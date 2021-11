Certyfikacja produktu a podatek u źródła. Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów sprawia, że potencjalni klienci bardzie przychylnie patrzą na oferowane na rynku przez podatnika dobra. Nic więc dziwnego, że coraz więcej spółek zabiega o pozyskanie określonego certyfikatu. Jest to jednak poprzedzone najczęściej przeprowadzeniem przez niezależny podmiot procesu certyfikacji, w ramach którego badane jest spełnienie określonych norm przez dostarczany na rynek produkt. Z kolei finalne uzyskanie certyfikatu wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem pewnych periodycznych opłat za korzystanie z niego. Warto zatem wiedzieć, że zarówno opłaty z tytułu usługi certyfikacji, jak i z tytułu samego korzystania z certyfikatu, co do zasady, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła.

Czy korzystanie z certyfikatu lub nabycie usługi certyfikacji produktów podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

W art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT) ustawodawca wymienił określone kategorie należności uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników niebędących polskimi rezydentami podatkowymi (podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), które podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (tzw. podatkowi u źródła). W świetle przywołanego przepisu, podatek u źródła pobierany jest między innymi od przychodów:

z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Korzystanie z certyfikatu a podatek u źródła

Odnosząc się do opłat z tytułu korzystania z certyfikatu jakości należy wskazać, że używanie oznaczenia potwierdzającego spełnienie przez produkowany wyrób określonych norm jakościowych zgodnie ze standardami jednostki certyfikującej nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem u źródła, bowiem nie mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1.08.2019 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.214.2019.2.ŚS). Oznaczenie potwierdzające, iż produkt spełnia określone normy jakości nie jest znakiem towarowym (znak towarowy stanowi oznaczenie nadające się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego przedsiębiorstwa). Jednocześnie, korzystanie ze znaku jakości nie pozwala, co do zasady, na korzystanie z praw autorskich do tego znaku. Tym samym należności wypłacane z tytułu uzyskania możliwości do posługiwania się znakiem jakości nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła na mocy art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Proces certyfikacji, usługi certyfikacji a podatek u źródła

Analizując natomiast płatności realizowane na rzecz zagranicznego podmiotu z tytułu usługi certyfikacji, w kontekście obowiązku poboru podatku u źródła, należy zauważyć, że tego typu płatności również nie zostały wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. Nie sposób uznać ich także za przychody z tytułów podobnych do wymienionych w tym przepisie. Wobec powyższego ich realizacja na rzecz zagranicznych kontrahentów nie będzie się wiązała z koniecznością poboru podatku u źródła.

Analogicznej oceny dokonał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7.01.2008 r. (znak: ITPB3/423-79/07/MK) w której stwierdził, że „ (…)przychody nierezydentów dotyczące wykonywania badań technicznych, jakościowych czy certyfikacji wyrobów, w tym przypadku za udzielenie aprobaty stanowiącej specyfikację techniczną w procesie oceny zgodności z normami i wydania przez koncern samochodowy w oparciu o tę ocenę certyfikatu jakości oleju dla danej marki samochodu - nie zostały w nim (w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT – przyp. aut.) literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu "u źródła", jak również nie sposób uznać je za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń”.

Podobnej oceny dokonał także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3.07.2017 r. (znak: 0111-KDIB1-2.4010.107.2017.1.BD). Interpretacja dotyczyła nabycia usługi certyfikacji produktów, polegającej na weryfikacji przez uprawniony podmiot spełnienia określonych parametrów (jakości) danych produktów, potwierdzanych stosownym dokumentem wydawanym przez podmiot certyfikujący. Wraz z przyznaniem certyfikatów podatnik miał prawo w określonym przedziale czasowym używać określonych w umowie znaków. Organ podatkowy uznał, że podatnik wypłacający należności z tych tytułów nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku gdy dana usługa poza badaniem spełnienia pewnych wymogów (proces certyfikacji) polega także na wdrożeniu pewnych rozwiązań, to może ona podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła jako usługa podobna do, wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, usługi doradczej.

Przemysław Szwed, Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.