Wydatki na utrzymanie zwierząt w kosztach firmy. Interpretacje skarbówki: pies, akwarium i inne przypadki. Jak argumentować przed urzędem skarbowym?

Wydatki na utrzymanie zwierząt w kosztach firmy. Interpretacje skarbówki: pies, akwarium i inne przypadki. Jak argumentować przed urzędem skarbowym?

12 kwietnia 2026, 10:24
Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)
Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)
oprac. Paweł Huczko
pies, akwarium, zwierzęta w firmie
Zwierzęta w firmie – ekstrawagancja czy uzasadniony koszt? Jak argumentować przed urzędem skarbowym? Interpretacje fiskusa: pies, akwarium i inne
Czy pies w firmie może być kosztem uzyskania przychodu? A akwarium – elementem budującym wizerunek? Coraz więcej przedsiębiorców zadaje sobie te pytania, zwłaszcza w czasach, gdy granica między przestrzenią zawodową a prywatną bywa płynna. Praktyka i interpretacje podatkowe pokazują, że... to zależy.

Tematem, który budzi niemałe zainteresowanie przedsiębiorców, jest możliwość zaliczenia wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem zwierząt do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Choć na pierwszy rzut oka może to wydawać się ekstrawaganckim pomysłem, w praktyce istnieją liczne przykłady i interpretacje podatkowe potwierdzające, że przy odpowiednim udokumentowaniu funkcji, jaką zwierzę pełni w firmie, wydatek ten może być uznany za zasadny. Związki pomiędzy wydatkami a generowaniem przychodu, ochrona mienia, działania marketingowe czy też specyficzne branże, takie jak terapia zwierzętami czy hodowla, stanowią fundament analizy tego zagadnienia. Przyjrzymy się bliżej, kiedy i jak wydatki na zwierzęta można zaksięgować w kosztach działalności, jakie pułapki mogą czekać na nieprzygotowanego przedsiębiorcę oraz jakie korzyści płyną z obecności czworonogów w miejscu pracy.

Podstawy prawne i zasady zaliczania kosztów

Zasadą przy zaliczaniu jakiegokolwiek wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest to, aby wydatek ten miał bezpośredni lub pośredni związek z prowadzoną działalnością. Wynika to z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który definiuje koszty uzyskania przychodu jako wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła. W przypadku zakupu i utrzymania zwierzęcia najważniejszym pytaniem jest – czy zwierzę to spełnia określoną rolę w prowadzonej działalności?

Kiedy wydatek na zwierzę może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu?

Kilka przykładów ilustruje, kiedy zakup zwierzęcia może zostać uznany za koszt podatkowy:

Ochrona mienia

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność wymagającą zabezpieczenia mienia (np. magazyn, zakład produkcyjny, gospodarstwo rolne), zwierzę pełniące funkcję ochronną, takie jak pies stróżujący, może stanowić istotny element zabezpieczający przedsiębiorstwo. Wydatki na zakup, wyżywienie, opiekę weterynaryjną oraz szkolenie takiego psa mogą być uwzględnione w kosztach firmy.

Działania marketingowe i promocyjne

W branżach, gdzie wizerunek firmy i elementy promocyjne odgrywają podstawową rolę, zwierzęta mogą być wykorzystywane jako element strategii marketingowej. Przykładem są firmy prowadzące w mediach społecznościowych profile o tematyce zwierzęcej czy influencerzy, dla których obecność zwierzęcia staje się elementem budującym autentyczny przekaz marki.

Specjalistyczne działalności

Firmy zajmujące się terapią z udziałem zwierząt, szkoleniem psów lub hodowlą mogą kwalifikować wydatki na zakup i utrzymanie zwierząt jako koszty uzyskania przychodów.

Jakie wydatki na zwierzę można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej?

Do wydatków, które mogą zostać uznane, należą między innymi:
- Koszt zakupu zwierzęcia.
- Koszty wyżywienia.
- Wydatki na weterynarza.
- Zakup akcesoriów oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zwierzęcia.
- Koszty szkoleń i tresury, o ile są one bezpośrednio związane z działalnością.

Interpretacje podatkowe – przykłady z praktyki

Organy podatkowe wielokrotnie podejmowały decyzje dotyczące zaliczania wydatków na zwierzęta do kosztów uzyskania przychodu. Warto przytoczyć kilka interpretacji, aby zobaczyć, jak konkretne sytuacje są rozpatrywane:

Funkcja ochronna w siedzibie firmy

Jedna z interpretacji podatkowych (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.505.2024.2.HJ) potwierdziła możliwość zaliczenia wydatków związanych z utrzymaniem psa stróżującego w biurze rachunkowym. Warunkiem było jednak udokumentowanie, że pies rzeczywiście zabezpiecza firmowe dokumenty oraz sprzęt, co wymagało solidnej dokumentacji i spójności w rozliczeniach.

Częściowa kwalifikacja wydatków przy prowadzeniu działalności domowej

Kolejna interpretacja (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1059.2022.4.MAP) wskazuje, że jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w domu, jedynie część wydatków na psa pełniącego funkcję ochronną może być zaliczona do kosztów. Wynika to z trudności udokumentowania bezpośredniego związku wydatku z generowaniem przychodu.

Estetyka i wizerunek firmy

W interpretacji dotyczącej zakupu i utrzymania akwarium w siedzibie spółki (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.228.2021.1.KW) uznano, że wydatek ten nie jest reprezentacyjny, ale stanowi element wystroju, który wpływa na wizerunek firmy.

VAT a wydatki prywatne

Z kolei interpretacja z dnia 28 września 2022 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.379.2022.1.AA) podkreśla, że nie można odliczyć VAT od wydatków na zakup zwierzęcia, gdyż cechują się one charakterem prywatnym, niezależnie od ewentualnego związku z działalnością.

Granice funkcji użytkowej a prywatne potrzeby

Ostatnia z omawianych interpretacji (sygn. 0115-KDIT3.4011.560.2024.2.AWO) wskazuje, że wydatki na psa, który służy jedynie do realizacji osobistych potrzeb przedsiębiorcy, nie mogą być w pełni zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

O czym należy pamiętać przy zaliczaniu wydatków na zwierzęta do kosztów uzyskania przychodów

Udokumentowanie związku z działalnością

Najważniejszym warunkiem przy zaliczaniu wydatków na zwierzę do kosztów jest rzetelne udokumentowanie, że dany wydatek ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością. W praktyce oznacza to:
- Posiadanie kompletnych faktur i umów,
- Dokumentowanie celów, jakie pełni zwierzę (np. zdjęcia, wpisy w mediach społecznościowych, raporty z wdrożonych procedur ochronnych),
- Stosowanie spójnej strategii rozliczeń, gdzie wydatek jest jednoznacznie przypisany do działalności gospodarczej.

Wpływ lokalizacji i funkcji zwierzęcia

Istotną kwestią jest także miejsce, w którym zwierzę jest utrzymywane. Gdy zwierzę funkcjonuje wyłącznie na terenie firmy, łatwiej jest wykazać jego związek z działalnością. Natomiast w sytuacji, gdy zwierzę mieszka także w domu przedsiębiorcy, urząd skarbowy może zakwestionować pełny zakres tych wydatków jako kosztów firmowych.

Rola doradcy podatkowego

Ze względu na złożoność interpretacji i niuanse wynikające z indywidualnych przypadków, przed dokonaniem rozliczenia wydatków na zwierzę warto skonsultować się z doradcą podatkowym. Fachowa porada pomoże nie tylko sporządzić właściwą dokumentację, ale również uniknąć ewentualnych sporów z organami podatkowymi.

Korzyści płynące z obecności zwierząt w firmie

Choć głównym tematem artykułu są kwestie podatkowe, warto zwrócić uwagę na dodatkowe korzyści wynikające z obecności zwierząt w miejscu pracy. Wiele badań potwierdza, że obecność czworonogów w biurze lub miejscu prowadzenia działalności przyczynia się do:
- redukcji stresu wśród pracowników,
- poprawy relacji interpersonalnych,
- wzrostu kreatywności i efektywności pracy,
- budowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach klientów.

Budowanie kultury organizacyjnej

Przyjazna atmosfera w miejscu pracy jest jednym z kluczowych czynników wpływających na lojalność pracowników oraz długofalowy sukces firmy. Zwierzęta nie tylko wprowadzają element "ludzkiego dotyku" do codziennej rutyny, ale także stymulują działania promocyjne i budują silniejszą więź wśród współpracowników. W ten sposób przedsiębiorcy mogą postrzegać wydatki na zwierzęta nie tylko jako potencjalny koszt, ale również jako inwestycję w kulturę organizacyjną, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Zwierzęta w firmie – coś więcej niż tylko koszty

Zakup i utrzymanie zwierzęcia jako koszt działalności gospodarczej to zagadnienie, które wymaga dogłębnej analizy i właściwego udokumentowania związku wydatku z prowadzoną działalnością. W sytuacjach, gdy zwierzę pełni funkcję ochronną, promocyjną lub użytkową, możliwe jest zaliczenie części lub całości wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Jednakże każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie – lokalizacja zwierzęcia, sposób jego wykorzystywania oraz przejrzystość rozliczeń są kluczowymi elementami decydującymi o akceptacji wydatków przez urząd skarbowy.

Decyzje organów podatkowych wskazują, że tylko dobrze udokumentowany związek wydatku z działalnością pozwala na rozliczenie takich kosztów. Dlatego przedsiębiorcy zainteresowani takim rozwiązaniem powinni nie tylko skrupulatnie gromadzić dowody na celowość posiadania zwierzęcia w pracy, ale również konsultować się z ekspertami w dziedzinie prawa podatkowego. Obok aspektu ekonomicznego warto także pamiętać o pozytywnym wpływie obecności zwierząt na środowisko pracy – co może w dłuższej perspektywie przełożyć się na wzrost efektywności i zaangażowania pracowników.

Podsumowując, decyzja o zaksięgowaniu wydatków na zwierzęta w ramach działalności gospodarczej to nie tylko kwestia podatkowa, ale również strategiczne podejście do zarządzania firmą. Odpowiednie podejście i pełna dokumentacja pozwolą w pełni wykorzystać potencjał wynikający z obecności zwierząt, a przedsiębiorcy zyskają dodatkowy atut w budowaniu swojej przewagi konkurencyjnej.

Podstawa prawna:

● Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT – definicja kosztów uzyskania przychodu.

Wybrane interpretacje podatkowe:
- 0113-KDIPT2-1.4011.505.2024.2.HJ (28.08.2024 r.) – pies stróżujący w biurze rachunkowym może być uznany za koszt, jeśli zabezpiecza dokumenty i sprzęt.
- 0113-KDIPT2-1.4011.1059.2022.4.MAP (9.05.2023 r.) – pies może być kosztem w części, jeśli firma prowadzona jest z domu.
- 0114-KDIP2-2.4010.228.2021.1.KW (7.10.2021 r.) – akwarium w siedzibie firmy uznano za wydatek na wystrój wnętrza.
- 0114-KDIP4-2.4012.379.2022.1.AA (28.09.2022 r.) – nie można odliczyć VAT od zakupu psa – uznano go za wydatek prywatny.
- 0115-KDIT3.4011.560.2024.2.AWO (30.09.2024 r.) – pies jako towarzysz właściciela nie może być kosztem firmowym.

Autorzy:

Alicja Jabłońska, ALL-EX Biuro Księgowe Doradztwo Podatkowe Alicja i Waldemar Jabłońscy s.c.
OSCBR - Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych

