Upominki dla kontrahentów – koszty uzyskania przychodów

Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2018 r., 0111-KDIB2-3.4010.54.2018.2.PB.

Sprawa dotyczyła spółki, która autoryzowane salony samochodowe i zajmuje się sprzedażą oraz serwisem samochodów. W ramach wykonywania swojej działalności, m.in. w związku z przekazywaniem kontrahentom zakupionych przez nich samochodów oraz korzystaniem przez kontrahentów z usług serwisu posprzedażowego (naprawa/zakup części), spółka przekazuje swoim kontrahentom,gadżety w postaci akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje spółka (np. plecaki, parasole, czapki z logo producenta samochodów sprzedawanych przez spółkę), sporadycznie butelki wina. Upominki są zawsze zapakowane w opakowanie z logo spółki. Podczas powszechnie stosowanych form promocji tj. organizowanych akcji promocyjno-marketingowych gadżety reklamowe i upominki są rozdawane masowo, tzn. przekazywane w taki sposób, by każdy uczestnik takiej akcji miał możliwość ich otrzymania (np. w przypadku imprezy o charakterze „drzwi otwartych” potencjalnie wszyscy odwiedzający miejsce imprezy; w przypadku imprezy organizowanej dla zaproszonych gości - goście; w przypadku przekazywania zakupionego samochodu klientowi - klient i osoby mu towarzyszące).

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy wydatki na zakup upominków będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że biorąc pod uwagę, jej celem jest promocja i reklama spółki jako salonu samochodowego oraz marek sprzedawanych samochodów, a tym samym zachęcenie do ich zakupu, należy uznać, że wydatki poniesione na zakup tych upominków będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu.

Organ uznał to stanowisko w części za prawidłowe. Jego zdaniem rozdawanie materiałów reklamowych powinno odbywać się podczas powszechnie stosowanych form promocji tj. organizowanych akcji promocyjno-marketingowych, a także imprez sponsorowanych, czy targów. Takie formy promocji pozwalają na dotarcie z materiałem reklamowym do szerokiej rzeszy odbiorców, o ile możliwość udziału we wskazanych imprezach nie została ograniczona do wyselekcjonowanej grupy podmiotów. Upominki przekazywane w taki sposób, by każdy zainteresowany miał możliwość ich otrzymania podczas organizowanych akcji promocyjno-marketingowych np. w przypadku organizowania przez spółkę imprez o charakterze „drzwi otwartych” powinny być traktowane jako przedmioty reklamowe, a wydatki na ich nabycie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Odnosząc się do wskazanych wydatków na zakup wina, organ wskazał jednak, że w obecnym stanie prawnym wszelkiego rodzaju wydatki ponoszone na nabycie alkoholu - wina wręczanego odbiorcom towarów czy usług, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Przedmiotowe wydatki spełniają przesłankę kosztów reprezentacji, bowiem służą budowaniu relacji spółki z odbiorcami usług i jednocześnie podniesieniu prestiżu spółki, czy wywołaniu jak najlepszego wrażenia, jak również w sposób pośredni promują oraz kreują pozytywny wizerunek, tym samym mieszczą się w katalogu wydatków nieuznawanych przez ustawodawcę za koszty uzyskania przychodów.

Odnosząc się natomiast do sytuacji, w której upominki są kierowane do wyselekcjonowanych partnerów, ograniczonej grupy odbiorców, organ stwierdził, że wydatki takie noszą znamiona reprezentacji. Poprzez kierowanie upominków do wyselekcjonowanej grupy odbiorców spółka kreuje swój wizerunek, tworzy wśród wybranych kontrahentów wrażenie podmiotu profesjonalnego, partnera biznesowego godnego zaufania, kształtuje prestiż i pozytywne postrzeganie swojej firmy przez klientów. W przypadku ofiarowania upominków np. w związku ze sprzedażą pojazdu klientom, którzy właśnie ten samochód nabyli trudno przypisać im charakter reklamowy. Zatem w przypadku przeznaczenia upominków wyłącznie dla ograniczonej grupy podmiotów, na imprezach organizowanych dla zaproszonych gości oraz dla klientów, np. w przypadku przekazywania im zakupionego samochodu należy powiązać wydatki na ich zakup z reprezentacją, która jest wyłączona z kosztów uzyskania przychodów.

Patrycja Łukasiewicz

