Ulga termomodernizacyjna - czy można odliczać wydatki poniesione w budynku będącym w budowie?

Przepisy jasno wskazują, iż z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać mogą jedynie osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zatem z ulgi tej nie mogą skorzystać ci, którzy nakłady spełniające wymogi ulgi termomodernizacyjnej ponieśli w trakcie budowy. Przekonała się o tym podatniczka, która wystąpiła o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Wnioskodawczyni wraz z mężem wybudowała dom jednorodzinny. Małżonkowie w trosce o środowisko, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, zainstalowali pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną, na którą wnioskodawczyni wzięła kredyt. Następnie podatniczka wystąpiła z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego, gdzie wskazała, iż jest ona właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym zastosowano przedsięwzięcie termomodernizacyjne i chce skorzystać ze wspomnianej ulgi podatkowej.

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku roboty związane z założeniem pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych zostały wykonane zgodnie z przepisami, co zostało odpowiednio udokumentowane certyfikatami jakości oraz fakturami VAT. Wnioskodawczyni wskazała również, iż wydatki termomodernizacyjne zostały poniesione w budynku będącym w trakcie budowy. Podatniczka uważa, że ulga termomodernizacyjna powinna przysługiwać każdemu, niezależnie od tego czy jest to dom w trakcie budowy, czy już wybudowany. Uzasadniła swoje stanowisko tym, że wymiana sprzętu termomodernizacyjnego wiąże się z ogromnymi stratami, dlatego działania mające na celu termomodernizację domu powinny mieć miejsce już w trakcie jego budowy, aby od samego początku nie zanieczyszczać powietrza.

Nie zgodził się z tym Dyrektor KIS, wskazując, iż zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) ilekroć w ustawie mowa jest o budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Zdaniem Dyrektora KIS przepis ten jasno określa, iż mowa jest o budynku już wybudowanym. Zwrócił on także uwagę na to, iż w przypadku nowo budowanego budynku podatnik nie jest właścicielem budynku, lecz jedynie nakładów, które prowadzą do powstania budynku, a wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego.

Podsumowując, ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane. Zatem korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej wyklucza jej stosowanie w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie. W związku z powyższym wnioskodawczyni, która wydatki termomodernizacyjne poniosła w budynku będącym w budowie nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Na podstawie interpretacji indywidualnej z dnia 12 lutego 2020 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.11.2020.2.DJ

