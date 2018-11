Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Koszty > Wydatki na studia i nabycie uprawnień zawodowych a koszty w PIT

Organy podatkowe akceptują co do zasady możliwość zaliczania przez przedsiębiorców do kosztów uzyskania przychodów wydatków na dokształcanie i nabywanie uprawnień zawodowych (w tym np. studia magisterskie, podyplomowe, aplikacje prawnicze) jeżeli wydatki te (np. profil studiów, czy aplikacji) mają związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Natomiast wydatki takie poniesione przed rozpoczęciem działalności (zdaniem fiskusa, a także sądów administracyjnych) nie powinny być zaliczane do kosztów podatkowych.