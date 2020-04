Ulga termomodernizacyjna - koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej

Ulga termomodernizacyjna - podstawa prawna

Wyjaśnijmy na wstępie, że na ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2246) w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzone zostało nowe korzystne dla podatników rozwiązanie podatkowe, tj. ulga podatkowa na termomodernizację.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Ujmując nowe regulacje bardzo ogólnie, należy wskazać, że podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga dotyczy wydatków, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju, ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego. W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają m.in. wydatki na zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem.

Ulga termomodernizacyjna - problemy z odliczeniem kosztów instalacji fotowoltaicznej

W ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał szereg interpretacji w zakresie prawa do korzystania z ulgi termomodernizacyjnej dotyczących możliwości odliczenia kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Podatnicy napotykają bowiem różnego rodzaju problemy z właściwym zastosowaniem nowych regulacji.

Przykładowo, w interpretacji indywidualną z dnia 31 marca 2020 r., 0115-KDIT2.4011.123.2020.1.MM., z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatniczka (Wnioskodawczyni) od kwietnia 1990 r. pozostaje w związku małżeńskim. Wraz z mężem zamieszkuje w domu, którego właścicielem (od 1990 r.) jest Jej małżonek. W 2019 r. małżonkowie zainstalowali instalację fotowoltaiczną. Wnioskodawczyni nie jest współwłaścicielem ww. nieruchomości, ale małżonkowie pozostają we współwłasności majątkowej i dlatego wspólnie ponoszą koszty utrzymania nieruchomości w należytym stanie. Małżonek Wnioskodawczyni pracuje poza granicami kraju i nie osiąga żadnego dochodu w Polsce, jedynie „wykazuje swoje zarobki przed Urzędem Skarbowym polskim”. Natomiast Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą i osiąga dochody w Polsce. Podatniczka powzięła wątpliwość czy przysługuje jej ulga termomodernizacyjna. Zdaniem organu skarbowego:

"Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że w sytuacji gdy Wnioskodawczyni poniosła w 2019 r. wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w postaci zakupu instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane, którego właścicielem lub współwłaścicielem nie była, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej o ile najpóźniej na dzień dokonania odliczenia (złożenia zeznania lub jego korekty) będzie właścicielem lub współwłaścicielem tego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy spełnieniu pozostałych przesłanek wynikających z art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym powinna mieć możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej bowiem od 30 lat zamieszkuje w nieruchomości, partycypuje w kosztach jej utrzymania oraz wraz z mężem nie posiada rozdzielności majątkowej należało uznać za nieprawidłowe".

Natomiast w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2019 r., 0112-KDIL3-2.4011.363.2019.3.JK pojawił się taki problem z odliczeniem kosztów instalacji fotowoltaicznej:

"Dokonując subsumcji przedstawionego opisu sprawy z zacytowanymi wyżej przepisami stwierdzić należy, że jeżeli opiekun prawny w imieniu małoletniego (z jego środków) dokonałby przedsięwzięcia, o którym mowa we wniosku Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do skorzystania z omawianej ulgi. Tymczasem z informacji zawartych we wniosku wynika wprost, że to nie Wnioskodawca a jego opiekun prawny – W. S. jest inwestorem - nabywcą instalacji fotowoltaicznej. To W. S. dokonał nabycia ww. instalacji we własnym – choć ze środków małoletniego – imieniu (a nie w imieniu małoletniego Wnioskodawcy nad którym sprawuje opiekę) i to on we własnym imieniu wystąpił o dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd”. Zatem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie nie przysługuje prawo skorzystania z ulgi o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe".

W interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2019 r., 0114-KDIP3-3.4011.481.2019.1.JM, podatniczka, w związku z powyższymi ograniczeniami technicznymi montażu na dachu budynku mieszkalnego, miała wątpliwości, czy będzie mogła odliczyć od dochodu koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku gospodarczego – garażu. Organ skarbowy stwierdził co następuje"

"Istotne przy tym jest, aby wydatki podlegające odliczeniu były poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego budynku mieszkalnego, którego podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Omawiane regulacje określające warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej nie wykluczają jej stosowania w przypadku wydatków poniesionych na montaż instalacji na innym budynku niż mieszkalny, ale służącej do zasilania budynku mieszkalnego, tj. związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Źródło finansowania tych wydatków (kredyt, pożyczka) nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi, jeżeli to podatnik ostatecznie ponosi wydatek (czy to bezpośrednio ze swoich dochodów, czy też zaciągając kredyt, który następnie spłaca). Zatem, jeżeli wydatki są sfinansowane kredytem/pożyczką, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni będzie miała możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego domu mieszkalnego (instalację fotowoltaiczną), którego jest współwłaścicielem. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe".

Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 18 października 2019 r., 0112-KDIL3-2.4011.325.2019.2.JK, podatniczka wskazała, że wraz z mężem są właścicielami działki letniskowej, na której jest usytuowany budynek, który według pozwolenia na budowę jest budynkiem letniskowym, jednak spełnia wymagania budynku mieszkalnego, czyli jest budynkiem wolnostojącym służącym do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Małżonkowie w 2019 r. zakupili i zamontowali na dachu tego budynku instalację fotowoltaiczną. Przy czym przedsięwzięcie zostało dofinansowane w części ze środków własnych oraz w części z urzędu gminy. Organ uznał, że:

"Skoro zatem Wnioskodawczyni w lipcu 2019 r. zainstalowała na nieruchomości, której jest współwłaścicielem (budynek, o którym mowa w art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) instalację fotowoltaiczną ma możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych na ww. instalację w części, w której poniosła z własnego majątku ciężar ekonomiczny tego przedsięwzięcia, a więc w części, która nie została dofinansowana ze środków gminnych. Natomiast część wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie, która została dofinansowana ze środków gminnych nie może zostać rozliczona w ramach omawianej ulgi".

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2246),

- rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).