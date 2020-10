Planowane zmiany w CIT i PIT od stycznia 2021 roku

Estoński CIT

Najszerzej komentowanym elementem zmian jest wprowadzenie rozliczania podatku dochodowego od osób prywatnych na wzór estońskiego CIT, co oznacza konieczność opłacania podatku dopiero w momencie wypłacenia przez spółkę i jej wspólników dywidendy. W największym stopniu ma to zachęcić przedsiębiorców do reinwestycji zysku i pozostawienie go do dyspozycji spółki w celu dalszego jego rozwoju. Zmiana jest przewidziana jedynie dla spółek akcyjnych oraz z o.o., których udziałowcami są osoby fizyczne, a ich roczne przychody nie przekraczają 50 mln zł (limit ten może jeszcze ulec podwyższeniu).

Drugim elementem funkcjonującego w Estonii systemu poboru podatku dochodowego od osób prawnych jest możliwość powołania, z osiągniętego zysku, specjalnego funduszu na cele inwestycyjne, który, w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących CIT, ma umożliwić szybsze rozliczenie ceny nabycia lub wytworzenia środków trwałych w kosztach podatkowych. przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego, jak i szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych ma w znaczącym stopniu przyczynić się do chęci reinwestycji zysku i pobudzenie inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw na wzór estoński.





Zmiany w podatkach PIT, CIT i ryczałcie

Zmiany mają dotyczyć nie tylko wprowadzenie rozliczania podatku dochodowego od osób prywatnych na wzór estońskiego CIT, a dodatkowo zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (m.in. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc stawki podatku CIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W ryczałcie od przychodów ewidencjonalnych podatnik nie oblicza podatku od dochodu, a opodatkowuje go na podstawie określonych w ryczałcie stawek (jest ich osiem). Ponieważ istnieją liczne ograniczenia podatników uprawnionych do korzystania z ryczałtu, ustawodawca planuje możliwość rozszerzenia liczba podatników, którzy będą mogli skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.

Załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierający podatników wyłączonych z możliwości korzystania z ryczałtu od przychodów ewidnecjonalnych oraz karty podatkowej ma zostać z ustawy usunięty, a jedynymi podmiotami ograniczonymi z możliwości korzystania z ryczałtu mają być te, wobec których jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa (np. apteki czy kantory). Dodatkowo, zwiększony zostanie limit przychodów, jakie podmiot wykazał w roku poprzednim, aby móc korzystać z rozliczenia ryczałtem czy kartą podatkową – z 250 tysięcy euro do 2 mln euro. Najchętniej korzystającymi z tych rozwiązań mają być tak zwane wolne zawody, których stawki opodatkowania dzięki stosowania ryczałtu od przychodów ewidnecjonalnych mają być niższe niż do tej pory.

Sprawozdania ze strategii podatkowej, ulga abolicyjna

Projekt nakłada dodatkowo obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej na przedsiębiorstwa, których przychody przekraczają 50 mln euro w ujęciu rocznym oraz na podatkowe grupy kapitałowe.

W ustawie ma być również zawarte ograniczenie korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej. Rozwiązanie to jako jedyne nie jest nastawione na ułatwienia rozliczeń podatników, a na uszczelnienie systemu fiskalnego państwa. Ulga abolicyjna dotyczy polskich podmiotów osiągających część przychodów za granicą. Dochody uzyskiwane w wielu krajach są często całkowicie zwolnione z opodatkowania w Polsce, przez co sporadycznie dochodzi do sytuacji, w której podatnik nie płaci podatków ani w krajach, w których osiąga dochód, ani w Polsce.

