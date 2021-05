Nowy Ład. Wzrost podatków dla przedsiębiorców o 46%

Nowy Ład oznacza wzrost podatków dla przedsiębiorców nawet o 46%. Wszystko z powodu zmian w składce zdrowotnej, której wysokość będzie uzależniona od dochodu.

Składka zdrowotna - stan obecny

Rząd zapowiada kolejne podwyżki podatków. Tym razem nie w sposób bezpośredni, a poprzez składkę zdrowotną. Obecnie wynosi ona 9% podstawy wymiaru i dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą ma charakter ryczałtowy – czyli jest niezależna od osiąganego dochodu. Co istotne 7,75% podstawy wymiaru (czyli większą część z płaconej składki) odliczyć można od podatku dochodowego, co powoduje, że jest ona niemalże neutralna dla przedsiębiorcy. Przykładowo, przedsiębiorca odprowadzający obecnie składkę na poziomie minimalnym tj. 381,81 zł, może odliczyć od podatku 328,78 zł. Zatem większą część z zapłaconej składki zdrowotnej zaliczy na poczet podatku dochodowego.

Nowy Ład - składka zdrowotna uzależniona od dochodu

Rząd zapowiedział jednak, że ulegnie to zmianie. Po pierwsze składka nie będzie już miała charakteru ryczałtowego i uzależniona zostanie od dochodu. Po drugie nie będzie można odliczać jej od dochodu.

Jeśli przedstawione zmiany wejdą w życie, dla niektórych przedsiębiorców może to oznaczać blisko 46% wzrost obciążeń podatkowych. Przykładowo przy rozliczeniu podatku progresywnego w ramach I progu podatkowego, oprócz 17% podatku PIT wystąpi 9% składka zdrowotna zależna od tego dochodu! Ponadto nie będzie jej można odliczyć od podatku, tak jak ma to miejsce obecnie. W konsekwencji doprowadzi to do sytuacji, w której obciążenie podatkowe (bo w zasadzie składka na ubezpieczenie zdrowotne w takim charakterze przypomina już bardziej podatek) dla takiego przedsiębiorcy wzrośnie niemalże o 46%, z 17% do 26%. W przypadku podatku liniowego wzrost ten wyniesie blisko 41%.

Jeżeli składka zdrowotna zostanie uzależniona od dochodu, to w przypadku braku jego osiągnięcia nie powinna ona wystąpić. Zmiany te mają jednak uwzględnić również taką sytuację i narzucić składkę w wysokości minimalnej. Przewiduje się również, że znaczna część działalności gospodarczych (szczególnie tych wysokomarżowych) zrezygnuje z opodatkowania liniowego i przejdzie na podatek ryczałtowy.

Co istotne, zmiana ta dotknie również pracowników – obecnie odliczają oni składkę zdrowotną (7,75%) od podatku, co po zmianie nie będzie już możliwe. W konsekwencji otrzymają oni niższe wynagrodzenie netto, bowiem większość umów z pracodawcami zawiera uwzględnia kwoty brutto wynagrodzenia.

W projekcie zmian przewiduje się różnego rodzaju ulgi i zwiększenie kwoty wolnej od podatku, które mogą zniwelować część niekorzystnych obciążeń z tych zmian, i które z pewnością skomplikują sposób wyliczania samego podatku.

