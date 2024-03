Kasowy PIT - rząd chce podwyżki limitu przychodów do 250 tys. euro

W ostatnich latach ustawodawca wprowadził do ustawy o CIT oraz ustawy o PIT szereg zmian ograniczających możliwość zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu. Wprowadzone ograniczenia w największym stopniu dotknęły spółki nieruchomościowe oraz przedsiębiorców posiadających nieruchomości mieszkalne lub będących najemcami takich nieruchomości. W związku ze zbliżającym się podatkowym zamknięciem roku 2023, warto dokonać weryfikacji prawidłowości ujęcia odpisów amortyzacyjnych w kalkulacji podatku dochodowego, zwłaszcza w odniesieniu do ograniczeń wprowadzonych dla wybranych grup środków trwałych lub inwestycji.