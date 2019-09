Kolejne zmiany w MDR od 2020 roku

Zmiany pomimo, iż stanowią dalszą część implementacji Dyrektywy Radu UE, nie ograniczają nałożonych uprzednio na podatników obowiązków, za to wyłącznie je rozszerzają, nadając przy tym dodatkowe uprawnienia Szefowi KAS. Ten kto zatem żywił nadzieję, że projekt ten jest odpowiedzią na oczekiwane zmiany bądź pozwoli na usunięcie licznych wątpliwości na gruncie obowiązujących przepisów, wyłącznie się rozczarował.

Rozszerzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych

Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie obowiązku raportowania schematów transgranicznych za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2018 r. na wspomagających, czyli np. księgowych, notariuszy, biegłych rewidentów, pracowników banków.

W praktyce przedmiotowa zmiana nakłada na wspomagających obowiązek przeanalizowania wszelkiego rodzaju transakcji, w których uczestniczyli w badanym okresie pod kątem identyfikacji transgranicznych schematów podatkowych. Wspomagający będzie musiał zaraportować schematy (transgraniczne), jeśli przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności, dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy transgraniczny.

W tym kontekście literalna wykładnia przepisu wskazuje na to, że wspomagający powinien był wiedzieć, że dane uzgodnienie było transgranicznym schematem podatkowym jeszcze zanim zaczęły obowiązywać go przepisy w analizowanym zakresie. Nie jest to pierwszy w prawie podatkowym przypadek traktowania logiki prawniczej jako zbędnej niedogodności w tworzeniu przepisów prawa.

Wspomagającemu w przypadku niezidentyfikowania schematu i niewykonania obowiązków związanych z raportowaniem będą groziły sankcje w wysokości do 21.600.00,00 PLN. Ministerstwo Finansów wskazuje, że obowiązek ten dotyczyć ma tych schematów, które nie zostały zgłoszone przez promotorów i korzystających.

Usprawnienie obsługi NSP

Projekt przewiduje możliwość delegowania przez Ministra Finansów kompetencji w przedmiocie wydawania numerów schematu podatkowego (NSP) innym organom Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to odpowiedź na fatalne statystyki MF z 22.07.2019, z których wynikało, że od początku tego roku do 10 lipca, zostało złożone 3341 informacji o schematach podatkowych, a szef KAS zdołał nadać jedynie 272 numery NSP. Warto tutaj wspomnieć, że ustawowy termin na nadanie tego numeru to 7 dni.