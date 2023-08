CIT estoński, czy fundacja rodzinna - jakie rozwiązanie wybrać?

Od niedawna wspólnicy prowadzący biznes w formie spółek kapitałowych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych zyskali dwie nowe możliwości dotyczące swoich rozliczeń podatkowych. Pierwsza to ryczałt od dochodów spółek, czyli CIT Estoński, zaś druga, to zastosowanie Fundacji Rodzinnej. Które z tych rozwiązań jest lepsze i bardziej opłacalne? Poniżej porównanie obydwu, na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przykładowa spółka z o.o.

Spółka osiąga przychody w skali roku w wysokości 30 mln zł oraz zysk (przed kosztami ponoszonymi na rzecz wspólników na poziomie 5 mln zł. Spółka ponosi koszty związane z utrzymaniem floty 20 samochodów dla swoich pracowników, w wysokości 1 mln zł rocznie. Wspólnikami spółki są dwie osoby fizyczne (małżonkowie), z których każdy ma po 50% udziałów. Wspólnicy spółki są jednocześnie członkami zarządu. Z tytułu pełnienia funkcji pobierają ze spółki po 10.000 zł miesięcznie brutto, na podstawie uchwały o powołaniu. Wspólnicy są także współwłaścicielami kilku nieruchomości, które są wynajmowane spółce za łączną kwotę 40.000 zł miesięcznie (wspólnicy rozliczają się na podstawie najmu prywatnego). Spółka poniosła łączne koszty na rzecz wspólników w wysokości 720.000 zł. Zysk brutto spółki wynosi 4.280.000 zł a zysk netto to 3.466.800 zł. Wspólnicy przeznaczają zysk netto na: dalsze inwestycje w rozwój spółki oraz zachowanie płynności finansowej (1.000.000 zł), inwestycje prywatne, takie jak mieszkania , apartamenty, etc. (2.466.800 zł), przy czym środki na te inwestycje są wypłacane wspólnikom w formie dywidendy.

Dzisiejsze opodatkowanie

Dzisiejsze opodatkowanie spółki oraz jej wspólników kształtuje się w sposób następujący:

Zysk spółki 5.000.000 Koszty na rzecz wspólników 720.000 Zysk brutto spółki 4.280.000 CIT PIT NFZ Ryczałt najem Spółka 813.200 X X X Wspólnik 1 X 10.800 10.800 26.000 Wspólnik 2 X 10.800 10.800 26.000 Suma 813.200 21.600 21.600 52.000 Zysk netto spółki 3.466.800 Pozostaje w spółce 1.000.000 Dywidenda 2.466.800 Podatek od dywidendy 468.692 Podatki 1.377.092 Środki netto przekazane wspólnikom 2.622.908

CIT Estoński

Wspólnicy zastanawiają się nad podjęciem decyzji o przejściu na CIT Estoński. Jeżeli nic nie zmieniłoby się w strukturze przychodów i kosztów spółki, wówczas opodatkowanie kształtowałoby się w sposób następujący.

Zysk spółki 5.000.000 Koszty na rzecz wspólników 720.000 Zysk brutto spółki 4.280.000 PIT NFZ Ryczałt najem Wspólnik 1 10.800 10.800 26.000 Wspólnik 2 10.800 10.800 26.000 Suma 21.600 21.600 52.000 CIT Estoński dywidenda 493.360 CIT Estoński płatności dla wspólników 144.000 CIT Estoński flota 100.000 PIT od dywidendy 468.692 - (70% x 493.600) = 123.172 Podatki 955.732 Zysk netto spółki 3.542.640 Pozostaje w spółce 1.075.840 Dywidenda 2.466.800 Środki netto przekazane wspólnikom 2.968.428

Przejście na CIT Estoński spowodowało, że przy tym samym biznesie spółka ma do dyspozycji więcej o 75.840 zł w skali roku, a wspólnicy więcej o 345.520 zł.

Fundacja Rodzinna

Małżonkowie postanowili założyć Fundację Rodzinną, do której wnieśli udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Małżonkowie chcą, żeby inwestycje prywatne były dokonywane poprzez Fundację Rodzinną w celu budowania i gromadzenia majątku rodzinnego.

Zysk spółki 5.000.000 Koszty na rzecz wspólników 720.000 Zysk brutto spółki 4.280.000 CIT PIT NFZ Ryczałt najem Spółka 813.200 X X X Wspólnik 1 X 10.800 10.800 26.000 Wspólnik 2 X 10.800 10.800 26.000 Suma 813.200 21.600 21.600 52.000 Zysk netto spółki 3.466.800 Pozostaje w spółce 1.000.000 Dywidenda 2.466.800 Podatek od dywidendy 0 Podatki 908.400 Środki netto przekazane wspólnikom 3.091.600 Majątek prywatny 624.800 Fundacja Rodzinna 2.466.800

Wybór Fundacji Rodzinnej spowodował, że wspólnicy mają do dyspozycji o 468.692 zł więcej rocznie niż w przypadku klasycznego CIT-u oraz 47.332 zł więcej rocznie, niż w przypadku CIT-u Estońskiego (3.091.600 - 2.968.428 - 75.840).

Gdzie lokować nowe inwestycje

Różnica między CIT-em Estońskim a Fundacją Rodzinną polega głównie na sposobie dokonywania nowych inwestycji. Przy CIT Estońskim nowe inwestycje są dokonywane w majątku prywatnym wspólników. Oznacza to, że przyszłe dochody z inwestycji będą opodatkowane podatkiem PIT (np. 19% podatku od zysków kapitałowych). Nie ma już natomiast żadnego dodatkowego podatku, od przekazania zysku z inwestycji na cele prywatne (np. na zakup wycieczki).



Przy Fundacji Rodzinnej nowe inwestycje są dokonywane poprzez Fundację Rodzinną. Oznacza to, że przyszłe dochody są, co do zasady, zwolnione z podatku (np. 0% podatku od zysków kapitałowych). Istnieje natomiast podatek od przekazania zysku z inwestycji na cele prywatne (np. na zakup wycieczki). Jeżeli środki są przekazywane do fundatora, to podatek ten wynosi 15% od kwoty faktycznie przekazanej.

Dalsze inwestycje

Fundacja Rodzinna, co do zasady, nie płaci na bieżąco żadnych podatków, co znacząco zwiększa kwotę, którą Fundacja Rodzinna może zainwestować. Podatek jest uiszczany dopiero z chwilą przekazania świadczenia od Fundacji Rodzinnej do beneficjenta (np. do Fundatora). Jeżeli celem fundatora jest inwestowanie i akumulacja kapitału, to będzie to oznaczało, że Fundacja Rodzinna może przez wiele lat nie zapłacić żadnego podatku.



Porównując, CIT Estoński i Fundację Rodzinną przyjmiemy, że wspólnicy chcą zainwestować kwotę 2 mln zł rocznie przy stopie zwrotu w wysokości 8% w skali roku. Chcą przeznaczać 10.000 zł miesięcznie na prywatne wydatki.

CIT Estoński Rok Inwestycja Zysk Podatek Konsumpcja Reinwestowanie 1 2 000 000,00 160 000,00 30 400,00 120 000,00 9 600,00 2 4 009 600,00 320 768,00 60 945,92 120 000,00 139 822,08 3 6 149 422,08 491 953,77 93 471,22 120 000,00 278 482,55 4 8 427 904,63 674 232,37 128 104,15 120 000,00 426 128,22 5 10 854 032,85 868 322,63 164 981,30 120 000,00 583 341,33 Wartość inwestycji 11 437 374,18 Fundacja Rodzinna Rok Inwestycja Zysk Konsumpcja Podatek Reinwestowanie 1 2 000 000,00 160 000,00 120 000,00 18 000,00 22 000,00 2 4 022 000,00 321 760,00 120 000,00 18 000,00 183 760,00 3 6 205 760,00 496 460,80 120 000,00 18 000,00 358 460,80 4 8 564 220,80 685 137,66 120 000,00 18 000,00 547 137,66 5 11 111 358,46 888 908,68 120 000,00 18 000,00 750 908,68 Wartość inwestycji 11 862 267,14

Przy tych samych założeniach dokonywanie inwestycji i reinwestycji przy wykorzystaniu Fundacji Rodzinnej spowoduje, że po 5 lat wartość inwestycji będzie o ponad 400.000 zł większa, niż w przypadku inwestowania w majątku prywatnym.

CIT Estoński, czy Fundacja Rodzinna? Podsumowanie

Zarówno CIT Estoński, jak i Fundacja Rodzinna mogą spowodować wzrost efektywności podatkowej. Przy analizie podatków należy analizować wszystkie podatki i parapodatki płacone zarówno przez spółkę, jak i wspólników. W analizowanym przykładzie Fundacja Rodzinna jest korzystniejszym rozwiązaniem, zarówno jeżeli chodzi o bieżące opodatkowanie, jak i dalsze inwestowanie nadwyżek finansowych.

Należy przy tym pamiętać, że Fundacja Rodzinna to rozwiązanie szersze niż CIT Estoński. Fundacja Rodzinna może pomóc w poukładaniu kwestii sukcesyjnych i spadkowych oraz dodatkowo zabezpiecza majątek prywatny. CIT Estoński ma z kolei wiele utrudnień, o których więcej przeczytasz w artykule „Ile podatku płaci się na Estońskim CIT i czy jest on opłacalny dla przedsiębiorców?”.

dr r.pr. Dawid Rejmer z Kancelarii Finansowej Lex