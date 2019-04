Koszty prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu

Koszty działalności prowadzonej w mieszkaniu to wydatek firmowy

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodu są wydatki związane z uzyskaniem przychodu, zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, które nie zostały wymienione w art. 23 (katalog wydatków niestanowiących kosztów podatkowych). Dodatkowo, wydatek firmowy nie może mieć znamion kosztu prywatnego dla przedsiębiorcy.

Ważne! Koszty prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT, a więc mogą stanowić wydatki firmowe.

Jeszcze w 2017 roku, fiskus stał na stanowisku, że zaliczenie kosztów prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu do wydatków firmowych, jest możliwe pod warunkiem wydzielenia konkretnej powierzchni w lokalu mieszkalnym na potrzeby firmy. W wydawanych interpretacjach było wskazywane wprost, że koszt czynszu może stanowić wydatek firmowy pod warunkiem wydzielenia osobnego pokoju, w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza. Aby został spełniony warunek kosztu podatkowego, dotyczący braku charakteru osobistego dla przedsiębiorcy, w pokoju tym nie mogły znajdować się żadne prywatne przedmioty należące do podatnika.

Ważne! Wydzielenie konkretnego pokoju w mieszkaniu, który będzie wykorzystywany w celach prowadzenia działalności, umożliwia ustalenie proporcji stosowanej do podziału poniesionych wydatków na koszty o charakterze prywatnym i firmowym. Proporcja ta obliczana jest jako udział powierzchni części firmowej w całej powierzchni mieszkania.

Przykład 1.

Pan Adam świadczy usługi graficzne. Założył działalność gospodarczą zgłaszając siedzibę firmy we własnym mieszkaniu. Całkowita powierzchnia lokalu to 40m2. Pan Adam wyodrębnił jedno pomieszczenie, w którym prowadzi firmę o powierzchni 8m2. Czy opłacany przez pana Adama czynsz w kwocie 1000 zł, może zostać uznany jako wydatek firmowy?

Tak, w związku z prowadzeniem działalności we własnym mieszkaniu, koszt czynszu może zostać uznany za wydatek firmowy. Proporcja powierzchni firmowej w całej powierzchni mieszkania to 0,2 (8/40). Oznacza to, że pan Adam może ująć w wydatkach koszt czynszu w wysokości 200 zł (1000 zł *0,2).

Zmiana stanowiska fiskusa w kwestii wydzielenia osobnego pokoju w mieszkaniu

Konieczność wydzielania osobnego pokoju przeznaczonego w celu prowadzenia działalności była niekorzystna dla małych przedsiębiorców np. branży IT, w której do prowadzenia działalności zazwyczaj nie jest potrzebny osobny lokal czy pomieszczenie. Dodatkowo, przeznaczenie całego pokoju w niewielkich mieszkaniach było problematyczne dla podatników. W dniu 21 grudnia 2017 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES), która zmieniła dotychczasowe praktyki stosowane przez urzędy. W interpretacji czytamy, że: wydatki na czynsz czy media ponoszone przez przedsiębiorców, którzy zarejestrowali firmę w mieszkaniu, nie są co do zasady wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również ww. ustawa nie warunkuje możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media od wyodrębnienia pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Jeżeli zatem takie wydatki pozostają w związku z uzyskanym przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, to w takim zakresie wydatki te będą kwalifikowały się do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Była to rewolucyjna interpretacja która zmieniła dotychczasowe podejście fiskusa, w kwestii ujmowania kosztów prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu w wydatkach firmowych.

Ważne! Zgodnie z aktualnym stanowiskiem fiskusa nie ma potrzeby wydzielania osobnego pokoju w lokalu, aby podatnik mógł ujmować np. koszt czynszu w wydatkach firmowych, w przypadku prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w rewolucyjnej interpretacji podkreślił również, że kosztem uzyskania przychodu są wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, które mają związek przyczynowo-skutkowy z uzyskaniem przychodu, zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła. Wydatek poniesiony na czynsz mieszkania, w którym prowadzona jest działalność, niewątpliwie spełnia wszystkie powyższe warunki. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca posiadający siedzibę działalności w mieszkaniu, może ująć koszt czynszu w pełnej wysokości w kosztach podatkowych. Nadal musi racjonalnie i rzetelnie wskazać w jakiej części mieszkanie wykorzystywane jest w celach firmowych.

Ważne! W sytuacji gdy przedsiębiorca wykorzystuje w działalności 5% powierzchni mieszkania, może ująć koszt czynszu w wydatkach firmowych wyłącznie do wysokości limitu 5%.

Analogiczne stanowisko w kwestii ujmowania wydatków związanych z prowadzeniem działalności we własnym mieszkaniu, zajął również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2018 roku (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.144.2018.2.MD), w której czytamy, że: wydatki na remont nieruchomości lokalowej, zakup mebli i wyposażenia oraz zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego – w sytuacji racjonalnego i uzasadnionego ich wykazania oraz poprawnego udokumentowania - przez Wnioskodawcę, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w tej części w jakiej nieruchomość ta wykorzystywana będzie przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykład 2.

Pan Jan świadczy usługi projektowo-montażowe i prowadzi firmę we własnym mieszkaniu tzw. kawalerce, której zakup został sfinansowany kredytem hipotecznym. W mieszkaniu wykonuje jedynie projekty dla klientów, natomiast pozostałą część prac świadczy bezpośrednio u klienta. Pan Jan nie ma możliwości wydzielenia osobnego pomieszczenia do prowadzenia firmy jednak obliczył, że w celach firmowych wykorzystuje 10% powierzchni mieszkania. Czy w związku z tym może ujmować koszt czynszu oraz odsetki od kredytu w wydatkach firmowych?

Tak, pan Jan może ująć w kosztach uzyskania przychodu wydatek poniesiony na comiesięczny czynsz w wysokości 10% całej wartości kosztu. Jeżeli chodzi o odsetki od kredytu hipotecznego to mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych, dopiero w dniu ich faktycznej zapłaty również z ograniczeniem do 10% poniesionego kosztu.

Podsumowując, przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym mieszkaniu, mogą ujmować wydatki eksploatacyjne w kosztach podatkowych. Ważne jest aby były one odpowiednio udokumentowane i spełniały definicję kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem fiskusa, podatnik nie ma obowiązku wydzielania osobnego pomieszczenia w mieszkaniu, w którym prowadzona będzie firma. Jest to niewątpliwie duże ułatwienie dla małych przedsiębiorców zakładających działalność.

Małgorzata Lewandowska, ekspert wFirma.pl