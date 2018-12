Opłata licencyjna jako koszt bezpośredni wytworzenia towaru

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2018 r., 0111-KDIB1-1.4010.283.2018.1.ŚS.

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej działalności zawarła z podmiotem powiązanym umowę licencyjną, na podstawie której spółka umieściła znak towarowy na oferowanych przez siebie wyrobach, mogła używać go w materiałach reklamowych oraz wykorzystywać w inny sposób w zakresie typowym dla działalności związanej z produkcją, dystrybucją i sprzedażą wyrobów spółki. Z tytułu nabycia licencji spółka uiszczała opłaty licencyjne, obliczane jako umownie określona część przychodów netto uzyskanych przez spółkę w danym okresie rozliczeniowym z tytułu sprzedaży produktów oznaczonych znakiem towarowym.

reklama reklama

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Na tym tle spółka zadała pytanie, czy opłata licencyjna stanowi koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towaru i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT nie znajduje do nich zastosowania.

Spółka twierdziła, że opłaty licencyjne ponoszone w związku z nabyciem prawa do znaku towarowego są kosztem bezpośrednio związanym z wytworzeniem towaru. Spółka wskazała, że nabycie przez nią prawa do korzystania ze znaku towarowego oraz ponoszenie opłaty licencyjnej stanowią warunki konieczne prowadzenia działalności gospodarczej, ze względu na to, że nie posiada ona praw ochronnych na znak towarowy, jak również na inne znaki towarowe, które mogłyby potencjalnie posłużyć do oznaczenia produkowanych przez nią towarów. Spółka wskazała również na bezpośredni związek kosztów ze świadczonymi usługami, który przejawia się w zależności kwotowej pomiędzy wysokością opłaty licencyjnej a przychodami uzyskiwanymi przez nią ze sprzedaży towarów oznaczonych znakiem.

Organ zgodził się z argumentacją spółki i wskazał, że należy uznać, iż koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towaru to koszt usługi lub prawa w jakimkolwiek stopniu „inkorporowany” w produkcie, towarze lub usłudze. Jest to zatem koszt, który wpływa na finalną cenę danego towaru lub usługi, jako jeden z wielu wydatków niezbędnych do poniesienia w procesie produkcji danego towaru. Organ wskazał też, że koszt ten powinien przy tym być możliwy do zidentyfikowania jako czynnik obiektywnie kształtujący cenę danego towaru lub usługi. W stosunku do opłaty licencyjnej znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w przepisie art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT. Brak posiadania przedmiotowych licencji uniemożliwiłby w praktyce sprzedaż przez spółkę towarów oznaczonych znakiem towarowym.

Wybór przepisów:

Ustawa o CIT:

Art. 15e. 1. Podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

11. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do:

1) kosztów usług, opłat i należności, o których mowa w ust. 1, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi;

Stanisław Nidecki

Źródło: taxonline.pl