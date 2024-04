Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Podatkowy rok rozliczeniowy w Wielkiej Brytanii

Wielką Brytanię wyróżnia fakt, że rok podatkowy trwa inaczej niż w większości krajów. Jego początek przypada na 6 kwietnia, a koniec na 5 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego. W praktyce: rok kończący się 05.04.2023 to rok 2022/2023, a ten rozpoczynający się 06.04.2024 to już rok 2024/2025. Ta z pozoru drobna zmiana może wpłynąć na przykład na rozliczenie dochodu brytyjskiego przed polskim urzędem skarbowym.

Obowiązek rozliczenia podatku – czyli, nie każdy musi się rozliczyć

Warto jest złożyć wniosek o rozliczenie z Wielkiej Brytanii, nawet jeśli nie posiada się obowiązku, ponieważ istnieje szansa na odzyskanie całego zapłaconego podatku. Kwota wolna od podatku w UK za rok 2023/2024 to aż 12 570 GBP. Podatnik zatrudniony standardowo u brytyjskiego pracodawcy nie ma obowiązku rozliczenia, ale warto to robić o odzyskać nadpłatę podatku.

Ważne Na kim zatem ciąży obowiązek złożenia zeznania podatkowego w UK? Koniecznie muszą rozliczyć się osoby posiadające status Self Assesment lub Self Employment. Co to oznacza?

Self Assesment – zdarza się, że osoby zatrudnione w tej formie nawet o tym nie wiedzą. Często pracodawcy rejestrują pracownika w ten sposób, najczęściej agencje pracy, a podatnik dowiaduje się o tym dopiero, gdy otrzyma wezwanie do rozliczenia, ponaglenie lub naliczoną karę.



Jeśli byłeś samozatrudniony lub prowadziłeś działalność gospodarczą masz obowiązek rozliczyć się do 31.10 danego roku podatkowego – jeśli rozliczenie jest wykonywane w wersji papierowej. Dla osób rozliczających się on-line termin jest wydłużony do 31.01 roku następnego.



Self Employment (CIS- Construction Industry Scheme) – to samozatrudnieni w branży budowlanej. Osoby ze statusem CIS samodzielnie muszą wystawiać faktury tzw. Invoice’y. Podatnik nie otrzymuje dokumentów od pracodawcy (P45/P60).

Dokumenty wymagane do rozliczenia podatkowego

Złożenie deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego w UK jest możliwe na podstawie dokumentów od pracodawcy. Istnieje parę rodzajów dokumentów. Te najczęściej spotykane to:



P45 – jest to dokument przedstawiający uzyskane dochody oraz kwotę odprowadzonego podatku. Otrzymywany jest od każdego pracodawcy osobno w chwili rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca ma obowiązek wystawienia P45. Jeśli miałeś paru pracodawców w danym roku – otrzymasz więcej niż jeden dokument P45.



P60 – to dokument otrzymywany po zakończeniu roku podatkowego. Jest wykazem dochodów oraz zapłaconego podatku w skali całego roku podatkowego.



Payslip – to odcinek płacowy otrzymywany każdorazowo przy wypłacie wynagrodzenia przez pracodawcę. Dowiesz się z niego jaka jest wartość zarobku brutto oraz netto, suma zapłaconych podatków oraz składek ubezpieczeniowych.

Dochody z Wielkiej Brytanii, a rozliczenie PIT w Polsce

Czy z dochodów z Wielkiej Brytanii musisz rozliczyć się również w Polsce? Najpierw konieczne jest ustalenie jaką metodą rozliczane są dochody z UK przed polskim urzędem. W latach od 2020 do 2023 była to metoda zaliczenia proporcjonalnego. W praktyce oznacza to, że podatnik ma obowiązek rozliczenia w Polsce, niezależnie od pozostałych dochodów ani od wyboru sposobu rozliczenia. Dochód zagraniczny jest opodatkowany w Polsce, ale ustawodawca pozwala nam odliczyć określoną część podatku zapłaconego za granicą. Jeśli osiągałeś dochody w Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2020 – masz obowiązek uwzględnić je w PIT składanym w urzędzie skarbowym w Polsce.

Zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego w Polsce

Rozliczyłeś już PIT w Polsce. Czy potrzebujesz pobrać z urzędu dodatkowe zaświadczenie, aby przedstawić je w urzędzie brytyjskim? Nie, urząd skarbowy Wielkiej Brytanii nie wymaga od podatników z Polski przedstawienia dodatkowych zaświadczeń o dochodach z innych krajów. To znaczne ułatwienie, które skraca czas ubiegania się o zwrot z zagranicznego urzędu.



Marta Gajewska