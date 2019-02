Jak rozliczyć podatek dochodowy od obrotu kryptowalutami w 2019 r.

Podatek od kryptowalut dla osób fizycznych - PIT 2019

Polska branża kryptowalut nie zaliczy roku 2018 do szczególnie udanych. Dynamiczny rozwój rynku kryptowalut niestety nie szedł w parze z transparentnością przepisów polskiego prawa podatkowego. Ministerstwo Finansów nie sprostało wymaganiom innowacyjnego sektora. Raził brak jasnych i przejrzystych przepisów regulujących obrót kryptowalutami, a także sprzeczne interpretacje urzędników dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego dla obrotu walutami wirtualnymi.

reklama reklama

Niemal do ostatniego dnia terminu składania zeznań podatkowych PIT za poprzedni rok podatnicy nie byli pewni w jaki sposób rozliczyć należny podatek od obrotu kryptowalutami. W wyniku niejasnych przepisów wiele projektów związanych z wirtualnymi walutami zakończyło działalność lub przeniosło siedzibę za granicę do państw stwarzających przyjazne warunki do rozwoju tego biznesu - do Wielkiej Brytanii czy na Maltę (m.in. polska giełda kryptowalut Bitbay).

Od 1 stycznia 2019 r. przychody z tytułu obrotu walutami wirtualnymi (kryptowalutami) klasyfikowane są jako przychody z zysków kapitałowych. Stawka podatku wynosi 19-proc. i obejmuje sprzedaż walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze czy na wolnym rynku. Projekt uwzględnia przychody z zamiany wirtualnej waluty na środek płatniczy (FIAT), analogicznie traktowane będą transakcje zapłaty wirtualnymi walutami za towary, usługi oraz prawa majątkowe. Przychód z kapitałów pieniężnych w takich sytuacjach ma odpowiadać cenie zakupy towaru/usługi.

Ministerstwo Finansów wycofało się z opodatkowania wymiany jednej kryptowaluty na inną, dodatkowo do 30 czerwca 2019 r. wstrzymany jest pobór podatku PCC od każdej transakcji uwzględniającej kryptowaluty.

Należy również pamiętać że w przypadku zysku który przekroczy w danym roku milion złotych zostanie nam naliczona dodatkowa stawka podatku tzw. podatek solidarnościowy. Wszystkie zyski powyżej miliona złotych będą objęte stawką 23-proc. podatku.

Legalne metody obniżenia podatku od kryptowalut

Optymalizacja podatkowa to olbrzymi segment usług księgowych na całym świecie. Dotyczy to także obrotu kryptowalutami, gdzie wykwalifikowane kancelarie podatkowe świadczą klientom usługi minimalizacji należnych obciążeń podatkowych wynikających z obrotu kryptowalutami. Rozwiązanie przytoczone przez kancelarię Admiral Tax pozwala podatnikom na obniżenie podatku od obrotu kryptowalutami do stawki zaledwie 10-proc. Dotyczy to całości środków zgromadzonych na portfelu wirtualnym inwestora. Inwestorzy z rynku walut wirtualnych coraz częściej zmieniają miejsce opodatkowania dochodów z tytułu obrotu kryptowalutami, wybierając państwa, które stwarzają przyjazne ramy prawne do dalszego rozwoju tej innowacyjnej branży.

Zmiany prawne, które od 1 stycznia weszły w życie dla polskich podatników to krok ku normalizacji. Szkoda, że po raz kolejny można przytoczyć, że “mądry Polak po szkodzie”.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz