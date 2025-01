Działy specjalne produkcji rolnej 2025: normy szacunkowe dochodu rocznego obniżone o 2,6 proc.

Minister Finansów wydał 29 października 2024 r. rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które obowiązują w 2025 roku. Normy te są niższe o ok. 2,6% od obowiązujących w 2024 roku. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku. Jakie normy szacunkowe dotyczą w 2025 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym?

rozwiń >

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2025 rok - rozporządzenie Ministra Finansów

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy o PIT, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej (jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 - czyli podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych), ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do tej ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o PIT Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej), zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.



Prezes GUS w komunikacie z 28 maja 2024 r. (Monitor Polski z 2024 r., poz. 404) ogłosił, iż wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej w 2023 r. w stosunku do 2022 r. spadł o 2,6%. Zatem również mniej więcej (ostateczny procent wzrostu zależy od matematycznych zasad zaokrąglania) o taki procent spadną w 2025 roku normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w porównaniu do norm obowiązujących w 2024 roku.



Minister Finansów wydał 29 października 2024 r. rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, w którym określone będą normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2025 roku. Rozporządzenie to zostało 7 listopada 2024 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 1628) i weszło w życie 1 stycznia 2025 r.



Poniżej publikujemy załącznik do ww. rozporządzenia Ministra Finansów:

REKLAMA

Autopromocja

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO w 2025 roku

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego zł gr 1 2 3 4 1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: a) rośliny ozdobne 1 m2 18 42 b) pozostałe 1 m2 6 86 2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 4 21 3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: a) rośliny ozdobne 1 m2 13 73 b) pozostałe 1 m2 8 41 4 Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 7 90 5 Drób rzeźny – powyżej 100 szt.: a) kurczęta 1 sztuka 25 b) gęsi 1 sztuka 2 06 c) kaczki 1 sztuka 54 d) indyki 1 sztuka 1 33 6 Drób nieśny powyżej 80 szt.: a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 5 24 b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 4 34 c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 89 d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 5 40 e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 22 94 f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 3 84 7 Wylęgarnie drobiu: a) kurczęta 1 sztuka 01 b) gęsi 1 sztuka 15 c) kaczki 1 sztuka 03 d) indyki 1 sztuka 15 8 Zwierzęta futerkowe: a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 72 60 b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 31 93 c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 24 70 d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 37 73 e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 8 70 f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 8 70 9 Zwierzęta laboratoryjne: a) szczury białe 1 sztuka 23 b) myszy białe 1 sztuka 03 10 Jedwabniki – produkcja kokonów 1 dm3 53 11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 5 27 12 Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek 1 m2 315 98 13 Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 263 27 14 Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 131 65 15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym: a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 526 54 b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 110 63 c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 57 88 d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 65 84 e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 26 34 f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 10 54 g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 15 80 h) konie rzeźne 1 sztuka 789 84 i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 631 92 j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 2 37 k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 71 10 l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 26 34

Działalność rolnicza - kiedy PIT zamiast podatku rolnego?

Ważne Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej płacą PIT. Przychody z innej działalności rolniczej nie podlegają opodatkowaniu PIT, a podatkowi rolnemu.

Działalnością rolniczą, w rozumieniu ustawy o PIT, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:



1) miesiąc – w przypadku roślin,

2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Działy specjalne produkcji rolnej - czym są

Działami specjalnymi produkcji rolnej są wg ustawy o PIT i ustawy o CIT:

- uprawy w szklarniach (powyżej 25 m2 powierzchni) i ogrzewanych tunelach foliowych (powyżej 50 m2 powierzchni),

- uprawy grzybów i ich grzybni (powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej),

- uprawy roślin „in vitro” (powyżej 1 m2 powierzchni półek),

- fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego (powyżej 100 sztuk) i nieśnego (powyżej 80 sztuk),

- wylęgarnie drobiu (bez względu na liczbę),

- hodowla i chów zwierząt futerkowych (powyżej 50 samic stada podstawowego w przypadku nutrii i królików i powyżej 1 samicy stada podstawowego w przypadku lisów, jenotów, norek, tchórzofretek i szynszyli) i laboratoryjnych (bez względu na liczbę),

- hodowla dżdżownic (powyżej 1 m2 powierzchni łoża hodowlanego),

- hodowla entomofagów (powyżej 1 m2 powierzchni upraw roślin żywicielskich),

- hodowla jedwabników (powyżej 1 dm3 kokonów),

- prowadzenie pasiek (powyżej 80 rodzin),

- hodowla i chów poza gospodarstwem rolnym następujących zwierząt: psów rasowych, kotów rasowych, koni, ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi, owiec – powyżej 10 sztuk, świni – powyżej 50 sztuk, bydła i cieląt – powyżej 10 sztuk, krów – powyżej 5 sztuk.

Ważne Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających ww. wielkości określone w załączniku nr 2 do ustawy o PIT.

Jak ustalić dochód z działów specjalnych produkcji rolnej?

Warto przypomnieć, że na podstawie art. 24 ust. ustawy o PIT dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalony na dwa sposoby:



1) jeżeli są prowadzone księgi wykazujące przychody, o których mowa w art. 15 ustawy o PIT (podatkowa księga przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe) - dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica między przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększonymi o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego;



Przy czym podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej zobowiązany jest do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia ksiąg wykazujących przychód. Musi to zrobić przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.



2) jeżeli nie są prowadzone ww. księgi wykazujące przychody - dochód z tego źródła ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzęcej, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów.

PIT-6 - terminy

Do 20 stycznia każdego roku podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani złożyć urzędowi skarbowemu (właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika) deklarację PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu - o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku podatkowym. Potem naczelnik urzędu skarbowego wydaje podatnikowi decyzję ustalającą wysokość zaliczek na dany rok i trzeba te zaliczki (obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy o PIT, opłaconej w tym miesiącu przez podatnika) wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego w terminach do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień płaci się do 20 stycznia następnego roku podatkowego.



Zaś podatnicy rozpoczynający prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie trwania roku podatkowego mają obowiązek złożyć deklarację PIT-6 w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności oraz dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego na druku NIP-7 w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zaliczki na PIT

Zaliczki na poczet podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej podatnicy są obowiązani opłacać już od dnia rozpoczęcia prowadzenia działu specjalnego, określonego w PIT-6, a nie od daty uzyskania z tego tytułu dochodu. Bowiem podstawą do ustalenia zaliczek na PIT jest w tym przypadku rozmiar zamierzonej działalności.



W sytuacji, gdy podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, osiągają poza dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej inne dochody - od dochodów tych opłacają zaliczki według zasad określonych w art. 44 ustawy o PIT, bez łączenia tych dochodów z dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 października 2024 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej - Dziennik Ustaw 2024 r. poz. 1628.