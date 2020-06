Ulga podatkowa dla nabywających mieszkania (ulga na zasiedlenie​​​​​​​) od 2021 r. - kto skorzysta i na jakich warunkach?

W wykazie prac legislacyjnych na trzeci kwartał tego roku zaplanowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (numer projektu to UD90). Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. ulgi na zasiedlenie.

Przyczyny wprowadzania ulgi w PIT - dostępność mieszkań i COVID-19

Zgodnie z zamieszczoną przy projekcie informacją o przyczynach i potrzebie wprowadzenia nowych rozwiązań, wskazuje się, że niniejszy projekt został przygotowany jako element pakietu działań mieszkaniowych, które z jednej strony maja wpłynąć na realizację celów zawartych w Narodowym Programie Mieszkaniowych związanych z poprawą dostępności mieszkań dla osób i rodzin o niskich i przeciętnych dochodach, z drugiej zaś strony mają złagodzić niekorzystny wpływ na rynek mieszkaniowych ograniczeń administracyjnych wprowadzonych w związku z walką z epidemią COVID-19.

reklama reklama



Projekt ustawy zawiera instrumenty mające na celu podtrzymanie funkcjonowania zarówno rynku najmu, jak i pierwotnego rynku mieszkaniowego. Dodatkowo, wsparcie będzie kierowane również do segmentu budowy nowych domów jednorodzinnych.

Jeżeli chodzi o rynek mieszkań własnościowych (pierwotny) i budownictwo jednorodzinne, ustawodawca podkreśla, że z powodu zawieszenia części życia gospodarczego i społecznego na czas epidemii koronawirusa, negatywne konsekwencje tego stanu rzeczy uderzą w ciągu kilku miesięcy również w rynek mieszkaniowy. Wymienia następujące czynniki wpływające na rynek:

1) zmniejszenie popytu mieszkaniowego spowodowane spadkiem dochodów ludności, wzrostem bezrobocia, zawieszaniem działalności gospodarczych, stosowaniem w większym zakresie elastycznych form zatrudnienia, zmniejszeniem liczby cudzoziemskich pracowników, załamaniem głównego źródła dochodów w miejscowościach turystycznych;

2) zaostrzenie polityki kredytowej banków (np. żądanie wyższego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytów hipotecznych, dokładne rozpatrywanie sytuacji życiowej potencjalnego kredytobiorcy pod kątem ryzyka utraty źródeł dochodów), pomimo rekordowego zmniejszenia wysokości stóp procentowych;

3) ogólna niepewność sytuacji gospodarczej wstrzymująca podejmowanie poważnych w perspektywie życiowej decyzji o nabyciu mieszkania, skutkujących często wieloletnim zadłużeniem.

Powyższe czynniki, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, przyczynią się do ograniczenia przez nabywców zainteresowania nabywaniem mieszkań, zarówno w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jak i w celach inwestycyjnych, co wiąże się z kolei z problemami dotyczącymi rynku najmu.

Ulga podatkowa dla nabywających mieszkania (tzw. ulgi na zasiedlenie)

Nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ulga na zasiedlenie), dostępna będzie dla osób w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka) na nabycie pierwszego domu/mieszkania o określonych parametrach wielkościowych. Preferencje w tym zakresie będą wprowadzone dla rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci.

Od podatku będzie można odliczyć kwotę, której wysokość uzależniona jest od struktury demograficznej rodziny tworzonej przez podatnika. Preferowane będą rodziny z większą liczbą dzieci.

Maksymalna wysokość odliczenia będzie również uzależniona od wysokości kosztów w budownictwie mieszkaniowym. Według aktualnych danych (na koniec IV kwartału 2019), w 2020 r. hipotetycznie od dochodu byłoby można odliczyć następujące kwoty:

- Podatnik (singiel) – 4 597 zł,

- Podatnik z 1 dzieckiem – 5 746,25 zł,

- Podatnik z 2 dzieci – 6 895,50 zł,

- Podatnik z 3 dzieci – 8 044,75 zł.

- Małżeństwo bezdzietne – 9 194 zł,

- Małżeństwo z 1 dzieckiem – 10 343,25 zł,

- Małżeństwo z 2 dzieci – 11 492,50 zł,

- Małżeństwo z 3 dzieci – 12 641,75 zł.

Stworzenie społecznych agencji najmu (SAN)

Poza wprowadzaną ulgą, projekt ustawy przewiduje uregulowanie powstawania i działalności społecznych agencji najmu (SAN), jako pośrednika łączącego rynek mieszkań komercyjnych i najemców/podnajemców o dochodach uniemożliwiających wynajem mieszkania na takim rynku. Zdaniem ustawodawcy, rozwój tej koncepcji może być szczególnie atrakcyjny w sytuacji spodziewanej nadwyżki podaży na rynku mieszkań na wynajem.

Ustawodawca wyjaśnia, agencje takie specjalizują się w wynajmowaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferując długoletni najem z gwarancją czynszu mogą wynegocjować obniżenie stawki czynszu. Jak wskazują doświadczenia zagraniczne (i nieliczne polskie), obniżka może wynieść o ok. 20%. Po wynajęciu od prywatnego właściciela mieszkania mogą zostać podnajęte przez SAN osobom, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwala na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. Wiąże to SAN-y z realizacją polityki mieszkaniowej, szczególnie w skali lokalnej. Stąd zawarte w ustawie ścisłe powiązanie działalności SAN z celami mieszkaniowymi samorządów gminnych oraz umożliwienie podnajemcom spełniającym ustawowe kryteria dochodowe ubiegania się o dopłaty do czynszów.

[RAPORT] KORONAWIRUS – podatki, prawo pracy, biznes

Promocja:INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł