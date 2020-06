Ulga dla młodych - zaświadczenie o wysokości dochodu

Stanowisko MF jest szczególnie ważne dla podatników, którzy potrzebowali takiego zaświadczenia, by rozliczyć się z zagranicznym fiskusem za 2019 r. Powinni teraz sprawdzić, jakie kwoty zostały ujęte w dokumencie, który otrzymali z własnego urzędu skarbowego. Jeżeli urząd uwzględnił również dochody zwolnione z PIT, to powołując się na wyjaśnienia MF dla naszej redakcji, warto poprosić o nowe zaświadczenie - tym razem prawidłowe.

Dlaczego warto? Bo pozwoli to odzyskać większy zwrot podatku z zagranicy.

Niejednolita praktyka

Jeżeli chodzi o wydawanie zaświadczeń o dochodach osobom, które nie ukończyły 26. roku życia, to praktyka urzędów skarbowych jest różna. Widać to na przykładzie czytelniczki, która w e-mailu do naszej redakcji napisała, że jej urząd wykazał w zaświadczeniu również dochód zwolniony z opodatkowania w związku z ulgą dla młodych. Z tego powodu czytelniczka dostanie ‒ jak pisze - mniejszy zwrot podatku z Holandii.

Ale zna przypadki innych osób (jej znajomych), które otrzymały zaświadczenia bez wykazanego dochodu zwolnionego z PIT.

‒ Dzięki temu otrzymają w Holandii wyższy zwrot podatku niż ja - żali się czytelniczka. Próbowała interweniować w tej sprawie w swoim urzędzie skarbowym, ale tam powiedziano jej, że nie ma żadnych wytycznych w tym zakresie i na wszelki wypadek urząd wykazuje te dochody.

‒ Ale dlaczego w związku z tym mam ponosić negatywne konsekwencje? - pyta czytelniczka.

Nie tylko Holandia

Problem dotyczy podatników, którzy w trakcie roku osiągali dochody na terytorium więcej niż jednego kraju. Są to nie tylko osoby pracujące w Holandii.

- W wielu krajach podatnicy mogą skorzystać z ulg podatkowych przewidzianych w tych jurysdykcjach, np. z kwoty wolnej od podatku, z niższej stawki podatku od dochodu do określonej wysokości. Jeżeli więc w trakcie roku dana osoba wykonywała pracę np. w dwóch krajach, to co do zasady istnieje możliwość skorzystania przez nią z preferencji podatkowych, które wynikają z przepisów podatkowych tych dwóch krajów - tłumaczy Michał Rodak, doradca podatkowy z Grant Thornton.

Zaznacza jednak, że w zależności od krajowych regulacji organy podatkowe z poszczególnych krajów mogą wymagać od podatników przekazania dodatkowych informacji, które mogą mieć wpływ na prawo do skorzystania z podatkowych preferencji. ‒ Mogą np. oczekiwać wykazania dochodów osiągniętych w innych krajach - wskazuje ekspert.

Ulga dla młodych

Czy w takim razie należy wykazać również dochody zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT? Chodzi o preferencję przysługującą od sierpnia 2019 r. osobom do 26. roku życia. W ubiegłym roku zwolnieniem tym były objęte przychody do wysokości 35 636,67 zł, obecnie limit ten wynosi 85 528 zł, bo dotyczy już całego roku.

Przypomnijmy, że zwolnienie to dotyczy tylko przychodów z pracy, ze stosunków pokrewnych oraz ze zleceń. Nie obejmuje więc przychodów z umów o dzieło, działalności gospodarczej, praw autorskich, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, praktyk absolwenckich, stypendiów czy staży uczniowskich.

Bez zwolnionych

Urzędy skarbowe nie wiedzą jednak, czy w zaświadczeniu o dochodach wykazywać przychody objęte tym zwolnieniem.

W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że urzędy nie powinny ich uwzględniać. Wyjaśniło, że w zaświadczeniu podaje się informację o wysokości dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania. A podstawę obliczenia podatku (podstawę opodatkowania) stanowi dochód ustalony m.in. zgodnie z art. 9 ustawy PIT. Nie uwzględnia się więc dochodów (przychodów) zwolnionych od podatku, w tym tzw. ulgi dla młodych oraz dochodów, od których minister finansów w drodze rozporządzenia zaniechał poboru podatku - tłumaczy MF.

Zdaniem Michała Rodaka najlepiej byłoby, aby resort jak najszybciej wysłał wytyczne w tym zakresie do naczelników urzędów skarbowych w całej Polsce.

Co powinni zrobić sami podatnicy? Przede wszystkim sprawdzić, jak wygląda zaświadczenie, które dostali z własnego urzędu skarbowego. Jeżeli jest w nim wykazany również przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, to najlepiej wystąpić o nowe zaświadczenie.

‒ Gdy podatnik w polskim urzędzie otrzyma nowe zaświadczenie o dochodach bez kwoty zwolnionej, to powinien skontaktować się z zagranicznych fiskusem i poprosić o uwzględnienie nowego zaświadczenia, gdyż poprzednie było błędne - sugeruje Anna Misiak, partner i szefowa zespołu podatków osobistych w MDDP. Ekspertka nie wyklucza, że zagraniczny urząd weźmie pod uwagę nowe zaświadczenie i zwróci większą kwotę podatku niż pierwotnie. ©℗

Odpowiedź MF na pytanie DGP

"Zaświadczenie o wysokości dochodu organy podatkowe wydają na podstawie ustawy ordynacja podatkowa. O zaświadczenia te mogą się ubiegać m.in. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych w zaświadczeniu podaje się informację o wysokości dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania.

Podstawę obliczenia podatku (podstawę opodatkowania) stanowi dochód ustalony m.in. zgodnie z art. 9 ustawy PIT. W podstawie obliczenia podatku PIT nie uwzględnia się dochodów (przychodów) zwolnionych od podatku, w tym tzw. ulgi dla młodych oraz dochodów, od których minister finansów w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie ordynacji podatkowej zaniechał poboru podatku".

Agnieszka Pokojska

Dziennika Gazeta Prawna. Kup w kiosku lub w wersji elektronicznej