Nadpłata PIT 2019 – zwrot w terminie 45 dni przy rozliczeniu elektronicznym

Co to jest nadpłata PIT i kiedy powstaje

Jeżeli korzystamy z ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), to w zdecydowanej większości wypadków wypełniając roczne zeznanie podatkowe (np. PIT-37), przy obliczeniu zobowiązania podatkowego wyjdzie nam nadpłata. Nadpłata w PIT, to różnica pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatników w danym roku podatkowym a tzw. podatkiem należnym, czyli podatkiem wynikającym z zeznania podatkowego. Jeżeli suma zaliczek pobranych przez płatników w danym roku podatkowym będzie mniejsza niż wyliczony podatek należny, to pojawi się kwota podatku DO ZAPŁATY.

Za nadpłatę w PIT jest traktowany także tzw. dodatkowy zwrot podatku z tytułu ulgi na dziecko (przysługuje w przypadku, gdy rodzice nie mają wystarczająco dużego podatku by móc dokonać odliczenia), a także kwota przysługująca podatnikowi PIT, który w roku rozpoczęcia działalności poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy od przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

reklama reklama

Zgodnie z art. 73 § 2 Ordynacji podatkowej nadpłata w PIT powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego (jeżeli wynika z niego nadpłata) albo z dniem złożenia korekty zeznania rocznego. Jeżeli korektę zeznania z nadpłatą składa podatnik z własnej inicjatywy powinien dołączyć jeszcze wniosek o zwrot nadpłaty.

Czasem nadpłata może wyniknąć z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wtedy nadpłata również powstanie z dniem złożenia korekty zeznania rocznego razem z wnioskiem o zwrot nadpłaty.

Co się dzieje z nadpłatą PIT

Jeżeli podatnik PIT ma zaległości z tytułu innych podatków, to urząd skarbowy (jeżeli stwierdzi taki stan), zaliczy nadpłatę automatycznie na poczet tych zaległości.

Podatnik przewidując jakieś przyszłe zobowiązania podatkowe może zawnioskować o zaliczenie nadpłaty na poczet swoich przyszłych zobowiązań podatkowych.

W innych sytuacjach nadpłata podlega zwrotowi podatnikowi.

Jakie terminy zwrotu nadpłaty PIT obowiązują do końca 2018 roku

Obecnie nadpłata z tytułu PIT podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego PIT.

Wyjątek został przewidziany dla podatników PIT, którzy są posiadaczami Karty Dużej Rodziny – otrzymują oni zwrot nadpłaty w ciągu 30 dni od dnia złożenia zeznania rocznego PIT.

Natomiast w przypadku korekty zeznania rocznego (art. 77 § 2 Ordynacji podatkowej):

1) w trybie określonym w art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej (czyli z urzędu przez urząd skarbowy – jest to możliwe w przypadku błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek, które mogą być skorygowane przez urząd skarbowy o ile zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł) – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu;

2) przez podatnika – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia korekty.

W innych przypadkach korekty (art. 77 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej) nadpłata podlega zwrotowi w terminie:

2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz skorygowanym zeznaniem – lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Terminy zwrotu nadpłaty PIT od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z omawianą nowelizacją ustawy o PIT, od 2019 roku nastąpi skrócenie, z trzech miesięcy do 45 dni, terminu zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania lub korekty tego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o ile zostanie ono (zeznanie lub korekta) złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.