Strona główna » Księgowość » ZUS i kadry » Składki » Roczne rozliczenie składki zdrowotnej do 20 maja – nie każdy musi złożyć. Jak uzyskać zwrot nadpłaty?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej do 20 maja – nie każdy musi złożyć. Jak uzyskać zwrot nadpłaty?

16 maja 2026, 20:54
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w 2026 r. – kto i do kiedy musi złożyć. Jak uzyskać zwrot nadpłaty?
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w 2026 r. – kto i do kiedy musi złożyć. Jak uzyskać zwrot nadpłaty?
ZUS przypomina, że do 20 maja 2026 r. część płatników składek (przedsiębiorców) musi złożyć do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2025 rok. To rozliczenie roczne uwzględnia się w w dokumentach rozliczeniowych (ZUS DRA lub ZUS RCA) za kwiecień 2026 r. Gdy z rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a na koncie płatnik nie ma zaległości, ZUS automatycznie utworzy wniosek o jej zwrot (RZS-R) i udostępni go na profilu płatnika na platformie eZUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia. Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca 2026 r.

Kto ma obowiązek złożenia rozliczenia rocznego składki zdrowotnej

- Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu i były opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, podatkiem liniowym, albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie osiągniętych w nim przychodów lub dochodów - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa polskiego.

Osoby, które miały zawieszoną działalność przez cały 2025 rok, nie muszą składać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działalność została wznowiona w styczniu 2026 r., a przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych. Aby ustalić składkę zdrowotną za styczeń 2026 r. musi złożyć rozliczenie za 2025 rok.

Obowiązek ten spożywa również na przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność w styczniu 2026 r. i rozlicza się na zasadach ogólnych. Wymóg ten dotyczy także osoby, która zawiesiła lub zakończyła działalność w 2025 r., ale była wówczas objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, choćby przez jeden dzień.

Jakie dokumenty trzeba wypełnić i złożyć do ZUS

ZUS informuje, że roczne rozliczenie składki zdrowotnej trzeba wykazać w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2026 roku, tj.:
ZUS DRA – jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność jednoosobową,
ZUS RCA – jeśli przedsiębiorca opłaca składki za siebie oraz za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

Trzeba wypełnić blok „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Jest to blok XII w ZUS DRA lub III.F w ZUS RCA. W tych rubrykach wykazać trzeba dane do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej formy opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Ważne

Do końca 20 maja 2026 r. trzeba złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2026 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2025 r. To również ostateczny termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2026 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej za 2025 rok.

Kto może liczyć na zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a na koncie płatnik nie ma zaległości, ZUS automatycznie utworzy wniosek o jej zwrot (RZS-R) i udostępni go na profilu płatnika na platformie eZUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia.

Wniosek RZS-R należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca 2026 r. ZUS wypłaci nadpłatę do 1 sierpnia 2026 r. Brak złożonego wniosku oznacza rozliczenie nadpłaty na koncie płatnika do końca roku.

Natomiast w sytuacji, gdy z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, należy ją dopłacić razem ze składką za kwiecień 2026 r., najpóźniej do 20 maja 2026 r.

ZUS rozpoczął już zwroty nadpłaconej składki zdrowotnej. Według danych z 14 maja kwota zwrotów przekroczyła 64,6 mln zł. Pieniądze trafiły do ponad 45,6 tys. płatników. a bieżąco przygotowywane są kolejne wypłaty. Na zwrot kolejnych ponad 105 mln zł oczekuje 71,9 tys. płatników - poinformował 14 maja 2026 r. Rzecznik Prasowy ZUSu.

Korekta rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok

Przedsiębiorca, który zamierza poprawić wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2025 r., powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie składa takiego wniosku, ma czas na przekazanie korekty do 1 lipca 2026 r.

Oszustwo na rozliczenie składki zdrowotnej. ZUS przestrzega przed fałszywymi SMS-ami

W ostatnim czasie pojawiła się kampania phishingowa polegająca na podszywaniu się pod profil @zus_pl. Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe wiadomości SMS, w których informują o rzekomym błędzie w stanie rozliczeń ubezpieczenia zdrowotnego. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do strony, na której oszuści proszą o podanie numeru PESEL oraz danych karty płatniczej. ZUS przestrzega, by nie klikać w podejrzane linki i nie przekazywać swoich danych w odpowiedzi na takie wiadomości.

Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
