej kontrakty infrastrukturalne w obszarze energetyczno technicznym, obejmujące dostawę, montaż i uruchomienie systemów zasilania awaryjnego UPS oraz serwis gwarancyjny. W ramach jednej z umów spółka prawidłowo wykonała świadczenie główne, co potwierdzono protokołem odbioru. Powstał jednak spór dotyczący charakteru okresowych przeglądów – czy miały być wykonywane jako usługi nieodpłatne w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, czy jako odpłatne usługi serwisowe. Zamawiający naliczył kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przeglądów gwarancyjnych, a sąd okręgowy potwierdził zasadność roszczeń. Spółka zapłaciła nie tylko karę umowną, lecz także ustawowe odsetki i koszty procesu wraz z odsetkami. Zwróciła się więc o interpretację podatkową dotyczącą kwalifikacji tych wydatków.

Spółka argumentowała, że kara nie dotyczy wadliwości robót ani towarów, lecz opóźnienia w wykonaniu obowiązków serwisowo-gwarancyjnych, a takie kary nie mieszczą się w katalogu wyłączeń z art. 16 ust. 1 pkt 22 CIT. Wskazywała również, że ryzyko naliczenia kar jest naturalnym elementem realizacji dużych kontraktów infrastrukturalnych, a wydatki związane ze sporem i jego rozstrzygnięciem pozostają w normalnym związku z działalnością gospodarczą. Ponieważ kary, odsetki i koszty procesu zostały definitywnie poniesione i nie są wymienione w katalogu wyłączeń, spółka uznała, że spełniają ogólne przesłanki uznania ich za koszty podatkowe. Dodatkowo, w przypadku odsetek zastosowanie ma art. 16 ust. 1 pkt 11 CIT, zgodnie z którym kosztem mogą być wyłącznie odsetki faktycznie zapłacone.

Stanowisko dyrektora KIS

Dyrektor KIS uznał jednak to stanowisko za nieprawidłowe. Przyjął bardzo szerokie rozumienie „wadliwości wykonanych robót i usług” na gruncie CIT, stwierdzając, że obejmuje ono każde nienależyte wykonanie świadczenia, także opóźnienie w wykonaniu przeglądów gwarancyjnych. W takiej wykładni kara za nieterminowe przeglądy mieściłaby się w art. 16 ust. 1 pkt 22 CIT i byłaby wyłączona z kosztów, podobnie jak odsetki oraz koszty procesu. Spółka zaskarżyła interpretację, powołując się na ugruntowane orzecznictwo NSA, zgodnie z którym katalog z art. 16 ust. 1 pkt 22 ma charakter zamknięty i nie może być rozszerzany na inne zdarzenia – w szczególności na kary za opóźnienie, które nie dotyczą wadliwości świadczenia.

Po wniesieniu skargi Szef KAS zmienił interpretację Dyrektora KIS. W piśmie z 13 marca 2026 r. (sygn. 0114 KDIP2 2.4010.599.2025.3.RK) stwierdził wprost, że stanowisko spółki jest prawidłowe. Tym samym potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów: kary umownej za opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, ustawowych odsetek za opóźnienie od tej kary – z zastrzeżeniem ich potrącalności dopiero w momencie zapłaty – oraz kosztów procesu sądowego wraz z odsetkami. W uzasadnieniu organ odstąpił od szczegółowego omówienia motywów, jednak rozstrzygnięcie wpisuje się w kierunek wyznaczony przez wyroki NSA, m.in. II FSK 700/20, II FSK 2961/20, II FSK 2277/20 i II FSK 409/22. Sądy te jednoznacznie wskazują, że art. 16 ust. 1 pkt 22 CIT jako wyjątek powinien być interpretowany ściśle, a kary za opóźnienie, które nie dotyczą wadliwości świadczenia, nie podlegają automatycznemu wyłączeniu. Powinny być oceniane na gruncie art. 15 ust. 1 CIT, z uwzględnieniem ich związku z działalnością gospodarczą i ryzyka kontraktowego.

Zmiana interpretacji ma znaczenie praktyczne nie tylko dla branży energetyczno technicznej, ale dla wszystkich podmiotów realizujących duże kontrakty z rozbudowanymi klauzulami dotyczącymi kar umownych. Rozstrzygnięcie potwierdza, że: nie każda kara za opóźnienie jest karą za wadliwość usługi w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 22 CIT. Elementem oceny podatkowej jest charakter naruszenia – opóźnienie w wykonaniu prawidłowego świadczenia co do zasady nie powinno być traktowane tak samo jak wady towarów czy robót; wydatki stanowiące konsekwencję typowego ryzyka gospodarczego mogą być kosztami podatkowymi, jeżeli spełniają ogólne warunki z art. 15 ust. 1 CIT; zasądzone koszty procesu związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą również mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Podsumowując, najnowsza zmiana interpretacji pokazuje, że fiskus coraz częściej uwzględnia ugruntowaną linię orzeczniczą, zgodnie z którą kary umowne za opóźnienie – niewymienione wprost w art. 16 ust. 1 pkt 22 CIT – mogą być kosztami podatkowymi, o ile pozostają w ramach racjonalnego ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Rozstrzygnięcie to ułatwia podatnikom kwalifikację tego typu wydatków i przynosi większą przewidywalność w zakresie rozliczeń CIT.

Autor: Remigiusz Fijak Doradca Podatkowy Partner Associate ID Advisory

Skarbówka ostrzega! Darowizna od dzieci: pilnuj przelewów, bo samo oświadczenie nie wystarczy
Unieważniony kredyt frankowy: czy płacisz PIT po wyroku lub ugodzie?
Podatniku PIT, jeszcze możesz skorzystać z ulgi na ekspansję!
Źródło: INFOR
KSeF i nowe oznaczenia. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: BFK czy DI?
08 kwi 2026

Księgowe biją na alarm, a w sieci krążą sprzeczne interpretacje. W sprawie oznaczeń JPK przy imporcie usług i WNT pojawiło się wiele wątpliwości. Teraz Ministerstwo Finansów zabiera głos i wskazuje jasno, kiedy stosować BFK, a kiedy DI.
Skarbówka nie uznaje gotówki: jeden szczegół przy darowiźnie od dzieci decyduje o podatku
08 kwi 2026

Jedna decyzja – wypłata pieniędzy w gotówce zamiast przelewu – może przesądzić o tym, czy zapłacisz podatek, czy skorzystasz ze zwolnienia. Najnowsza interpretacja pokazuje to bez żadnych niedomówień: nawet przy darowiźnie od własnych dzieci fiskus nie uzna przekazania środków „do ręki”, jeśli zabraknie odpowiedniego udokumentowania. W efekcie coś, co dla wielu rodzin jest naturalnym rozwiązaniem po spadku, może nagle stać się kosztownym błędem, którego nie da się później naprawić.
Jak w trakcie inwestycji nie przepłacić podatku od nieruchomości
08 kwi 2026

Wielu przedsiębiorców płaci najwyższy podatek od nieruchomości już od chwili zakupu gruntu pod inwestycję. Często jest to bezpodstawne. Prawidłowe rozumienie pojęcia zajęcia gruntu, poparte orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, może przynieść firmie realne oszczędności, a nawet umożliwić odzyskanie nadpłat za poprzednie lata.
Zderzenie z KSeF: 3 główne błędy firm
07 kwi 2026

Zderzenie z KSeF w lutym i kwietniu 2026 r. uwidacznia 3 główne błędy firm. To nie tylko zmiana technologiczna, ale przebudowa sposobu pracy z dokumentami.
Podatniku PIT, jeszcze możesz skorzystać z ulgi na ekspansję!
07 kwi 2026

Ulga prowzrostowa, znana również jako ulga na ekspansję, pozwala podatnikom PIT odliczyć te same koszty marketingowe i certyfikacyjne dwukrotnie. Raz jako koszt uzyskania przychodu, drugi raz od podstawy opodatkowania. Mimo atrakcyjności preferencji korzysta z niej zaledwie kilkuset przedsiębiorców rocznie. Wyjaśniamy, kto może jeszcze sięgnąć po to odliczenie w rozliczeniu za 2025 rok i co hamuje popularność tej ulgi.
Nie musisz (ale możesz) wystawiać i odbierać faktury w KSeF jeżeli jesteś w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT ale nie masz tu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
07 kwi 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnicy VAT, który nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - nie mają obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. Jeżeli taki podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce, to ma prawo wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. W przypadku wystawienia faktury w KSeF dla takiego podatnika (nieposiadającego w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) - faktura ustrukturyzowana jest udostępniana takiemu nabywcy w sposób z nim uzgodniony. Nie musi on odbierać faktur ustrukturyzowanych w KSeF.
Faktura poza KSeF a prawo do odliczenia VAT
07 kwi 2026

Wraz z wejściem powszechnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) pojawiają się pierwsze realne wątpliwości przedsiębiorców, które nie wynikają z teorii, ale z codzienności. Jednym z najczęstszych problemów jest sytuacja, w której nabywca otrzymuje fakturę poza KSeF, a dokument dopiero po czasie trafia do systemu. Kiedy wówczas przysługuje odliczenie VAT?

Podatek od dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty, ale też kary za brak rozliczenia
02 kwi 2026

Osoby, które pracowały w zeszłym roku za granicą mogą odzyskać zwrot nadpłaconego podatku. W zależności od kraju zatrudnienia, pobierane tam zaliczki na podatek mogą być bardzo wysokie, co równa się z możliwością odebrania wysokiego zwrotu. Z drugiej strony, brak ujawnienia dochodów z zagranicy może sprowadzić na podatnika kary przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym.
Faktura do paragonu wystawiona w KSeF na żądanie konsumenta lub rolnika ryczałtowego – jak ująć w ewidencji VAT (JPK_VAT z deklaracją). Dyrektor KIS wyjaśnia
02 kwi 2026

Faktura wystawiona w KSeF na żądanie konsumenta, czy rolnika ryczałtowego do transakcji zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej powinna być oznaczona w ewidencji VAT symbolem „FP”. Na podstawie art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, ujęcie faktury wystawionej do paragonu strukturze JPK_VAT z deklaracją ma jedynie charakter ewidencyjny, faktura nie jest uwzględniana w strukturze wartościowo (nie zwiększa przychodu oraz podatku należnego wykazywanego w deklaracji), ponieważ obrót z tytułu tej transakcji jest wykazany na podstawie okresowego raportu z kasy rejestrującej oznaczonego symbolem RO. Takie oznaczenie faktur, w opisanych okolicznościach, nie spowoduje, że podatnik wystawiający taką fakturę zapłaci od tej samej transakcji podatku należnego w podwójnej wysokości. Tak odpowiedział na pytanie podatnika Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 20 marca 2026 r.
