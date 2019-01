Nowe zasady płacenia zaliczek na PIT od 2019 roku

Zaliczki na PIT w 2019 roku - cel i założenia wprowadzenia zmian

Płatnik (najczęściej pracodawca) opłaca zaliczki na podatek swoich pracowników co miesiąc. Potem, całość rozliczana jest na koniec roku. W niektórych przypadkach okazuje się, że podatek został wpłacony w zbyt wysokiej kwocie – najczęściej dzieje się tak, gdy podatnik korzysta z ulg albo odliczeń, lub gdy rozlicza się wspólnie z mniej zarabiającym małżonkiem. Wtedy podatnik może liczyć, na tak zwany zwrot nadpłaconego podatku, czyli w praktyce - przelew lub przekaz odpowiedniej sumy pieniężnej od organu skarbowego na swoją rzecz. Niestety, czasami zdarza się odwrotnie – na przykład w niektórych przypadkach, zaliczki na podatek pobierane są w zbyt małej wysokości. Wtedy na koniec roku, na podatnika czeka niemiła niespodzianka – konieczność zapłaty niewpłaconego wcześniej podatku. Obecnie był to wynik między innymi zbyt nisko pobranych zaliczek dla osób, które w trakcie roku podatkowego przekroczyły próg podatkowy (z 18 % na 32 % podatku dochodowego).

Celem ustawodawcy było wprowadzenie zmian, usprawniających system wyliczenia i pobierania zaliczek na podatek dochodowy, tak aby na koniec roku przy rozliczeniu PIT, podatnik nie musiał się martwić ewentualną koniecznością dopłaty podatku. W tym miejscu warto również zauważyć, że praktycznie wszystkie wprowadzane zmiany, mają również aspekty ważne dla ogółu podatników, a nie tylko dla indywidualnych jednostek. Nowe rozwiązania mają za zadanie wprowadzenie zasady odprowadzania precyzyjnych zaliczek, pokrywających w ciągu roku docelowo całość (100%) zobowiązania podatkowego łącznie. Dzięki temu, rządzący liczą na zwiększenie ściągalności należności podatkowych. Podatnicy, w szczególności osoby fizyczne, na koniec roku mogą bowiem mieć problem z wygenerowaniem dodatkowej kwoty, na opłacenie zobowiązań podatkowych. Płatnik dysponujący środkami finansowymi na bieżąco, w trakcie roku podatkowego, jest potencjalnie lepiej wypłacalnym podmiotem.

Opis nowych rozwiązań

W przypadku osób pracujących w ramach umowy o pracę (lub umowy równoważnej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego) to płatnik – na przykład pracodawca, ustala i odprowadza do odpowiednich organów zaliczki z tytułu tych umów. Z założenia, stosuje się dwie stawki podatku – 18% lub 32%, które zależne są od wynagrodzenia danej osoby podatnika. Gdy podstawa opodatkowania przekroczy ustaloną górną granicę przedziału skali podatkowej (obecnie 85 528 zł), płatnik musi zareagować, poprzez odpowiednią równoważną zmianę zaliczki pobieranej na podatek. W chwili obecnej, zmianę pobieranej zaliczki stosowano dopiero w następnym miesiącu – to jest miesiącu następującym po miesiącu, w którym podatnik przekroczył próg.

Zasada ta ma ulec zmianie. Po niej reakcja płatnika będzie szybsza, a kalkulacje zaliczek z założenia precyzyjniejsze. Pobór zaliczek na podatek obliczany według nowej, wyższej stawki podatku, następować będzie z zasady jeszcze w tym samym miesiącu, w którym podatnik przekroczy próg. Od tego mechanizmu przewidziano wyjątki praktyczne, dotyczące między innymi sytuacji gdy płatnik otrzymuje odpowiednie oświadczenie od podatnika.

Przykłady praktyczne

Zmiany w poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczyć będą przede wszystkim indywidualnych podatników (konkretnych osób) i to oni odczują ich konsekwencje. Jednak w praktyce zmiany wprowadzać będą płatnicy – którzy mają obowiązek obliczania i odprowadzania tych zaliczek. Dlatego warto przybliżyć działanie nowych mechanizmów i porównać je do starych zasad (na przykładach).

Zasady ogólne

Pan Jan K. w sierpniu przekroczył kwotę 85 528 złotych dochodu. Od kiedy jego pracodawca powinien odprowadzić wyższą zaliczkę na podatek?

W 2018 roku – pracodawca odprowadzi wyższą zaliczkę od września W 2019 roku – pracodawca odprowadzi wyższą zaliczkę od sierpnia

Zgodnie z nowymi zasadami - za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie progu należy pobrać zaliczkę w wysokości 18% od części dochodu przed przekroczeniem tego progu, oraz 32% od nadwyżki ponad próg skali.

Obliczenia na zaświadczenie

W przypadku, gdy podatnik zgłosi do swojego pracodawcy odpowiednie oświadczenie, że jego dochody za ten rok (dany rok) przekroczą górną granicę przedziału skali, płatnik powinien zareagować.

Pani Maria F. złożyła swojemu pracodawcy oświadczenie, że w związku ze swoją działalnością zawodową (z wszystkich tytułów) przekroczy próg podatkowy z dniem 8 listopada. Wynagrodzenie Pani Marii wypłacane jest każdego miesiąca dnia 10. Kiedy płatnik zareaguje?

W 2018 roku – płatnik zmienia zaliczki od następnego miesiąca, czyli od grudnia W 2019 roku – płatnik z zasady zmienia zaliczki od tego samego miesiąca w którym otrzymał oświadczenie, czyli od listopada

Tutaj ważna jest data fizycznego wypłacania podatnikowi wynagrodzenia. Jeżeli oświadczenie złożono przed tą datę (w kazusie 10) oświadczenie odnosi skutki od tego samego miesiąca. Jeżeli jednak było złożone później, i wynagrodzenie już wypłacono (np. 12 listopada) ze względów praktycznych płatnik nie mógłby zareagować od razu i zmieni zaliczki od następnego miesiąca.

Podsumowanie i konsekwencje wprowadzenia zmian

Każda nowa regulacja prawna ma swoje konkretne konsekwencje w praktyce. Litery na papierze faktycznie wpływają na życie i działalność przedsiębiorców. Zmiana dotycząca zaliczki na PIT, która wchodzi w 2019 roku nie wpływa bezpośrednio na wysokość zobowiązania podatkowego, ale na sposób i metody jego wyliczenia oraz termin płatności. Według zapowiedziom precyzja ma zapewnić większą , regularniejszą ściągalność zobowiązań podatkowych. Z drugiej strony w uzasadnieniu zmian przewidziano główny cel, którego adresatem na być konkretny indywidualny podatnik. Dzięki nowocześniejszym metodom obliczeniowym podatnik ma być chroniony przed koniecznością dopłacania do podatku na koniec roku.