Artykuły spożywcze udostępniane pracownikom są kosztem uzyskania przychodów

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2018 r., 0111-KDIB2-3.4010.193.2018.1.PB.

Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej prowadzącą działalność w zakresie rozwoju oprogramowania automatów do gier. Spółka działa zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. W trosce o zdrowie swoich pracowników spółka nabywa i udostępnia pracownikom do ogólnej konsumpcji w przestrzeniach biurowych artykuły spożywcze takie jak między innymi: owoce, warzywa, pieczywo, serki, przyprawy, napoje owocowe, jogurty. Produkty nabywane przez spółkę są ogólnodostępne dla pracowników w trakcie wykonywania codziennych obowiązków pracowniczych. Produkty są wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie na potrzeby pracowników, ich beneficjentem nie są kontrahenci.

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy koszty przez nią poniesione na zakup artykułów spożywczych udostępnianych do ogólnej konsumpcji pracownikom spółki, stanowią koszt uzyskania przychodów.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że koszty przez nią poniesione i właściwie udokumentowane na zakup artykułów spożywczych udostępnianych do ogólnej konsumpcji pracownikom spółki,stanowią koszt uzyskania przychodów. Ponoszone przez spółkę wydatki na artykuły spożywcze nie stanowią kosztów reprezentacji. Koszty artykułów spożywczych udostępnianych do ogólnej konsumpcji pracownikom, ponoszone są w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy, wpływających na poprawę zdrowia czy też samopoczucia pracowników, co w konsekwencji powoduje, że prace w spółce prowadzone są w sposób sprawniejszy, pozwalając w ten sposób szybciej i sprawniej zrealizować cele biznesowe założone przez spółkę.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe.

W uzasadnieniu wskazał, że ponoszone przez spółkę wydatki na zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem dla pracowników są przejawem i wyrazem starań spółki o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jej pracowników. Poniesione wydatki mogą w dalszej perspektywie przyczyniać się do poprawy atmosfery wśród pracowników, do zwiększania ich motywacji do pracy i w konsekwencji do wzrostu wydajności pracy, a zatem mogą przełożyć się na uzyskiwane przez spółkę przychody. Wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom w czasie pracy spełniają przesłanki uznania ich za koszty podatkowe, bowiem zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Patrycja Łukasiewicz,

Źródło: taxonline.pl