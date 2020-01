Jak wypełnić PIT-11 i do kiedy złożyć

Pracodawcy tylko do końca stycznia mają czas na elektroniczne złożenie PIT-11 oraz PIT-4R do urzędów skarbowych. W 2019 roku było bardzo dużo zmian utrudniających prawidłowe wypełnienie PIT-11. Pierwszą poważną zmianą było zwolnienie w poborze zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia osób do 26 roku życia. Kolejną zmianą było obniżenie w ostatnim kwartale 2019 roku stawki podatku z 18% na 17% oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodu.