Strona główna » Księgowość » Podatki » Ordynacja podatkowa » Wreszcie korzystne zmiany w podatkach - 2026 jest pierwszym pełnym rokiem ich stosowania

Wreszcie korzystne zmiany w podatkach - 2026 jest pierwszym pełnym rokiem ich stosowania

13 lutego 2026, 10:43
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ordynacja podatkowa, kontrola skarbowa, kontrola podatkowa, podatki, nowelizacja, zmiany 2026
Wreszcie korzystne zmiany w podatkach - 2026 jest pierwszym pełnym rokiem ich stosowania
Uprawnienia administracji skarbowej wciąż się rozszerzają. Na tym tle szczególnie cieszą podpisane przez Prezydenta nowelizacje Ordynacji podatkowej – tym razem korzystne dla podatników. Rok 2026 to pierwszy pełny rok ich obowiązywania, a przepisy działają pełną parą i każdy podatnik powinien je znać, by skutecznie bronić się przed zapędami skarbówki.

Deregulacja dociera do przepisów podatkowych - korzystne zmiany w Ordynacji podatkowej w pełni obowiązują w 2026 roku

Jeszcze w październiku 2025 r. Prezydent RP złożył podpis pod dwiema odrębnymi, lecz powiązanymi nowelizacjami Ordynacji podatkowej. Mimo że nie są to rozbudowane akty prawne, wprowadzają istotne zmiany w procedurze podatkowej - wyraźnie na korzyść podatników. Nowelizacje te wpisują się w szerszy pakiet deregulacyjny, którego przygotowanie powierzono specjalnemu zespołowi kierowanemu przez Rafała Brzoskę.

Choć przepisy weszły w życie jeszcze w 2025 roku (dokładnie 4 listopada), to właśnie rok 2026 jest pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym ich obowiązywania. W końcówce ubiegłego roku wielu podatników mogło przegapić te zmiany - były świeże, brakowało jeszcze praktyki ich stosowania. Teraz jednak działają pełną parą i warto z nich korzystać w każdej kontroli czy postępowaniu podatkowym. To znaczący krok ku uproszczeniu i ucywilizowaniu relacji na linii podatnik-organ podatkowy.

Nowe zasady naliczania odsetek - zachęta dla fiskusa do sprawniejszego prowadzenia kontroli

Pierwsza nowelizacja wynika z ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk sejmowy nr 1439). Dodaje ona do Ordynacji nową, praktyczną i korzystną dla podatników regulację dotyczącą odsetek za zwłokę. Ustawa zakłada, że w określonych przypadkach fiskus nie naliczy odsetek od zaległości podatkowej - nawet jeśli zaległość zostanie stwierdzona w wyniku kontroli. Nowe przepisy mają stanowić impuls mobilizujący organy skarbowe do szybszego i sprawniejszego prowadzenia kontroli. Zgodnie z wprowadzoną regulacją, jeżeli kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa nie zakończy się w ciągu 6 miesięcy od jej wszczęcia, organy skarbowe nie będą mogły naliczyć podatnikowi odsetek za zwłokę za okres przekraczający ten sześciomiesięczny termin.

Ważne

Oczywiście ustalono katalog wyłączeń. Do limitu 6-miesięcznego trwania kontroli, w którym można naliczyć odsetki za zwłokę, nie wlicza się (czyli odsetki mogą być naliczane za dłuższy okres):

  • terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności;
  • okresów zawieszenia kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 119gb § 2 i art. 284a § 5 Ordynacji podatkowej;
  • okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub jej przedstawiciela albo z przyczyn niezależnych od organu.

Z praktycznego punktu widzenia istotne jest, że przepisy mają zastosowanie także do kontroli wszczętych do 6 miesięcy przed dniem wejścia ustawy w życie, pod warunkiem że nie zostały jeszcze zakończone. W 2026 roku warto więc weryfikować, czy trwająca kontrola nie przekroczyła już 6-miesięcznego terminu i powołać się na nowe regulacje. Choć zmiana nie rewolucjonizuje systemu, bez wątpienia wzmacnia ochronę podatnika przed przewlekłością procedur i nadmiernym obciążeniem fiskalnym.

Fundamentalna zmiana: zasada „domniemania niewinności" w postępowaniu podatkowym stała się rzeczywistością

Znacznie dalej idący charakter ma druga z podpisanych przez Prezydenta nowelizacji - również z 12 września 2025 r., oznaczona jako druk sejmowy nr 1265. Wprowadza ona do Ordynacji podatkowej swoistą zasadę „domniemania niewinności", która dotychczas - choć dobrze znana z procesu karnego - formalnie nie była odzwierciedlona w procedurze podatkowej.

Ważne

Do art. 122 dodano §2 o następującej treści:

W postępowaniu podatkowym wszczętym z urzędu niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego rozstrzyga się na korzyść strony, z wyjątkiem przypadków gdy:

  • w postępowaniu uczestniczą strony o spornych interesach lub wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy innych osób;
  • przepisy prawa wymagają od strony wykazania określonych faktów;
  • sprzeciwia się temu ważny interes publiczny, w tym istotny interes państwa.

W praktyce oznacza to, że w postępowaniach inicjowanych przez organ administracji skarbowej - a więc nie na wniosek podatnika - wszelkie nieusuwalne wątpliwości co do faktów (podkreślmy: nie przepisów prawa!) należy interpretować na korzyść podatnika. Jeśli organ nie zdoła jednoznacznie udowodnić, że dane zdarzenie miało miejsce w określony sposób, nie może wyciągać z tego negatywnych konsekwencji dla podatnika.

Ważne

Jeśli chodzi o wątpliwości dotyczące przepisów prawa - na takie sytuacje w Ordynacji podatkowej istnieje już odrębna regulacja. Mowa o art. 2a, który stanowi:

Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Wyjątki od nowej zasady - kiedy fiskus może rozstrzygać wątpliwości na niekorzyść podatnika?

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami nowa zasada nie znajdzie zastosowania w następujących sytuacjach:

  • w postępowaniach z udziałem wielu stron o sprzecznych interesach - np. w sprawach transakcji między podmiotami powiązanymi,
  • gdy ustawa nakłada na stronę obowiązek dowodowy, np. przy odliczeniu VAT z faktury, co wymaga wykazania zaistnienia określonego zdarzenia gospodarczego,
  • w sytuacjach, gdy ważny interes publiczny lub państwowy przeważa nad interesem indywidualnym – np. gdy kontrola dotyczy kwestii szczególnie istotnej dla spójności systemu podatkowego albo praktyki stosowanej przez kontrolowany podmiot, która mogłaby prowadzić do znacznego uszczuplenia budżetu państwa, gdyby niepełne wyjaśnienie stanu faktycznego rozstrzygać na korzyść podatnika. Wbrew pozorom ten wyjątek nie powinien stanowić furtki dla nieograniczonego stosowania niekorzystnych rozstrzygnięć wobec podatników. Zgodnie z intencją ustawodawcy i logiką konstytucyjną, powinien być wykorzystywany wyłącznie w naprawdę wyjątkowych okolicznościach. Celem nowelizacji nie jest bowiem ograniczenie kompetencji państwa, lecz przywrócenie równowagi między jego interesem a prawami obywatela.
Ważne

Warto zauważyć, że analogiczna zasada funkcjonowała już wcześniej w Kodeksie postępowania administracyjnego. Wprowadzono ją ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) i obowiązuje od 1 czerwca 2017 r. Przeniesienie jej do Ordynacji podatkowej - choć dyskutowano o tym od dawna - odkładano przez ponad 8 lat.

2026 to pierwszy pełny rok obowiązywania nowych przepisów. Jak z nich korzystać?

Obie nowelizacje weszły w życie 04.11.2025 r., co oznacza, że rok 2026 to pierwszy pełny rok kalendarzowy ich stosowania. W 2025 roku przepisy obowiązywały zaledwie przez niecałe dwa miesiące i wielu podatników mogło je przeoczyć w natłoku innych zmian podatkowych. Teraz jednak nie ma już wymówek - każdy, kto jest lub będzie objęty kontrolą podatkową czy postępowaniem wszczętym z urzędu, powinien znać swoje nowe prawa.

Co robić w praktyce?

Zapamiętaj te dwie rzeczy:

  1. Jeśli kontrola trwa ponad 6 miesięcy - powołaj się na ograniczenie naliczania odsetek i żądaj, by organ nie naliczał ich za okres przekraczający ten termin.
  2. Jeśli organ nie jest w stanie jednoznacznie udowodnić określonego stanu faktycznego - powołaj się na art. 122 §2 Ordynacji podatkowej i domagaj się rozstrzygnięcia wątpliwości na swoją korzyść.

Choć żadna z nowelizacji nie stanowi rewolucji, obie wyrażają bardziej zrównoważone podejście do postępowań podatkowych. Organy podatkowe zyskały w ostatnich latach znaczące uprawnienia. Wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości dowodowych na korzyść podatnika oraz ograniczenie naliczania odsetek za przewlekłość kontroli to niewątpliwa zmiana w przeciwnym kierunku, a w 2026 roku warto ją w pełni wykorzystać.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 1414)

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r., poz. 1417)

Księgowość
Wreszcie korzystne zmiany w podatkach - 2026 jest pierwszym pełnym rokiem ich stosowania
13 lut 2026

Uprawnienia administracji skarbowej wciąż się rozszerzają. Na tym tle szczególnie cieszą podpisane przez Prezydenta nowelizacje Ordynacji podatkowej – tym razem korzystne dla podatników. Rok 2026 to pierwszy pełny rok ich obowiązywania, a przepisy działają pełną parą i każdy podatnik powinien je znać, by skutecznie bronić się przed zapędami skarbówki.
Obowiązkowy KSeF wyzwaniem dla najmniejszych firm. Rzecznik MŚP apeluje o zmiany
13 lut 2026

Obowiązkowe e-fakturowanie budzi rosnące obawy przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że szczególnie mikrofirmy mogą mieć problem z wdrożeniem nowych przepisów i potrzebują więcej czasu oraz wsparcia.
Problemy z logowaniem do KSeF 2.0. Dlaczego warto wybrać certyfikat KSeF?
12 lut 2026

Start obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur dla największych podmiotów przyniósł niespodziewane wyzwania techniczne związane z wydolnością infrastruktury. Resort finansów wprowadza limity logowań, a przedsiębiorcy szukają stabilniejszych metod autoryzacji, by zachować płynność księgowania dokumentów.
O 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?
12 lut 2026

Nawet o 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. Każdy kolejny dzień zwłoki obniża szanse na odzyskanie pieniędzy. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?

Uwaga na telefonicznych oszustów podszywających się pod urząd. Nowa fala spoofingu na Mazowszu
12 lut 2026

Mieszkańcy Mazowsza powinni zachować szczególną ostrożność. Pojawiły się próby oszustw telefonicznych, w których przestępcy podszywają się pod numery instytucji publicznych. Urząd Marszałkowski ostrzega – celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy. Tzw. spoofing powoduje, że na ekranie telefonu wyświetla się numer infolinii urzędu, choć dzwoni faktycznie oszust.
Pączki dla pracowników a podatki. Co można wrzucić w koszty, a czego nie odliczysz?
12 lut 2026

Tłusty czwartek w firmie może mieć konsekwencje podatkowe. Fiskus pozwala zaliczyć zakup pączków dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów, ale jednocześnie stawia wyraźne ograniczenia dotyczące odliczenia VAT. Wyjaśniamy, co wynika z najnowszych interpretacji skarbówki.
Koniec podatku od nagród dla sportowych bohaterów? Sejmowa komisja zdecydowała
11 lut 2026

Jest krok bliżej do zwolnienia z podatku nagród dla olimpijczyków, paraolimpijczyków i uczestników olimpiad specjalnych. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu ustawy, który może zmienić zasady opodatkowania sportowych wyróżnień.
12 procent podatku PIT ściągane z 171 000 zł zamiast 120 000 zł - nowy pierwszy próg podatkowy? Dokument jest już w Sejmie
13 lut 2026

W Sejmie leży papier, który może zwiększyć grubość portfeli Polaków. Pierwszy próg podatkowy rośnie z aktualnych 120 tys. zł do 171 tys. zł. Ostatnio był zmieniany już 4 lata temu. Jeśli posłowie poprą pomysł, stawka 32% wejdzie przy wyższej kwocie, a w kieszeniach zostanie więcej pieniędzy. Stawką 12% byłoby objęte aż 51 000 zł więcej, które spadłyby z progu 32% w niższy. Jaki będzie ruch posłów?

Przełom dla deweloperów? Sąd wydał ważny wyrok w sprawie składki na DFG
11 lut 2026

Nowe orzeczenie sądu administracyjnego może znacząco wpłynąć na rozliczenia podatkowe firm deweloperskich. Chodzi o składkę na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, która do tej pory budziła liczne spory z fiskusem i wpływała na płynność finansową branży.
Czy rolnik ryczałtowy musi korzystać z KSeF od 1 kwietnia 2026 r.? Zasady, obowiązki i wyjaśnienia MF
11 lut 2026

Już od 1 kwietnia 2026 roku w Polsce zacznie obowiązywać kolejny etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowe przepisy wywołują duże emocje wśród przedsiębiorców, ale także rolników. Wielu z nich zastanawia się, czy będą musieli przejść na e-faktury i czy zmieni się sposób dokumentowania sprzedaży produktów rolnych. Ministerstwo Finansów uspokaja – rolnicy ryczałtowi zostali objęci innymi zasadami niż podatnicy VAT czynni.
